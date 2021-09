A német választás legnagyobb nyertese és vesztese is lehet - Öt lehetséges forgatókönyv Armin Laschet jövőjéről

Egyre intenzívebben pörög a német választási kampány és egyre többen firtatják, hogy mi lesz a CDU-s jelölt, Armin Laschet sorsa a választási eredményektől függően. Az nem kérdés, hogy győzelem esetén Laschet lenne a kancellár. Mivel azonban a CDU az utóbbi időben igen rosszul teljesít a méréseken, számolni kell azzal is, hogy nem ők nyerik a voksolást, amely Laschet jövőjét is képlékennyé teszi. A Tagesschau elemzése alapján sorra vettük a lehetséges forgatókönyveket egy választási győzelem és egy vereség esetében is.