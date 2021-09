Itt az európai autógyártó nagyhatalom, amely nyíltan szembeszáll a benzines és dízel autók betiltásával

Nem értünk egyet a belsőégésű motorral szerelt járművek értékesítésének betiltásával – jelentette ki Andrej Babis. Csehország miniszterelnöke egyben ígéretet tett arra, hogy mindent megtesz a cseh autóipar védelme érdekében, amely kiemelt szerepet tölt be országa gazdaságában. Babisnak nyomós oka van arra, hogy nyíltan szembeszálljon Brüsszel javaslatával, a benzines és dízel autók betiltása ellen kampányoljon: október elején parlamenti választásokat tartanak Csehországban, akciójával pedig értékes szavazatokat szerezhet.

Július közepén az Európai Bizottság bemutatta a "Fit for 55" uniós klímacsomagot, amelyből az is kiderült, hogy a brüsszeli döntéshozók először jelentősen szigorítanák a járművek megengedett szén-dioxid-kibocsátását az előttünk álló évtizedben, majd be is tiltanák a benzines és dízel autók értékesítését 2035-től. Amennyiben a javaslatokat a tagállamok és az Európai Parlament is elfogadja, felgyorsulhat a tisztán elektromos autózásra történő átállás, amely jelentős kihívások elé állítja majd az iparág szereplőit.

Az Európai Bizottság által bemutatott javaslatok természetesen a nagy autógyártó nemzeteket is érzékenyen érinti, számukra jár majd a legnagyobb áldozattal az elektromos autózásra történő átállás felgyorsítása, amely egyszerre fenyeget üzembezárásokkal és tömeges létszámleépítésekkel az autóiparban.

Természetesen közéjük tartozik Németország, Franciaország és Csehország is, amelyek vezetői az elmúlt időszakban egyaránt arra figyelmeztették a brüsszeli döntéshozókat, hogy a túlzott szigor hatalmas károkat okozhat egy olyan szektor számára, amely kiemelten fontos motorja az Európai Unió gazdaságának és meghatározó szerepet tölt be annak exportjában, nem beszélve arról, hogy a közösség egyik legfontosabb munkaadója is egyben.

LÁTNI KELL AZT IS, HOGY AZOKNAK AZ ORSZÁGOKNAK, SZEREPLŐKNEK, AKIK ÉLETBEN AKARNAK MARADNI, VAGY ÉPPEN AZ ÁTALAKULÁS SORÁN ÉS ANNAK VÉGÉN VEZETŐ SZEREPET AKARNAK BETÖLTENI, MÉLYEN A ZSEBÜKBE KELL NYÚLNIUK.

Az AlixPartners várakozásai szerint a világ vezető autógyártói és beszállítói durván 330 milliárd dollárt lesznek kénytelenek elkölteni az elektromos autózásra történő átállásra 2021 és 2025 között.

Ez az összeg durván 40 százalékkal több, mint amennyit korábban becsültek a 2020 és 2024 közötti időszakra, vagyis kijelenthetjük, hogy részben a szigorodó előírások hatására bekövetkező vártnál gyorsabb átállás őrült pénzeket emészt majd fel az autóiparban az előttünk álló néhány évben.

Mindezt látva és végig gondolva nem meglepő, hogy Andrej Babis, Csehország miniszterelnöke most ígéretet tett arra, hogy mindent megtesz a cseh autóipar védelme érdekében. Egyben kijelentette, nem ért egyet az Európai Unió azon javaslatával, hogy be kell tiltani a benzines és dízel autók eladását 2035-től.

Nem értünk egyet a belsőégésű motorral szerelt járművek értékesítésének betiltásával. Ez lehetetlen. Nem kényszeríthetjük rá azt a döntést az autóiparunkra, amelyet a környezetvédő fanatikusok kitaláltak az Európai Parlamentben

– jelentette ki Andrej Babis a Bloomberg beszámolója szerint.

Csehország gazdaságában kiemelkedő szerepet tölt be az autóipar, amely az ország GDP-jének durván 10 százalékát adja és közvetlenül több mint 180 ezer embernek biztosít munkát.

Érdemes azt is megjegyezni, hogy Babis vélhetően politikai tőkét akar kovácsolni abból, hogy nyíltan kritizálja Brüsszel javaslatát és határozottan kiáll a benzines és dízel autók védelmében.

Csehországban ugyanis néhány hét múlva parlamenti választásokat tartanak, amelyen Babis is megméretteti magát, az autóipar, ezen belül pedig a munkahelyek védelmére tett ígérete pedig plusz szavazatokat eredményezhet számára.

Babis akciója kapcsán felmerül a kérdés, hogy van-e értelme egyáltalán annak, hogy Csehország nyíltan szembeszáll Brüsszellel. Az ország autógyártásában ugyanis meghatározó szerepet tölt be a Skodát is birtokló Volkswagen csoport, amelynek dedikált célja, hogy a világ vezető elektromos autógyártójává váljon a következő években. Ez egyben azt is jelenti majd, hogy mind a gyártásában, mind pedig a globális értékesítésében egyre kisebb szerepet szán a benzines és dízel autóknak.

