Koronavírus: Ausztrália fővárosa zárlat alatt marad

Október közepéig meghosszabbították Canberrában a koronavírus-járvány miatt elrendelt zárlatot - derült ki az ausztrál fővárosi terület főminiszterének keddi tájékoztatásából.

Andrew Barr újságíróknak leszögezte: csak ezen a módon lehet elérni, hogy az emberek meg tudják tartani a karácsonyi ünnepeket, illetve "kockázatmentes" 2022-es évük legyen.

Hozzátette, hogy az így október 15-ig tartó zárlat idején a hatóságok két fő célja a vírus terjedésének a lassítása, illetve minél több ember beoltása lesz.

Canberra mintegy 400 ezer lakosa immár egy hónapja él karantén alatt, miután a vírus agresszívabb és fertőzőbb delta variánsával fertőzötteket azonosítottak a városban. Jelenleg a fővárosi területen élők majdnem 53 százaléka kapta már meg a vírus elleni oltás mindkét dózisát, ez a legmagasabb arány az ország régiói között.

Az elmúlt hónapokban több, a járvány által erősen sújtott, zárlat alá vont térségben felgyorsították az oltási kampányt, a többi között Sydneyben is Melbourne-ben is. A szövetségi kormány és Ausztrália tagállamainak vezetői mindeközben már a "nyitás" tervein dolgoznak, amelynek egyik legfontosabb feltétele, hogy az országos átoltottság aránya elérte a 70-80 százalékot. A terv értelmében ezt követően megnyitják a határokat is.

A határok zárva tartásával és az elrendelt szigorú lezárásokkal Ausztrália eddig nagyrészt sikerrel védekezett a járvány ellen. Az országban nagyjából 75 ezren kapták el a koronavírust, és körülbelül 1100 ember halálát hozzák összefüggésbe a Covid-19-cel.

Ausztrália felnőtt lakosságának eddig több mint 40 százaléka kapta meg az oltás mindkét adagját. A Guardian Australia című online újság felmérése szerint az ausztrálok nagyrésze támogatja az oltásokat: a Guardian Essential kedden közzétett, 1100 embert megkérdező közvélemény-kutatásának eredménye szerint 80 százalékuk kötelezővé tenné a Covid-19 elleni oltást az egészségügyi dolgozók számára, háromnegyedük pedig támogatta az oktatásügyben dolgozók beoltását is.

Scott Morrison miniszterelnök többször hangsúlyozta, hogy kormánya nem tervezi, hogy központilag teszi kötelezővé az oltást, s ennek eldöntését a tagállamokra bízza.

Címlapkép forrása: Getty Images