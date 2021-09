Titkokban Kínával egyeztethetett az atomháborútól rettegő amerikai vezérkari főnök - Hazaáruló vagy hős a Trumppal szembeszegülő tábornok?

Mark Milley tábornok, az Egyesült Államok haderejének vezérkari főnöke mostanában gyakran került politikai támadások kereszttüzébe, de talán a napokban kirobbant ügy az eddigi legsúlyosabb. A Washington Post egy hamarosan megjelenő könyvet szemlézett, melyben azt állítja a két oknyomozó újságíróként dolgozó szerző, Robert Costa és Bob Woodward, hogy a tábornok titokban megígérte a kínai vezérkari főnöknek, hogy figyelmezteti a kommunista országot, ha Donald Trump támadást ellenük. Az amerikai vezérkari főnök úgy gondolta, hogy Trump elnök a választási vereség miatt teljesen beszámíthatatlanná vált, ezért intézkedéseket tett azért is, hogy a Republikánus politikus ne indíthasson a beleegyezése nélkül atomtámadást. Többen hazaárulással vádolták meg Milleyt és a lemondását követelték, míg mások hősnek tartják a parancsnoki láncot megkerülő katonai vezetőt, aki intézkedéseivel egy esetleges nukleáris háborús előzött meg.

Atomháborútól rettegett a vezérkari főnök

A Robert Costa és Bob Woodward oknyomozó újságírók által készített, hamarosan megjelenő könyv Peril, vagyis Veszély névre fog hallgatni, elsősorban a Donald Trump-kormány utolsó hónapjaival foglalkozik. Ebben az időben Donald Trump súlyos vádakat fogalmazott meg a Demokrata Párttal szemben: elsősorban azzal gyanúsította meg őket számos alkalommal, hogy elcsalták a választásokat és jogi úton is megpróbálta kijátszani a hatalmat a megválasztott elnök, Joe Biden kezéből. Donald Trump retorikája végül a Capitoliumot ért január 6-ai támadásban csúcsosodott ki, mely során több ember – elsősorban Trump-támogatók, illetve az esemény után pár nappal rendőrök is – az életüket vesztették és jelentős anyagi kár is keletkezett.

Mark Milley tábornok 2015 augusztusa óta tölti be az amerikai hadsereg vezérkari főnökének szerepét, 2019. szeptember 30-án pedig Donald Trump elnök szponzorációja mellett a teljes amerikai haderő vezérkarának vezérkari főnöke lett (vagyis nemcsak a hadsereget, hanem a haditengerészetet, a parti őrséget, a tengerészgyalogságot és a légierőt, illetve az űrerőket irányító vezérkar főnöke lett).

Trump viszont 2020 novemberében elvesztette a választást. Miközben Trump szövetségesei közül többen csatlakoztak az elnökhöz, hogy különféle úton-módon a választási rendszert támadják, Milley állítólag egy korábbi, szintén Washington Post újságírói által írt könyv, az I alone can fix it (Én egyedül meg tudom javítani) szerint

komolyan aggódni kezdett amiatt, hogy Donald Trump erőszakos hatalomátvételre készül.

Megpróbálhatják, de nem fognak sikerrel járni. Nem tudják ezt véghez vinni a haderő nélkül. Nem tudják ezt véghez vinni a CIA és az FBI nélkül. Nálunk vannak a fegyverek

– fogalmazott a könyv szerint Milley, aki zárt ajtók mögött állítólag többször is a nácikhoz hasonlította Trump követőit, illetve Adolf Hitlerhez Donald Trumpot.

Milley állítólag olyannyira aggódott amiatt, hogy Trump puccsot vagy valamilyen más, radikális akciót visz véghez, hogy Kínával is egyeztetett – ezt olvasható legalábbis a fent említett Peril című könyvben. Milley kétszer is felhívta titokban a kínai vezérkari főnököt, Li Zsuocseng tábornokot, egyszer négy nappal a novemberi választások előtt, másodszor pedig két nappal a Capitoliumot ért január 6-ai támadás után.

Az első hívás során Milley azt állította Li tábornoknak, hogy „az Egyesült Államok kormánya stabil” és hogy „nem készülnek semmilyen kinetikus támadás végre hajtárásra.”

A Peril egyik legsúlyosabb állítása viszont az, hogy

Milley tábornok a könyv szerint azt mondta az Egyesült Államokkal rivális Kínai Népi Felszabadítási Hadsereg vezérkari főnökének, hogy előre szól majd neki, ha az amerikai hadsereg támadást készül ellenük végrehajtani.

Li tábornok, már öt éve ismerjük egymást. Ha támadunk, szólni fogok időben. Nem lesz meglepetés

– mondta állítólag az amerikai vezérkari főnök a kínai "kollégájának."

Milley valószínűleg attól tartott, hogy Trump valamilyen extrém akcióval, például egy új háborúval ruházza fel magát vészhelyzeti hatalommal, hogy minél tovább ő maradhasson az elnök. Ilyen véleményen többen is voltak a választások előtt, bár inkább Iránt tartották lehetséges célpontnak.

A január 6-ai Capitolium-ostrom után azért hívta fel Li tábornokot Milley, hogy biztosítsa arról, hogy az Egyesült Államok stabil és nem terveznek semmilyen támadást Kína ellen továbbra sem. Beszélt Li tábornokon kívül Nancy Pelosival, a Képviselőház Demokrata frakcióvezetőjével is, akinek azt mondta, hogy

szerinte Donald Trump teljesen elvesztette az eszét és nem beszámítható.

Milley ezen kívül arra is megkérte a katonai vezérkart, hogy egyeztessenek vele, ha Donald Trump nukleáris csapás indítását rendeli el, mielőtt kivitelezik az utasítást,

vagyis lényegében megtiltotta az amerikai haderő illetékeseinek, hogy az ő beleegyezése nélkül nukleáris csapást hajtsanak végre, akkor is, ha az elnök erre utasítja őket.

Milley tábornok ezen kívül arra is megkérte a Csendes-óceáni térségben állomásozó amerikai erők parancsnokát, hogy fújja le a térségben tervezett hadgyakorlatokat.

A Peril című könyvet mintegy 200 névtelen, Joe Biden és Donald Trump Fehér Házához közelálló bennfentes nyilatkozatai alapján készítették el. Trumpot és Bident is megkeresték nyilatkozatért, de a politikusok nem voltak hajlandók hozzájárulni a könyv elkészítéséhez.

Hazaáruló vagy hős a vezérkari főnök?

A könyv revelációi kapcsán Mark Milley tábornok gyorsan súlyos politikai támadások kereszttüzében találta magát, elsősorban a Republikánus Párt, Donald Trump, illetve volt katonai vezetők részéről.

Marco Rubio, floridai szenátor levelet írt Joe Biden elnöknek, melyben arra kérte, hogy azonnal menessze a vezérkari főnököt, hiszen titkos információk közzétételét ajánlotta fel egy külföldi atomhatalom vezérkari főnökének, illetve aktívan azon dolgozott, hogy aláássa az Egyesült Államok fegyveres erőinek főparancsnoki tisztségét ellátó elnök munkáját, mellyel a parancsnoki láncot is megsértette.

Alexander Vindman alezredes, aki Donald Trump első impeachment-eljárásának koronatanúja volt, és akinek a vallomása kapcsán bűnösnek mondták ki a volt elnököt, szintén Milley lemondását követelte.

Ha ez igaz, Milley tábornoknak le kell mondania. Megsértette a parancsnoki láncot és a hadsereg civil irányításának elvét. Ez egy nagyon veszélyes precedenst teremt. Ilyentől nem lehet csak úgy elsétálni

– írta Twitteren.

Vindman megállapítása azért is lényeges, mert az Egyesült Államok haderejének főparancsnoka az ország elnöke, Milley tehát látszólag megszegte azt az elvet, mely szerint a haderő a civil döntéshozóknak van alárendelve.

Ahogy Vindman - akit közel sem lehet Trump iránti pozitív elfogultsággal vádolni -, kiemelte, ha egy katonai döntéshozó önkényesen felülbírálja a demokratikus döntéshozatali struktúrákat, ez veszélyes precedenst teremthet. Az aligha vitatható, hogy Donald Trump elnök meglehetősen beszámíthatatlanul kezdett el viselkedni a választási veresége után, viszont a haderő főparancsnokának mentális állapotának megítélése közel sem a katonai vezérkar feladata. Az elnök elmozdítására számos alkotmányos procedúra létezik, ilyen elsősorban a 25. alkotmánymódosítás 4. cikkelye alapján működő eljárásrend, mely alapján deklarálhatja az alelnök és az elnök kabinetje, hogy képtelen ellátni a feladatait Amerika első embere, ezzel pedig az alelnök veszi át az ország irányítását. Ilyen deklaráció azonban Trump terminusa alatt nem született és két alkotmányos felelősségre-vonási eljárást is elkaszált a szenátus a 45. amerikai elnök ellen.

Egy szó, mint száz:

nem a haderő vezérkari főnökének feladata az elnök mentális állapotának megítélése, ezzel pedig Milley - ha igaz, amit a Perilben olvasni lehet -, valószínűleg tényleg legalább etikátlan, ha nem is biztosan törvénysértő módon viselkedett.

Maga Milley szóvivőjén keresztül azt nyilatkozta, hogy a vezérkari főnök minden esetben törvényes módon egyeztet más országok vezetőivel és koordinált a védelmi minisztériummal ebben az esetben is. Az elhangzott dialógus tartalmát azonban nem cáfolta.

Az amerikai lakosság egy része közben kifejezetten támogatóan vélekedik a tábornok döntéséről. Twitteren többen is azt írják, hogy Milley veszélyes döntést hozott, de lehet, hogy egy atomháborút is elkerülhetett volna vele, ha netán Trump valóban támadást indít végső elkeseredettségből Kína ellen.

Vannak, akik egyenesen hősnek nevezik a vezérkari főnököt, hiszen a rugalmatlan parancsnoki láncot megkerülve egy rendkívüli helyzetre reagált, úgy, hogy az megelőzhetett volna egy irracionális konfliktust.

Joe Biden elnök Jen Psaki szóvivőn keresztül azt nyilatkozta, hogy minden bizalma megvan Mark Milley tábornokban és nem akar kontextus nélküli pletykákkal foglalkozni. Valószínűleg ez lesz egyelőre a Demokrata Párt képviselőinek átfogó álláspontja is - a politikai irány részükről tehát úgy néz ki, az ügy elmaszatolása lesz.

Donald Trump ex-elnök pedig kitalációnak nevezte a sztorit, mivel állítása szerint sosem gondolkozott azon, hogy megtámadja Kínát. Ettől függetlenül azt mondta, hogyha Milley valóban ilyen módon egyeztetett a kínai vezérkari főnökkel, az valószínűnek árulásnak minősül és a tábornokot le kell tartóztatni.

Lehetséges tehát, hogy végül a Republikánusok valahogy mégis kierőszakolják, hogy legyen valami vizsgálat, melynek célja, hogy kiderítse, igazak-e a Perilben összefoglalt cselekmények Mark Milley tábornokkal kapcsolatosan.

A legsúlyosabb vád a tábornokkal szemben akárhogy is nézzük, az, hogy állítólag megígérte egy de facto rivális atomhatalom vezérkari főnökének, hogy előre szól, ha az Egyesült Államok támadást indít az ország ellen.

Ha ez az igencsak meredek állítás bebizonyosodik, elképzelhető, hogy hosszabb távon valóban hazaárulási vádakkal kell a tábornoknak szembenéznie, de egyelőre ez a forgatókönyv igencsak valószínűtlennek tűnik.

Végül érdemes megjegyezni, hogy elképzelhető, hogy ha Milley valóban mondott ilyet a kínai vezérkari főnöknek, nem gondolta komolyan, csak a kínai vezető bizalmát akarta az ígérettel megszerezni. Egy háborús ellenség előre figyelmeztetése súlyos veszteségeket eredményezne egy esetleges agresszor részére; Milley tehát saját katonainak életét sodorná veszélybe abban az esetben, ha egy esetleges offenzíva során valóban figyelmeztetné Kínát. Egy racionális, 40 éves karrierrel rendelkező katonai vezető ilyet aligha csinálna. Ettől függetlenül a kínai vezérkarral folytatott, ilyen jellegű dialógus - már ha valóban sor került erre - mindenképpen aggályos, különösen, ha politikai felhatalmazás nélkül történt meg.

Nem az első politikai botrány Milley körül

Nem ez Mark Milley tábornok első politikai botránya. Bár vezérkari főnöknek Trump nevezte ki, a tábornok állítólag megharagudott a republikánus politikusra, amikor a George Floyd halálához kapcsolódó tüntetések közepette kipucoltak rendőrségi beavatkozással egy templomot, Donald Trump pedig egy Bibliával a kezében fotózkodott. A képen Milley is szerepelt. Az ezt követő botrány miatt a vezérkari főnök állítólag komolyan fontolóra vette, hogy lemond.

A Capitolium ostromát követően nyilvánosan kritizálni kezdte a Trumpot támogató zavargókat, később pedig védelmébe vette a Republikánus politikusok vesszőparipájának számító kritikus fajelmélet amerikai haderőn belül való oktatását, azzal az indokkal, hogy

fehér emberként meg akarja érteni a fehér őrjöngést.

Hozzátette ugyanebben a beszédben azt is, hogy olvasta Lenint, Maót és Marxot is és nem kommunista, de szerinte fontos, hogy az ember többféle álláspontot is megismerjen. Emiatt az állásfoglalás miatt hevesen kritizálni kezdték a Trump-kormányhoz köthető politikusok és maga Trump ex-elnök is, hogy Milley a haderő vezérkari főnökeként nem szabadna, hogy politizáljon, hiszen a haderő egy apolitikus szervezet kell, hogy maradjon.

A tálib hatalomátvétellel záruló afganisztáni csapatkivonás kudarcát is részben Milley nyakába akarták varrni belpolitikai ellenfelei. Különösen megnőtt a nyomás, amikor az Iszlám Állam merénylői robbantottak a kabuli reptér körül, melynek következtében 13 amerikai katona is életét vesztette. Ekkor szinte egyöntetűen követelték már a Republikánus képviselők Milley lemondását, aki szerintük nem mérte fel megfelelően az Afganisztánban kialakult stratégiai helyzetet.

Milley egyébként Trump vezérkari főnökeként a tálibokkal való egyeztetést támogatta és az afganisztáni jelenlét leépítéséért tett lépéseket, a Biden-kormány idején viszont többször is azt javasolta, hogy vessék el a kivonulási terveket, mert "a stratégiai momentum a táliboknak kedvez."

A tálibok augusztus 16-án foglalták el Kabult és szeptember 7-én kikiáltották az Emírséget. Az utolsó amerikai katona augusztus 30-31-én hagyta el Afganisztánt.

