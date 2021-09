Példátlan válaszcsapás Macrontól: visszarendelte az amerikai és ausztrál nagykövetet - Léket kap az EU-Ausztrália megállapodás?

Portfolio MTI Cikk mentése Megosztás

A francia diplomácia történetében példátlan módon Emmanuel Macron elnök döntésére a francia külügy visszarendelte az amerikai és ausztrál nagykövetet, hogy kifejezze felháborodását a minap bejelentett amerikai-ausztrál-brit tengeralattjáró megállapodás miatt, amely nyomán egy 56 milliárd eurós (!) beszerzési szerződést mondott fel Ausztrália - számolt be péntek éjjel a Reuters. A francia felháborodás a nagykövetek visszarendelésénél súlyosabb következményekkel is járhat: a francia külügyminiszter máris felvetette az MTI szerint, hogy megbízhatatlan az ausztrál fél, miközben az EU éppen most tárgyal velük egy kereskedelmi megállapodásról. Az Európai Bizottság szóvivője egyelőre azt mondta, hogy a konfliktus nem hat ki közvetlenül a folyamatban lévő kereskedelmi tárgyalásokra.