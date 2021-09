Választ Európa legerősebb autógyártó nagyhatalma: a benzines és dízel autók betiltása és 120 km/h-s sebességkorlátozás is jöhet

A német parlamenti választások végeredménye érdemi hatással lesz Európa legmeghatározóbb autóiparának jövőjére is egy olyan kiemelten fontos időszakban, amikor az egyes szereplők élet-halál harcot vívnak annak érdekében, hogy képesek legyenek megfelelni az egyre szigorodó környezetvédelmi előírásoknak. A vezető német pártok kivétel nélkül támogatják az elektromos autózásra történő átállást, abban azonban lényeges különbségek vannak közöttük, hogy ezt a folyamatot hogyan képzelik el. Ahogy a benzines és dízel autók betiltásának, vagy éppen az autópályákon alkalmazandó sebességkorlátozások ügyében sem értenek egyet.

A világuralomra törő CDU/CSU addig nyomná a gázpedált, amíg csak lehetséges

A Reuters összeállításából kiderül, hogy az uniópártok legfontosabb autóipari törekvése, hogy Németország vezető szerepet töltsön be a globális autógyártásban és nyitott maradjon a különböző hajtástechnológiák irányába. Utóbbi célkitűzés a gyakorlatban azt jelenti, hogy a német gyártók lehetőleg ne kötelezzék el magukat kizárólag az akkumulátorral szerelt elektromos járművek mellett, hanem fejlesszenek és gyártsanak más típusú meghajtással, például hidrogénhajtással szerelt személyautókat, haszongépjárműveket és buszokat is.

A CDU/CSU nem foglalt konkrét állást abban a kérdésben, hogy mikortól tiltanák be a kizárólag belsőégésű motorral szerelt járművek értékesítését Németországban.

Itt érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy amennyiben Brüsszel javaslatát elfogadják az Európai Unió tagállamai, akkor első körben jelentősen szigorodnak majd a járművek szén-dioxid-kibocsátására vonatkozó követelmények, majd a benzines és dízel autók értékesítését be is tiltják 2035-től.

Egy másik kiemelten fontos kérdésben is nagyon konzervatív álláspontot képvisel a CDU/CSU, a német autópályákon továbbra sem vezetnének be sebességkorlátozást.

Az infrastruktúrális beruházásokkal kapcsolatban elmondható, hogy a pártszövetség elkötelezett a tömegközlekedés fejlesztése mellett, amely fontos szerepet játszhat a közúti forgalom enyhítésében. A forgalmi dugók megelőzése, megszüntetése érdekében további autóutak és autópályák építését is tervezik. Továbbá kiemelt céljuk a németországi töltőhálózat bővítése, amely meghatározó szerepet játszhat az elektromos autózás elterjedésében. Álláspontjuk szerint az újonnan létesülő kereskedelmi egységeknek és a közintézményeknek biztosítaniuk kell az elektromos töltés lehetőségét. Az elektromos energia felhasználása mellett támogatják a szintetikus üzemanyagok és a hidrogén alkalmazását is mind a személyautók, mind pedig a haszongépjárművek esetében.

A radikális Zöldek hamar betiltanák a benzines és dízel autókat, az autópályákon pedig 120 km/h-s sebességkorlátozás jönne

A rendkívül megfontoltan haladó CDU/CSU tömörüléssel ellentétben a Zöldek radikális változtatásokat vezetnének be, amelyek rövidtávon egészen biztosan fájdalmasan érintenék az autóipart és munkahelyek megszűnéséhez vezetnének. Hosszú távon viszont érdemben hozzájárulhatnának ahhoz, hogy Németország megőrizze versenyképességét, pozícióját a totálisan átalakuló globális járműgyártásban.

A Zöldek világnézete szerint a jövő autóinak sokkal digitálisabbnak, halkabbnak, kisebbnek, könnyebbnek, klímasemlegesnek és lehetőleg minél inkább újrahasznosíthatónak kell lenniük.

Határozott álláspontjuk, hogy Németországnak be kell tiltania a benzines és dízel autók értékesítést 2030-tól és könyörtelenül bevezetnék a 130 km/h-s sebességkorlátozást a német autópályákon.

Ráadásul ez nem minden, az autópályák azon szakaszain, amelyek közel esnek a városokhoz, 120 km/h-ra csökkentenék a megengedett sebességet, a városközpontokban pedig 30 km/h-ra mérsékelnék a járművek maximálisan megengedett haladási sebességét.

A Zöldek érdemi lépéseket tennének annak érdekében is, hogy csökkentsék a német társadalom autófüggőségét is: eltörölnék az új utak építésére vonatkozó beruházási terveket, a felszabaduló forrásokból pedig megdupláznák a bicikli- és gyalogos utak számát az előttünk álló évtizedben. Vasútfejlesztésre 100 milliárd eurót fordítanának, amelynek egy részét a teherautók úthasználati díjaiból befolyó összegekből finanszíroznák.

Az elektromos autóknak mindenki számára elérhetőnek kell lenniük

– jelentette ki Annalena Baerbock. A Zöldek kancellárjelöltje egyben hangsúlyozta, hogy éppen ezért az alacsonyabb jövedelmű vásárlóknak az elérhető 6000 eurós állami támogatáson felül további 3000 eurós kamatmentes hitelt kell biztosítani új elektromos autó vásárlása esetén.

A hidrogén és a szintetikus üzemagyagokkal kapcsolatban is állást foglaltak a Zöldek, véleményük szerint ezeket csak ipari szállításhoz, illetve a hajózásban és a repülésben szabad felhasználni.

Az SPD jelentheti az arany középutat

A Németország Szociáldemokrata Pártja szerint az államnak támogatnia kell az elektromos autózásra történő átállást, ugyanakkor ezt úgy kell végrehajtania, hogy nem avatkozik be túlzottan a piac működésébe és nem veszélyezteti az ország autóiparban betöltött pozícióját.

Az SPD a CDU/CSU-hoz hasonlóan nem támogatja azt, hogy a benzines és dízel autók értékesítésének betiltását egy konkrét céldátumhoz kössék – erről maga Olaf Scholz, a párt kancellárjelöltje beszélt nemrég egy interjúban. Hozzátette azt is, hogy az államnak segítenie kell az elektromobilitás terjedését, beleértve a szükséges méretű töltőinfrastruktúra kiépítését, bővítését.

Az SPD szerint fontos nemzetgazdasági érdek az elektromos töltőhálózat bővítése mellett a hidrogéntöltők számának növelése is, továbbá az akkumulátorgyártáshoz szükséges kapacitások kiépítése.

A Zöldekhez hasonlóan az SPD is támogatja a 130 km/h-s sebességkorlátozásokat az autópályákon és az 50 km/h-s sebességhatárt a városokban.

Ha az FDP-n múlna, senki nem kapna egy eurócentet sem elektromos autó vásárlásra

A liberális Német Szabaddemokrata Párt határozottan elutasítja azt az utat, amely lemondással és tilalommal jár. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az FDP ellenzi azt, hogy egy konkrét dátumhoz kössék a benzines és dízel autók értékesítésének betiltását, ahogy ellene vannak annak is, hogy sebességkorlátozásokat vezessenek be a német autópályákon.

A párt szerint az elektromos autózás csupán egy lehetséges módja a jövő mobilitásának.

Az FDP határozottan ellenzi továbbá azt is, hogy az Európai Unió szigorú és kötelező érvényű célértékeket határozzon meg az autóipar számára a káros-anyag-kibocsátás tekintetében. Nem támogatják az elektromos autók vásárlásához nyújtott állami támogatásokat sem, ugyanakkor úgy vélik, hogy az elektromos töltőhálózat bővítése elengedhetetlen. A hidrogén és a szintetikus üzemanyagok használatával kapcsolatban viszont megengedők, támogatják azok alkalmazását.

A fentiekkel kapcsolatban érdemes azt is elmondani, hogy a jövő heti német választásokat követően egészen biztosan nem lesz képes önállóan kormányt alakítani egyik párt sem. A legnagyobb valószínűsége most egy hárompárti koalíciónak van, amely egyben azt is jelentené, hogy a résztvevőknek számos politikai elképzelésük esetében kompromisszumot kell majd kötniük. Így a legfontosabb kérdésekben, mint a benzines és dízel autók értékesítésének betiltása, vagy éppen az autópályákon alkalmazandó sebessességkorlátozások, aligha képzelhetőek el radikális intézkedések.

Címlapkép forrása: Getty Images