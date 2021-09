Véget ért a tiltás: újra utazhatnak Amerikába az európaiak

Az Egyesült Államok feloldotta a beutazási korlátozásokat azon európai polgárok számára, akiket beoltottak a koronavírus elleni vakcinával. Ezt az Európai Unió Egyesült Államokba delegált nagykövete, Stavros Lambrindis egy Twitter-bejegyzésben osztotta meg.

Travel ban lifted! Vaccinated, pre-flight tested Europeans will again be able to travel to the US from November, just as vaccinated Americans are today allowed to travel to the EU. … https://t.co/XPwtvlMBWw