Magyarországot is belekeverhetik az ukrán elnök embere elleni merényletbe

Ez 7,62-es kaliber. Specializált lőszereket látunk. Ilyen lőszert nem gyártunk Ukrajnában. Ezeket Magyarországon gyártották

– mondta Jevgenyi Jenin belügyminiszter-helyettes a merénylet helyszínéről begyűjtött bizonyítékokat ismertetve.

7,62 milliméteres töltényből igencsak sokféle létezik, köztük olyan is, amit Ukrajnát beleértve a komplett volt szovjet érdekszféra használ, ez a „7,62-es szovjet” néven is ismert 7,62x39 milliméteres FMJ, melyet elsősorban az AK-47-es gépkarabély-széria fegyverei és az SzKSz öntöltő puskák használnak.

Magyarországon is elsősorban 7,62x39-es lőszer gyártására került sor, többnyire a Honvédség által használt AK-63 és AK-63D gépkarabélyokhoz. Ezekhez igencsak hasonló fegyvereket, az AKM és AKMSz gépkarabélyokat Ukrajna hadereje is használja és lőszert is gyártanak hozzájuk.

Az nem világos, hogy állapította meg Jevgenyi Jenin, hogy ezek a merényletben használt lőszerek éppen Magyarországon készültek és arra sem tért ki, hogy mitől nevezhető „specializáltnak” a merényletben használt lőszertípus.

„Megpróbáljuk azonosítani a lehetséges idővonalat, mely alapján Ukrajnába hozták ezeket a töltényeket, illetve a lehetséges beszállítókat. Nem tudjuk kizárni, hogy csempészek juttatták a töltényeket Ukrajnába” – mondta Jevgenyi Jenin.

A Szerhij Sefir elleni merénylet elkövetőit még keresik. 20 töltényhüvelyt találtak a merénylet helyszínén az ukrán hatóságok.

