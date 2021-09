Bebukott a Republikánusok nagy dobása a 2020-as választási eredmény megfordítására

Több hónapig kellett várni arra, hogy újraszámolják az illetékesek az Arizonában leadott szavazatokat, de nemhogy nem bizonyosodott be az, hogy Donald Trump több szavazatot kapott Joe Bidennél, de még veszített is 261 szavazatot, miközben Demokrata ellenfele 99-cel több szavazatot kapott az eredetileg jelentettnél – írja a New York Times