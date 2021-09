Német választás 2021: olvad az SPD előnye, kiterítették lapjaikat a nagy pártok

A vasárnapi szövetségi választás előtt pár nappal csökkent az SPD előnye a CDU-hoz képest, a legújabb mérés szerint a két párt közötti különbség csupán 2 százalék. Ezzel párhuzamosan tegnap megtartásra került egy vita, amelyen valamennyi parlamenti párt képviseltette magát és igen fontos kijelentések hangzottak el a lehetséges koalíciókötésekre és az eddig elhallgatott külpolitikai kérdésekre vonatkozóan.

Enyhe emelkedés a CDU-nál

Vasárnap szövetségi választást tartanak Németországban, a verseny pedig továbbra is kiélezett a pártok között. A ZDF-Politbarometer mérése szerint továbbra is az SPD vezet 25 százalékkal, a CDU azonban kezd felzárkózni mellé. Az uniópártok jelenleg 23 százalékos támogatottsággal bírnak, amely egy százalékpontos javulást jelent múlt héthez képest. Kifejezetten nagy a bizonytalanok tábora is, a megkérdezettek 35 százaléka nyilatkozott úgy, hogy nem tudja, fog-e szavazni, illetve azt sem, hogy kire tenné le a voksát.

A harmadik helyen a Zöldek állnak 16,5 százalékkal, őket követi az FDP 11 százaléknyi támogatóval. A listát az AfD és a Baloldal (die Linke) zárja, előbbi 10 százalékos, míg utóbbi 6 százalékos támogatottsággal.

Ami a lehetséges koalíciókat illeti, a CDU/CSU erősödése miatt elméletben lehetővé vált, hogy egy kétpárti nagykoalíció is elegendő mandátumot biztosítson egy szűk kormánytöbbség eléréséhez.

Ezen felül a közlekedési lámpa koalíció (SPD, FDP, Zöldek), a Jamaica-koalíció (CDU/CSU, FDP, Zöldek) vagy egy vörös-vörös-zöld koalíció (SPD, Baloldal, Zöldek) lehet reális opció.

Koalíciós tervek

Tegnap este tartották továbbá a parlamenti pártok utolsó vitáját, amelyen szintén a középpontba került a lehetséges koalíciók kérdése. Armin Laschet nem erősítette meg ugyan, hogy még egy CDU-s második hely esetén is megpróbálnának egy koalíciót felállítani, de leszögezte, hogy mindent meg fognak tenni azért, hogy a következő kormányt ismét a CDU vezesse.

Olaf Scholz, akit az utóbbi hetekben számos kritika ért, mert nem volt hajlandó kategorikusan kizárni a Baloldallal való együttműködés lehetőségét, egyértelműen kijelentette, hogy személy szerint a közlekedési lámpa koalíciót támogatná, a vörös-vörös-zöld koalíció ötletétől pedig igyekezett távol tartani magát. Ennek megfelelően Scholz a vita során elsősorban az FDP-elnök, Christian Lindner felé próbált meg gesztusokat gyakorolni. Hangsúlyozta például, hogy egyetért Lindnerrel abban, hogy a gazdaság szempontjából kiemelt jelentőséggel bírnak a magánszektor beruházásai.

Érdemes megfigyelni azt, hogy a múlt vasárnapi utolsó kancellárjelölti vitán, amelyen csak az SPD, a CDU és a Zöldek vettek részt, Scholz látványosan közeledett a Zöldekhez.

Az FDP felé való mostani nyitás pedig erősítheti azt a feltételezést, hogy az SPD-s politikus valóban egy közlekedési lámpa koalíciót vezetne legszívesebben győzelme esetén.

Annalena Baerbock a Zöldek képviseletében célként nevezte meg, hogy megakadályozzák egy újabb nagykoalíció létrejöttét az SPD és a CDU/CSU között. Emellett komolyabb nézeteltérés is megmutatkozott közte és Lindner között. Baerbock szerint például muszáj enyhíteni a német adósságféken, amely szerinte elengedhetetlen ahhoz, hogy tudják finanszírozni a klímavédelmi beruházásokat, ezt azonban Lindner egy vörös vonalnak nevezte, amelynek átlépése esetén az FDP nem tudna együttműködni a Zöldekkel. Lindner ennek ellenére világossá tette, hogy támogatja a beruházások felpörgetését a digitalizáció és a klímavédelem terén.

Az FDP-elnök első számú preferenciája ugyan továbbra is egy Jamaica-koalíció lenne, de látszólag nem zárkózik el a közlekedési lámpától sem, bizonyos feltételek teljesülése esetén.

Ami a Baloldalt illeti, a párt társelnöke, Janine Wissler igyekezett a vita során hangsúlyozni az ideológiai hasonlóságokat saját tábora, illetve a Zöldek és az SPD között. Ennek oka az, hogy a Baloldal továbbra is egy vörös-vörös-zöld koalícióban reménykedik, amely egy eddig ki nem próbált és kifejezetten megosztó felállás lenne. A közeledési kísérleteket azonban érdemben sem Scholz, sem pedig Baerbock nem viszonozták, amely még inkább csökkenti a három párt összeállásának valószínűségét. A vörös-vörös-zöld koalíció esélyeiről az alábbi cikkünkben írtunk részletesen.

Az AfD képviseletében részt vevő Alice Weidel is kifejtette véleményét miszerint egy olyan koalíciót tudnának támogatni, amelyben az AfD is részt vesz. Ez azonban gyakorlatilag kizárt, hogy megtörténjen, mivel valamennyi parlamenti párt kizárta a velük való együttműködés lehetőségét.

Terítékre került a külpolitika is

A választási kampány során eddig szinte alig esett szó az egyes pártok külpolitikai elképzeléseiről, tegnap este azonban ezen témák kapcsán is kifejtették véleményüket.

Baerbock és Lindner egyetértettek abban, hogy keményebben számon kellene kérni az emberi jogok betartásának kérdését Kínán, Markus Söder CDU-elnök azonban azt emelte ki, hogy számos német munkahely függ a Kínával ápolt gazdasági kapcsolatoktól.

Ami a német haderőt illeti, Söder, Laschet és Scholz is szorgalmazták a Bundeswehr fejlesztésének szükségességét.

A Baloldal képviseletében Wissler közölte azt is, hogy a NATO-ból történő kilépés, amely régi célja a Baloldalnak, továbbra is kívánatos a részükről, de elismerte, hogy jelenleg ennek a realitása igen csekély. A Baloldal részéről a visszakozás már csak azért is érthető, mert Scholz a vita során világossá tette, hogy elköteleződése szilárd a NATO irányába, így annak bárminemű megkérdőjelezése szinte biztosan kizárná a koalíciókötés lehetőségét.

