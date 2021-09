Békejobbot kell nyújtani Magyarországnak és Lengyelországnak - Angela Merkel lehetséges utódja mindent megtenne az EU összetartásáért

A mostani instabil világban az Európai Unió fontosabb, mint valaha, ezért mindent meg kell tenni az egysége megőrzése érdekében - jelentette ki Armin Lachet a Kereszténydemokrata Unió (CDU) utolsó kampányrendezvényén Aachenben. A párt kancellárjelöltje egyben hozzátette, viták vannak a jogállamiságról az Európai Unióban, de nem fogjuk tudni összetartani Európát Lengyelország, Közép-Kelet Európa, a balti államok és Magyarország nélkül. Éppen ezért békejobbot kell nyújtani Lengyelországnak és Magyarországnak.

Szombaton sor került a Kereszténydemokrata Unió (CDU) utolsó kampányrendezvényére, amelyen Angela Merkel után természetesen a párt kancellárjelöltje, Armin Lachet is felszólalt.

Lachet a beszéde elején keményen ostorozta a nagy rivális SPD-t, amely véleménye szerint arra készül, hogy a vörös-vörös-zöld koalíció keretében összefogjon a Zöldekkel és a Baloldallal.

A kancellárjelölt egyben figyelmeztetett arra is, hogy a radikális intézkedések, amelyek egy karbonsemleges ipar felépítését célozzák, komoly veszélyt jelentenek.

A Politico beszámolója szerint Hangsúlyozta, hogy ezt a folyamatot kizárólag társadalmilag is elfogadható módon szabad véghez vinni, különben Németország összeomlik.

Armin Laschet beszédében kiemelte azt is, hogy a mostani instabil világban az Európai Unió fontosabb, mint valaha, ezért mindent meg kell tenni az egysége megőrzése érdekében.

Ehhez hozzátartozik az is, hogy békejobbot nyújtanak Lengyelországnak és Magyarországnak is, amelyek súlyos jogállamisági vitákba keveredtek Brüsszellel.

Igen, viták vannak a jogállamiságról az Európai Unióban. De nem fogjuk tudni összetartani Európát Lengyelország, Közép-Kelet Európa, a balti államok és Magyarország nélkül

– jelentette kis Armin Lachet beszédében.

Bár nagy a bizonytalanság annak kapcsán, hogy miként viszonyul majd az új német kormány a közép- és kelet-európai államokhoz, különösen Lengyelországhoz és Magyarországhoz, érdemes figyelembe venni, hogy német ipar komoly jelenléttel rendelkezik ezen országokban. Laschet nyilatkozata is abba az irányba mutat, hogy a német külpolitikában továbbra is jelen lesznek ugyan a normatív jellegű elvárások, de a döntéshozók nem hagyják figyelmen kívül a gazdasági racionalitást. A visegrádi országokkal folytatott kereskedelem Németország részéről ugyanis meghaladja az még a Kínával és az Egyesült Államokkal lefolytatott kereskedelmi forgalmat is. Ha Zöldek is bekerülnek a kormányba bizonyára több bírálat érkezne a német külpolitika képviselőitől, nyílt szakításhoz azonban ezek sem vezetnének.

