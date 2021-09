Bajban az amerikai kórházak: tömegesen kell elbocsátani az oltástagadó munkavállókat

Tömegével kell elbocsátani a New York-i kórházi dolgozókat, mivel az állami szabályozás ellenére nem hajlandók felvenni a koronavírus-elleni védőoltást. Az elbocsátásoknak az ellátásra is hatása lesz.

Ma lépett életbe New York államban a szabályozás, amely kötelezővé teszi a koronavírus elleni védőoltást az egészségügyi dolgozóknak. Emiatt több kórháznak is tömegesen el kell bocsátania a munkavállalókat, akik nem oltották be magukat.

A New York-i egészségügyi minisztérium becslése szerint az állam 450 ezer egészségügyi dolgozójának mintegy 16%-a nincs teljesen beoltva a koronavírus ellen. Több kórház is jelezte, hogy az oltást megtagadó munkavállalók elbocsátása miatt az ellátás sem biztosított teljesen

A legtöbb kórházban már felfüggesztették emiatt az elektív műtéteket.

Volt olyan kórház, is amelyik jelezte, hogy nem tud fogadni intenzív ellátást igénylő beteget a többi kórházból. Az elbocsátás több ezer embert érinthet az államban, egyedül New York Cityben jobb valamelyest a helyzet, ahol a tagállami átlagnál magasabb, 95%-os az egészségügyi dolgozók átoltottsága.

Az Egyesült Államokban nemcsak a kórházakban, de a közszférában és sok egyetemen is kötelezővé tették a koronavírus elleni védőoltást, hogy így próbálják növelni az alacsony átoltottságot.

(Reuters)

Címlapkép: Getty Images