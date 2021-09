Hivatalos: kevésbé hatékony az AstraZeneca vakcinája, mint korábban állították

Az AstraZeneca vakcinája kevésbé hatékony, mint azt korábban állították, viszont továbbra is 100%-os védelmet nyújt a súlyos megbetegedés, a kórházi kezelés és a halálozással szemben a fázis III vizsgálatok elemzése szerint.

Az AstraZeneca végre közzétette a régóta várt amerikai klinikai vizsgálatainak eredményeit, így kiderült, hogy vakcinája 73 százalékos hatékonyságot mutat a tünetes fertőzés ellen. A 65 év feletti korosztályra vonatkozóan hatékonysági szám ennél jóval magasabb, 83,5 százalék - írja a MarketWatch.

Érdemes megjegyezni, hogy a most publikált hatékonyság alacsonyabb, mint a brit gyógyszergyártó által márciusban közzétett ideiglenes 79 százalékos adat.

Igaz, ezt az értéket az AstraZeneca néhány nap leforgása alatt 76 százalékra módosította, miután az amerikai hatóságok szokatlan módon, nyilvánosan szólították fel a vállalatot arra, hogy ne elavult adatokat közöljön.

A New England Journal of Medicine folyóiratban megjelent beszámolóból kiderült az is, hogy a vizsgálatokat az Egyesült Államokban, Chilében és Peruban végezték, mintegy 26 ezer önkéntes bevonásával, aki két oltást kaptak, körülbelül egy hónapos különbséggel.

Kiderült, hogy a vakcinát kapó mintegy 17 600 önkéntes között nem okozott egyetlen esetben sem súlyos, vagy életveszélyes tüneteket a koronavírus. Azok között viszont, akik placebo oltást kaptak, nyolc súlyos megbetegedés is volt, ketten közülük életüket is vesztették.

Mindez azt jelenti, hogy a fázis III vizsgálatok szerint is megerősítést nyert, hogy az AstraZeneca vakcinája 100%-os védelmet nyújt a súlyos megbetegedés, a kórházi kezelés és a halálozással szemben.

