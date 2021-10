Gyülekeznek a viharfelhők Laschet feje fölött - Rossz ómen, hogy szivárogtattak a titkos tárgyalásokról

A napokban zajlanak az egyeztetések a kormányzásra esélyes német pártok között. Két lehetséges felállás tűnik reálisnak, azonban úgy látszik, a CDU/CSU egyre messzebbre kerül attól, hogy összehozza a zöldekkel és a liberálisokkal az úgynevezett Jamaica-koalíciót. A CDU elnöke és kancellárjelöltje, Armin Laschet szabályos vesszőfutást mutat be az utóbbi időben: népszerűsége szabadesésben zuhan, miközben pártjából valaki a sajtónak szivárogtatott a liberálisokkal zajló titkos tárgyalásról. Lehet, hogy már a két kisebb pártnak sem érdeke a történelmi vereséget szenvedett konzervatívokkal való összebútorozás, Laschet székére pedig többen is szemet vethettek pártján belül.

Titkos tárgyalások

A szeptember végi német parlamenti választásokat szűken, de a szociáldemokrata SPD nyerte meg, az Angela Merkel kormányának legfőbb erejét adó konzervatív CDU/CSU pártszövetség viszont történelmi vereséget szenvedett el. Mivel mindkét nagy párt el akarja kerülni a nagykoalíciós kormányzást, kénytelen lesznek a Zöldekkel és a liberális FDP-vel koalícióra lépni. Hogy mennyire nem lesz egyszerű működőképes kormánykoalíciót összehozni Németországban, jól mutatja, hogy a napokban négy, a Bundestagba jutott, és egymással leülni is hajlandó párt kezdett komplex tárgyalásokba szinte az összes lehetséges felállásban.

A szociáldemokrata kancellárjelölt, Olaf Scholz és kereszténydemokrata riválisa, Armin Laschet a napokban a két kisebb párt vezetőségét igyekszik meggyőzni arról, miért lenne jobb számukra, ha az általa vezetett koalícióba lépnének be kisebbik koalíciós partnerekként. A német pártok hagyományos színei alapján a vörös SPD, a sárga FDP és a zöld Zöldek koalícióját közlekedésilámpa-koalíciónak, míg egy CDU/CSU vezette koalíciót a jamaikai zászló után Jamaica-koalíciónak neveznének.

Mivel a parlamenti arányok miatt mind a Zöldekre, mind az FDP-re szükség lenne egy kormányalakításhoz, a két párt – melyek között számos ideológiai ellentét feszül – előbb egymással folytattak előzetes tárgyalásokat, ezután vették kezdetüket a nagy pártokkal történő egyenkénti egyeztetések.

Valaki nem tudta tartani a száját

A tárgyalások egy lehetséges Jamaica-koalícióról azonban nem alakulnak túl fényesen Laschet számára.

Bár a pártok abban egyeztek meg egymással, hogy az egyeztetések eredményeiről nem hogy hivatalosan nem beszélnek, hanem azokról még a sajtó felé szivárogtatni is szigorúan tilos, a CDU/CSU és az FDP közötti tárgyalásokról azonban a CDU köréből valaki dalolt a Bild napilapnak.

Az indiszkréció mind az FDP, mind a keddi tárgyalásra készülő Zöldek körében felháborodást váltott ki. A Zöldek volt társelnöke, Cem Özdemir például az RTL televíziónak úgy nyilatkozott, a kiszivárogtatás „belső vezetési problémák jele” a CDU-n belül. A szivárogtatási botrány már csak azért is rossz ómen a CDU számára, mivel a négy évvel ezelőtti Jamaica-koalíciós tárgyalások is részben éppen azért buktak el, mert egyes résztvevők nem tudták tartani a szájukat.

A szivárogtató valószínűleg Armin Laschet megbuktatására játszik, a CDU hitelének aláásásával pedig Laschet kancellári esélyeit akarja csökkenteni,

akár azért, mert úgy gondolja, Laschet vezetésével nem tudná hatékonyan irányítani Németországot egy esetleges Jamaica-koalíció,

akár azért, mert nem is hisz abban, hogy egy ilyen koalíció létrejöhet, így inkább gyorsan megbuktatja Laschetet, mielőtt még több kárt okozna a pártnak.

Laschetet egyelőre éppen az tartja még a CDU pártelnöki és kancellárjelölti székében, mert zajlanak a koalíciós tárgyalások, azonban ha ezek zátonyra futnának, a pártelnöknek valószínűleg fel is út, le is út.

Laschet tarol a népszerűtlenségi versenyen

Laschet minden próbálkozása ellenére úgy tűnik, a CDU napról napra messzebb kerül a kormányzástól, aminek egyik oka éppen Laschet nagy népszerűtlensége. Bár a konzervatív pártelnököt már a választási kampány idején sem hordozták tenyerükön a szavazók, népszerűsége a választások után már szabadesésben zuhan. Mint arról a Die Welt online híroldala beszámolt, az Insa legújabb felmérése szerint a CDU elnöke már csak 17. a politikusok kedveltségi sorrendjében, és az uniópártok szavazói között is a harmadikról a hetedik helyre esett vissza a népszerűsége. Eközben ellenfele, Scholz a CSU elnökét, Markus Södert megelőzve már a második legkedveltebb német politikus.

Egy ilyen népszerűtlen kancellárjelölttel pedig vélhetően a Zöldek és az FDP is egyre kevésbé szeretnének összebútorozni, hiszen a kancellár népszerűsége hatással van a kormány népszerűségére, az pedig hathat a koalíciós partnerek népszerűségére is.

Ilyen helyzetben valójában a Zöldeknek, de még inkább a CDU-val való koalíciókötést eddig preferáló liberálisoknak is jól jöhet a szivárogtatási ügy, hogy ennek ürügyén szépen kihátráljanak az egyre alkalmatlanabbnak látszó Laschettel való tárgyalásokból.

Ha a szivárogtató erőfeszítései sikerrel járnak, és bukik Laschet, két forgatókönyv elképzelhető:

Laschet helyét más kancellárjelölt veszi át, és vele folytatják a tárgyalásokat a Jamaica-koalícióról. Ennek azonban kicsi a valószínűsége, tekintettel arra, hogy a kancellárjelöltet mind a CDU-nak, mind a CSU-nak el kell fogadnia. Ráadásul a pozícióra több jelölt is lenne, vagyis nem lenne rövid folyamat a kiválasztása, és kiszámíthatatlan, egy ilyen küzdelem milyen további veszteségeket okozna a pártnak. A Zöldek és a liberálisok pedig biztosan nem várnák meg, amíg a CDU rendezi sorait, inkább Scholzcal lépnének koalícióra. Laschet megbukik, és a CDU ellenzékbe vonul, majd kezdetét veszi az új pártelnök kiválasztásának folyamata. Ez reálisabb forgatókönyv, ráadásul ellenzékben lenne ideje a CDU-nak rendeznie a belső vitákat.

Kevéssé valószínű, de nem zárható ki teljesen, hogy Laschet marad a CDU elnöke, ebben az esetben viszont további népszerűségvesztésre készülhet fel a párt.

Már a sajátjai is hátrálnak ki a CDU kancellárjelöltje mögül

A CDU számára történelmi vereséget hozó választás után a párt több vezető politikusa is finom kritikát fogalmazott meg Laschettel szemben. Például a fiatal egészségügyi miniszter, Jens Spahn a nemzedékváltás szükségességéről beszélt a Spiegelnek. Laschet korábbi kihívója, Friedrich Merz még a választások előtt szúrt oda Laschetnek kampányával kapcsolatban. A CDU elnökségi tagja, Norbert Röttgen pedig a német közszolgálati televízió Anne Will című talk show-jában a műsorvezető kérdésére: „Akarja-e, hogy Armin Laschet kancellár legyen?”, nem mondott egyértelmű igent, hanem a Jamaica-koalícióval kapcsolatos tárgyalásokról kezdett el beszélni, mondván, előbb a tartalmi kérdésekben kell megállapodni, utána jöhetnek a személyi kérdések.

Egy ilyen nyilatkozat egy vezető CDU-politikustól, még ha igaz is, hogy Röttgen Laschet vetélytársa volt a párt idei elnökválasztásán, legalábbis meglepő. De jól mutatja, hogy a pártban nem föltétlenül Laschetet képzelik el a következő kancellárként. Az SPD egyik tartományi miniszterelnöke, Manuela Schwesig mindenesetre gyorsan lecsapta a Röttgen által feldobott magas labdát, mondván, ha a CDU-nak nincs igénye arra, hogy kancellárt állítson, menjenek ellenzékbe.

Ha nyíltan nem is mondják ki, nyilvánvaló, hogy Laschet pártelnöki, sőt, esetleg kancellárjelölti pozícióját többen is szívesen elfoglalnák. Ahogy ezt már korábbi cikkünkben bemutattuk, Friedrich Merznek, Jens Spahnnak, vagy éppen Norbert Röttgennek sem lenne ellenére, ha a CDU elnöki székébe, vagy akár a kancellári bársonyszékbe katapultálhatna. Utóbbit erősen ambicionálja a CSU elnöke, Markus Söder is. Ugyanakkor szakértők szerint nem valószínű, hogy Söder a királygyilkos szerepébe akarna kerülni, mivel ez nem vetne rá jó fényt a CDU-n belül, inkább távolról nézi a testvérpárt belharcait, és 2026-ra készül.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 09. 27. A történelmi vereség történelmi változást idéz elő a CDU-ban?

A most még Észak-Rajna–Vesztfália tartomány miniszterelnökeként hivatalban lévő Laschet mindenképpen Berlinbe akarja áttenni a székhelyét, akár lesz belőle kancellár, akár nem. Laschet már meg is nevezte, kit látna szívesen a tartomány élén utódjaként: a jelenlegi tartományi közlekedési minisztert, Hendrik Wüstöt. Annak azonban, hogy a mindent egy lapra feltevő Laschet akár kancellárként, akár az ellenzék vezetőjeként folytassa politikai pályafutását, napról napra kisebb az esélye. Könnyen lehet, hogy Észak-Rajna–Vesztfália miniszterelnöke a következő négy évben sima mezei Bundestag-képviselőként lesz kénytelen folytatni politikai pályáját.

Címlapkép forrása: Sean Gallup / Getty Images