Határviták, korrupció, szervezett bűnözés: rengeteg sebből vérzik az Európai Unió bővítése

Rendkívül fontos értekezletet tartottak a szlovéniai Brdo pri Kranjuban, amelyen az EU-tagországok és a nyugat-balkáni térséget alkotó országok állam-, illetve kormányfői vettek részt. A találkozó témája a nyugat-balkáni térség országainak lehetséges EU-csatlakozása volt. Annak ellenére, hogy többen reménykedtek abban, hogy valódi áttörés születik a kérdésben, végül még egy céldátumot sem sikerült elfogadni a csatlakozás időpontját illetően. Ezt elsősorban a politikai és gazdasági reformok hiányával indokolták, ugyanakkor leszögezték, hogy a Nyugat-Balkán országainak helye az EU-n belül van, ennek demonstrálására pedig egy több milliárd eurós gazdasági csomagot is elfogadtak. Tény azonban, hogy a mostani csúcs ismét a felszínre hozta a közösség egyik régi dilemmáját, amely a bővítés és az elmélyítés kérdése között húzódik. Közben azonban az EU-nak ügyelnie kell arra is, hogy tartózkodó álláspontjával ne szolgálja ki a kínai vagy orosz befolyás térnyerését a régióban.

A mostani konferenciát nagy várakozások előzték meg a hat nyugat-balkáni ország részéről, főleg annak fényében, hogy Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke a találkozó előtti hetekben pozitív üzenetet küldött a tagság kapcsán például Albániának, kijelentve, hogy az ország jövője az Európai Unión belül van, és Brüsszelen múlik, hogy megkezdi-e a csatlakozási tárgyalásokat Tiranával, amelyek megindítására reménye szerint az év végéig sor kerül.

A kiadott zárónyilatkozat szövege azonban sokkal inkább árulkodik arról, hogy az EU még egy jó ideig nem kívánja szélesíteni a tagállamok körét.

A hivatalos szöveg szerint az EU elkötelezett a nyugat-balkáni térségre kiterjedő bővítési folyamat mellett, de továbbra is fontosnak tartja, hogy a régiót alkotó országok folytassák a politikai és gazdasági reformokat.

Ennek ellenére a nyilatkozat még egy céldátumot sem nevezett meg erre vonatkozóan, pedig korábban többen egy 2030-as időpont kitűzését várták.

Bár az értekezlet résztvevői megállapodtak abban, hogy jövőre is tartanak csúcstalálkozót ebben a körben, és rendszeressé teszik az EU-Nyugat-Balkán egyeztetéseket csúcsszinten, mégis többen elégedetlenek voltak az eredményekkel. Ursula von der Leyen is kijelentette, hogy az EU hitelességét is rombolja, ha nem lép mielőbb előre a folyamatban.

Mi akadályozza a csatlakozást?

Az EU-hoz való csatlakozás eleve egy igen bonyolult folyamat, amely keretében 35 „fejezeten” keresztül vizsgálják azt, hogy a felvételért folyamodó ország teljesítette a csatlakozáshoz szükséges előírásokat. Jóllehet, a hat nyugat-balkáni ország a csatlakozási folyamat más-más fázisában van, szinte mindegyikük már évek óta aspirál az EU-tagságra.

Észak-Macedónia hivatalosan 2004-ben adta be felvételi kérelmét az EU-ba a csatlakozási folyamat azonban hosszú évekig nem mozdult előre, mivel Görögország akadályozta a balkáni ország felvételét számos nemzetközi szervezetbe, így például az EU-ba és a NATO-ba is. Ennek hátterében egy névvita áll, a görögök ugyanis kifogásolták a „Macedón Köztársaság” elnevezést, arra hivatkozva, hogy egy észak-görögországi tartomány neve Makedónia. Az ország így hosszú éveken keresztül a meglehetősen körülményes Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság néven volt ismert.

Áttörés csak 2019-ben következett be, amikor a görögökkel folytatott hosszú tárgyalások eredményeképpen átnevezték az országot Észak-Macedóniára.

Bár sokáig úgy tűnt, hogy ezzel a legtöbb akadály elhárult a csatlakozási kísérlet elől, újabban Bulgária kezdte el blokkolni Észak-Macedónia felvételét, amelynek hátterében főként nyelvi és nemzeti identitással kapcsolatos okok húzódnak. Bulgária ugyanis a vétó feloldásának feltételéül szabja azt, hogy Észak-Macedónia ismerje el hivatalos nyelvének bolgár gyökereit.

Janez Jansa szlovén miniszterelnök, Charles Michel, az Európai Tanács és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (b-j) sajtótájékoztatót tart az Európai Unió és a nyugat-balkáni országok csúcstalálkozóján a szlovéniai Kranj melletti Brdo Kongresszusi Központban 2021. október 6-án. Fotó: MTI/EPA/Igor Kupljenik

Albánia helyzete sem könnyebb, mivel az ő esetükben főleg határviták jelentenek problémát Görögországgal, de ennél prózaibb oka is van annak, hogy az ország csatlakozási folyamata érdemben nem lendült előre. Az albán csatlakozás kérdését ugyanis az észak-macedónnal együtt kezelik, így a bolgár vétó ennek a lehetőségét is kizárta és az EU-tagok egyhangú beleegyezése szükséges a döntéshez.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 09. 28. Ursula von der Leyen: Újabb tagállammal bővülhet az EU

Bosznia esete szintén igen komplikált, a multietnikumú országon belül a mai napig nem sikerült konstruktív együttműködést megalapozni a főbb népcsoportok , azaz a szerbek, a bosnyákok és a horvátok között , illetve nincs látható jele annak, hogy ez változna.

, azaz a szerbek, a bosnyákok és a horvátok , illetve nincs látható jele annak, hogy ez változna. Montenegró ugyan jobb helyzetben van, a fent említett országokkal szemben, mivel érdemi határviták nem akadályozzák a felvételt, a korrupció és a szervezett bűnözés aggasztó mértéke, illetve az ország gazdasági helyzete azonban egy jó ideig még biztosan nem teszi lehetővé a csatlakozást.

A legnagyobb probléma azonban Koszovó és Szerbia esete. Az albán többségű Koszovó 2008-ban kiáltotta ki egyoldalúan függetlenségét Szerbiától, amelyet Belgrád azóta sem ismert el. Nincsenek is ezzel egyedül, csak az EU-n belül öt ország, Ciprus, Görögország, Románia, Szlovákia és Spanyolország nem ismeri el szuverén államként Koszovót, amely hosszú távra kilátástalanná teszi a csatlakozási kísérleteket. Nem beszélve arról, hogy Szerbia és Koszovó között nemrég konfliktus alakult ki, mert a koszovói hatóságok elkezdték leszedni a szerb rendszámtáblákat a Koszovóba belépő autókról, helyettük az autósoknak ideiglenes táblát kellett kiváltaniuk a határon. Válaszul az észak-koszovói szerbek akadályozták az átkelést a koszovói-szerb határon.

Az örök dilemma: mélyítés vagy bővítés?

A mostani, nyugat-balkáni országok kapcsán rendezett EU-csúcs újfent rávilágít a közösség régi nagy dilemmájára, amely a bővítés és elmélyítés kérdéskörét feszegeti.

Az EU legutóbb 2013-ban bővült egy újabb tagállammal, akkor éppen Horvátország képében, azóta pedig látványosan lelassult az ilyen jellegű kísérletek elbírálási folyamata, nem kis részben azért, mert az EU sok esetben belső problémáinak kezelésével volt elfoglalva. Példaként hozható fel a Brexit, a közép- és kelet-európai országok sokszor különutas politikája, vagy éppen a koronavírus-járvány és az annak nyomán kialakuló gazdasági visszaesés.

Emiatt számos ország, köztük talán leghangosabban Franciaország és Hollandia ellenzi az EU bővítését, arra hivatkozva, hogy az EU még saját tagjai körében sem tudott nyugvópontra jutni vitákban, amelyre jó példa lehet Magyarország és Lengyelország esete a jogállamisági kritériumok kérdésében.

Érdemes ezen a ponton külön megemlíteni a Emmanuel Macron, francia elnök nevét, aki az elmúlt években ambiciózus terveket vázolt fel az EU jövőjét illetően, amelyek például egy közös haderőn, vagy a fiskális unió gondolatán keresztül egy föderálisabb Európa megvalósítását tűzik ki célul. Ráadásul 2022 első felében Franciaország tölti majd be az EU soros elnökségét, amelyet követően elnökválasztást is tartanak az országban. Könnyű tehát belátni, hogy Macron vélhetően nem kíván kockáztatni azzal, hogy felkarolja a nyugat-balkáni országok csatlakozását.

Ami Németországot illeti, Angela Merkel ugyan a szavak szintén sokszor támogatta ugyan a nyugat-balkáni integrációt, azonban mindig leszögezte, hogy hosszú út áll a teljes jogú tagság elnyerése előtt a szóban forgó államok esetében.

Vannak azonban olyan tagok is, amelyek erősen lobbiznak az EU bővítése mellett, nem kis részben azért, mert ez lassítaná az integráció elmélyítésének folyamatát, ennek pedig jelenleg Magyarország egy fontos szereplője.

Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság bővítésért és szomszédságpolitikáért felelős tagja (b) és Aleksandar Vucic szerb elnök az Európai Unió és a nyugat-balkáni országok csúcstalálkozóján a szlovéniai Kranj melletti Brdo Kongresszusi Központban 2021. október 6-án. Fotó: MTI/AP/Darko Bandic

Kapcsolódó cikkünk 2021. 06. 06. Új erő formálódik Európában, és Orbán Viktor lehet az egyik legfőbb vezetője

Magyarország esetében természetesen a gazdasági kapcsolatok is sokat nyomnak a latba, azonban az a szempont sem lehet mellékes a helyzet értékelésekor, hogy Budapest már évek óta számos kérdésben konfliktusban áll Brüsszellel. A Politico nemrég megjelent cikke ráadásul pont a bővítésért felelős magyar uniós biztos, Várhelyi Olivér nevét említi, mint aki miatt sokan ráncolják a szemöldöküket uniós berkeken belül. Az információk szerint Várhelyi azért lobbizott, hogy kisebb mértékben legyen meghatározó a jogállamiság és az emberi jogok kérdése az Európai Unió tagjelölt országainál, így próbálva ezzel megolajozni például Szerbia uniós csatlakozását, amelynek elnöke, Alekszandar Vucsics jó viszonyt ápol a magyar vezetéssel, de számos bírálatot kapott más uniós országoktól, a jogállami keretek feltételezett lebontása miatt. Kritika érte Várhelyi munkáját annak kapcsán is, miszerint nem támogatta kellő mértékben a kifejezetten Európa-párti Észak-Macedónia csatlakozását.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 02. 05. Bemutatta az EU új bővítési mechanizmusát a magyar biztos

Az oroszok és a kínaiak is a spájzban vannak

Külön kiélezetté teszi a fentiekben kifejtett dilemmát Oroszország és Kína utóbbi években tapasztalt egyre erősebb jelenléte és befolyása a régióban, amely elsősorban gazdasági beruházások formájában mutatkozott meg.

Elég csak a Budapest-Belgrád vasútvonalra gondolni, amely jelentős részben kínai hitelből valósul meg. A kölcsönök formájában leszerződött összegek jelentős értéket képviselnek, az Unicredit áprilisi elemzése szerint a 2020-as GDP-hez viszonyítva Bosznia-Hercegovinában 3,4%, Szerbiában (ahol számszerűen a legtöbb kínai hitelből finanszírozott program fut az országcsoporton belül) 7%, Észak-Macedóniában 7,5%, Montenegróban pedig 20,7%.

Ezen hitelek kiutalásakor általánosságban elmondható, hogy Kínát nem igazán foglalkoztatja, hogy a hitelért folyamodó ország milyen gazdasági helyzetben van, így a hitel felvételének feltételei igen kedvezőek, azonban nem egy ország rokkant már bele majdnem a törlesztőrészletek fizetésébe. Erre jó példa épp a Nyugat-Balkán egyik állama, Montenegró, amely Kínától autópálya építésre felvett hitelei visszafizetésére segítséget kért az EU-tól, a hírre pedig a 2027-ben lejáró kötvények hozamai 5% felett tetőztek, az EU azonban végül nem dobott nekik mentőövet.

A kínai és orosz befolyás a koronavírus-járvány idején is megjelent, mivel a nyugat-balkáni országok kimaradtak az unió közös vakcinabeszerzéséből, így elsősorban kínai Sinopharm vagy orosz Szputnyik vakcinákat szereztek be.

Sokan éppen ezért tartanak attól, hogy a csatlakozási folyamat megtorpanása majd Kína és Oroszország ölelésébe fogja lökni ezeket az országokat.

Aleksandar Vucsics szerb elnök például éppen a mostani uniós döntés hatására tartotta fontosnak közölni, hogy országa nagyon jól döntött a kínai és orosz kapcsolatok fejlesztésével, az EU részéről érkező kritikák ellenére.

Mindezek ellenére azt sem szabad elfelejteni, hogy az EU továbbra is nagyon fontos szereplő a térségben és növekvő jelentősége az infrastrukturális beruházások finanszírozásában is tetten érhető, amelyet például a 2020 októberében elfogadott Nyugat-Balkáni Fejlesztési Terv garantálhat. Ennek keretében a mostani EU-csúcs alkalmával továbbá a tagállamok ígéretet tettek arra, hogy a következő években egy 30 milliárd eurós befektetési és gazdaságösztönző tervvel segítik a régiót, mostanáig 3,3 milliárd euróval járultak hozzá a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált gazdasági helyreállításhoz, illetve szociális lépésekhez.

Ezek mind olyan intézkedések, amelyek csökkenthetik a térség kitettségét Oroszország, Kína vagy akár Törökország felé és megágyazhatnak annak, hogy egy napon a nyugat-balkáni országok is teljes jogú tagjai legyenek az EU-nak.

A tagállamok előtt tehát nincs teljesen zárva az ajtó a csatlakozás kérdésében, azonban nem is tárták azt szélesre az Unió vezetői, mint ahogy ezt sokan várták. A kérdés csupán az, hogy a nyugat-balkáni országok mennyiben tartják az EU vállalásait üres ígéreteknek és ezek hatására milyen mértékben közelednek más államokhoz. Ezt egyelőre lehetetlen megítélni, az azonban megállapítható, hogy hogy az EU továbbra is bízik abban, hogy ő jelenti a jobb narratívát a Nyugat-Balkán számára, még ha feltételei nehezen is teljesíthetők.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 05. 09. Kína befolyása egyre nő déli szomszédaink felett - de azért még mindig az EU az úr

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán