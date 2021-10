Sebastian Kurz csodagyerekből lett bukott politikus, mégis a tűz közelében maradhat

Palkovics Máté Cikk mentése Megosztás

A hétvégén lemondani kényszerült Sebastian Kurz, osztrák kancellár az ellene irányuló korrupciós vizsgálatok nyomán. A most is csupán 35 éves politikust pályája kezdetén az európai jobbközép oldal nagy reménységének tartották, az utóbbi években azonban megszaporodtak körülötte a botrányok és úgy tűnik, mostanra fogyott el körülötte a levegő. Ez azonban nem feltétlen jelenti azt, hogy politikai karrierje is véget ért, ugyanis sokan úgy vélik, hogy a pártja és annak frakciójának éléről lényegében árnyékkancellárként a továbbiakban is ő mozgatja majd a szálakat. Kurz bukása minden esetre erős üzenetet hordoz azon pártok számára, amelyek az ő példáján keresztül próbálták megreformálni a hagyományos, konzervatív narratívát Európában.