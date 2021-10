Az oltásellenes brazil elnököt untatja, hogy az ország súlyos halálozási adatairól kérdezik

Jair Bolsonaro nem volt hajlandó válaszolni a koronavírusban meghaltak nagy számát firtató kérdésre, inkább visszaszólt az őt kérdező újságírónak.

Jair Bolsonaro brazil elnök hétfőn egy őt kérdező újságírónak azt mondta, ne „untassa” azzal, hogy hányan haltak meg Brazíliában a koronavírus-járványban – írja a Reuters.

A brazil elnök éppen Guaraja tengerpartján tartózkodott hívei gyűrűjében, mikor egy újságíró odament hozzá, és az ország lesújtó halálozási adatairól kérdezte.

Melyik országban nem haltak meg emberek? Mondja meg! Nézze, nem azért jöttem ide, hogy untassanak

– felelte Bolsonaro.

A latin-amerikai országban a koronavírus halálos áldozatainak száma már átlépte a 600 ezret – ennél csak az Egyesült Államokban jelentettek több halottat a járvány kezdete óta.

A brazil elnök rendszeresen tesz oltásellenes és a járványt bagatellizáló kijelentéseket, és bár korábban ő maga is elkapta a betegséget, nem olttatta be magát. Emiatt a minap egy labdarúgó-mérkőzést is ki kellett hagynia.

Bolsonaro népszerűsége közben folyamatosan csökken a járvány nem megfelelő kezelése, a növekvő infláció és az ország gyenge gazdasági teljesítménye miatt.

Címlapkép forrása: Getty Images