Fontos figyelmeztetés érkezett a Sinopharmmal oltott magyaroknak is

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a 3. dózis beadásának fontosságára hívta fel a figyelmet a kínai oltás esetén, ami egybevág a magyarországi vizsgálatokkal.

A súlyos vagy mérsékelten immunhiányos embereknek és az időseknek az ajánlott várakozási időnél korábban, a koronavírus elleni második oltás után három, de akár egy hónap múlva is beadatni a harmadik dózist - jelentette ki hétfőn az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Stratégiai Tanácsadó Szakértő Csoportja (SAGE). A csoport genfi sajtótájékoztatóján Kate O'Brien, a WHO oltási részlegének igazgatója elmondta: a harmadik oltás hatékonyabban akadályozza meg, hogy az érintetteknél - amennyiben mégis megfertőződnek - súlyos szövődmények alakuljanak ki, vagy kórházi kezelésre szoruljanak.

KIEMELTÉK AZONBAN, HOGY A VAKCINAKÉSZLETEK VÉGESEK, ÍGY AZ EMLÉKEZTETŐ OLTÁSOKAT TOVÁBBRA IS ELSŐSORBAN AZOKNAK SZÁNJÁK, AKIKNÉL A KÉT ADAG OLTÁS UTÁN NEM KELETKEZETT ELEGENDŐ ANTITEST. Példaként említette a 60 év feletti, Sinovac vagy Sinopharm vakcinákkal oltott időseket.



A WHO jelentése nem meglepő. A Portfolio számolt be róla elsőként, hogy egy vállalati felmérés szerint a Sinopharm oltása után a 60 évesek és a náluk idősebbek egyharmada esetében nem volt kimutatható ellenanyag szint. Sinkó Ottó, a Videoton társ-vezérigazgatója elmondta: az érintett, ellenanyaggal nem rendelkező 60 éves vagy annál idősebb dolgozók közül egynek sem alakult ki a T-sejtes immunitása sem. Hangsúlyozta: ha a Videotonban végzett vizsgálatokat kellően reprezentatívnak tekintjük, az vélelmezhető, hogy a Sinopharmmal oltott 60 felettiek körében országosan is jelentős lehet a száma azoknak, akiknek nincs ellenanyaga és sincs T-sejtes immunitása sem.

Ezt követően magyar kutatók elvégezték a Sinopharm-vakcina vizsgálatát neutralizáló antitestek mérésével, amely hiánypótlónak számított, ugyanis eddig senki nem közölt tudományos publikációt erről a kérdésről. Az eredmények alapján 60 év felett gyenge, és életkorral romló a Sinopharm hatékonysága. Sarkadi Balázs orvos, biokémikus és Ferenci Tamás biostatisztikus 450 főt vizsgált meg.

A kutatás eredménye szerint az életkor előrehaladtával folyamatosan nő annak a valószínűsége, hogy a beoltottnak nincs neutralizáló antitestje. Ferenciék azt találták, hogy

50 ÉV ALATT EZ 10% ALATTI ARÁNYÚ, 60 ÉV FELETT AZONBAN MÁR AZ ALANYOK NEGYEDÉNEK NINCS ANTITESTJE, 80 ÉVES KORNÁL PEDIG EZ ELÉRI MÁR AZ 50%-OT IS.

A Videoton azóta több száz ellenanyag-vizsgálatot készített, és után úgy tűnik, hogy a Moderna és a Pfizer koronavírus elleni vakcinája nyújthatja a legerősebb védelmet.

Az eddigi eredmények alapján a

Modernával oltottaknál kb. 8000 AU/ml,

A Pfizer esetében kb. 5600 AU/ml,

Az AstraZenecánál és a Szputnyiknál kb. 1550 AU/ml,

a Sinopharmnál pedig kb. 600 AU/ml ellenanyagot mértek.

Fontos megjegyezni, hogy a védettséget jelentő minimumszint 50 AU/ml. Sinkó Ottó összegzésképp azt mondta, hogy a nyáron kezdődött vizsgálatuk eredménye alapján az mRNS-alapú vakcinák magas ellenanyag-szintet produkálnak, míg az adenovírusos oltások alacsonyabbat, ám ezek az oltások is erős védelmet nyújtanak.

EGYEDÜL A SINOPHARM ESETÉBEN MERÜLNEK FEL KÉRDÉSEK, KÜLÖNÖSEN A 60 ÉV FELETTIEK ESETÉBEN SOKAKNAK NAGYON ALACSONY SZINTŰ A VÉDELME, ÉS VOLTAK, AKIK A VIZSGÁLAT IDŐPONTJÁBAN EGYÁLTALÁN NEM RENDELKEZTEK VÉDETTSÉGGEL.

Sinkó Ottó a friss vizsgálatok eredményei alapján a Portfolio-nak hangsúlyozta:

akiknek alacsony volt az ellenanyagszintjük vagy negatív az eredményük, azoknak azt javasolták, hogy mindenféleképpen vegyék fel a harmadik oltást.

A harmadik oltást követően újra megmérték az ellenanyagszintet, és nagyon kedvező eredményt kaptak. Azoknál, akiket két Sinopharmmal oltottak be, és vállalták a harmadik dózist, hatalmas mértékben nőtt az antitestjeik száma. Ebben a 60 év feletti csoportban a második dózis után az átlagos antitestszám 141 AU/ml volt, közülük sokaknak a kritikus, védettségi minimumnak számító 50-es érték alatt alakult. A harmadik dózis felvétele után azonban – amely minden esetben Pfizer volt – átlagosan 18000-re emelkedett az antitestszám.

A két Sinopharmra beadott harmadik Pfizer tehát elképesztően hatásos

– fogalmazott Sinkó Ottó.

Összességében tehát a WHO javaslata és a magyarországi eredmények ugyanazt jelzik: 2 Sinopharm oltás után az időseknek mindenképpen fontos egy 3. koronavírus elleni oltás, lehetőleg mRNS-alapú.

