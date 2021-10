Hiába kongatják egyre többen a vészharangot, sokáig csak álom maradhat az európai hadsereg

Az utóbbi időben egyre többen hangsúlyozzák egy közös európai haderő létrehozásának szükségességét, amelynek indokaként általában a biztonsági kihívások megnövekedését nevezik meg. Egyre erősebb azonban az a narratíva is, hogy Európa egyszerűen nem engedheti meg magának, hogy védelmi szempontból kizárólag az egyes nemzetek saját haderejeire, illetve a NATO-n keresztül az Egyesült Államokra támaszkodjon. Bár az EU-tagok többsége egyetért abban, hogy a közösségen belüli védelmi együttműködés erősítése szükséges, ennek mértékét illetően már nézeteltérés mutatkozik a kontinens két legerősebb állama, Németország és Franciaország között. Külön bonyolítja a helyzetet a NATO és az Egyesült Államok lehetséges reakciója egy esetleges európai stratégiai autonómia kapcsán védelmi szempontból.

Változó prioritások

Az európai országok védelmét jelenleg saját haderejük, valamint a NATO garantálja, utóbbi jelentőségét pedig nem lehet eléggé hangsúlyozni. Egyrészt azért, mert a NATO kétségkívül a világ legerősebb katonai szövetsége, másrészt azért, mert a közösség alapokmányában rögzítésre került az a passzus, amely előírja, hogy a NATO bármelyik tagja elleni támadás az egész szövetség elleni agressziónak minősül, amely együttes válaszlépést vonna maga után.

A NATO virágkorát a hidegháború alatt élte, a kommunista blokk országait tömörítő Varsói Szerződéssel szembenállva igyekezett az elrettentés eszközével megakadályozni egy esetleges konfliktus kirobbanását. A Szovjetunió és a keleti blokk szétesésével, valamint a kétpólusú világ megszűnésével azonban sokan úgy látták, hogy a NATO létezése okafogyottá vált.

Ezt a vélekedést azonban némiképpen árnyalja Kína utóbbi években tapasztalt előretörése, vagy éppen az orosz expanzió megvalósulása 2014-től kezdve Kelet-Európában.

Tény azonban, hogy a NATO legfontosabb tagja, az Egyesült Államok, külpolitikájának súlypontját már jó pár éve a csendes-óceáni térségbe helyezte, ezzel pedig Európa jelentősége leértékelődött.

Később pedig Amerika NATO-hoz való hozzáállása is megkérdőjeleződött, miután Donald Trump beköltözött a Fehér Házba. Trump erősen bírálta az európai országokat azért is, mert nem teljesítik a kötelező 2 százalékos GDP-arányú hozzájárulásukat a NATO központi költségvetése felé.

Sokan arra számítottak, hogy Joe Biden érkezésével újra a megszokott módon fog működni a transzatlanti együttműködés, azonban egyre több jel utal arra, hogy ez nem így lesz.

Szemléletes példa erre az Afganisztánból történt kaotikus kivonulás, illetve a nemrég megkötött AUKUS-megállapodás az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Ausztrália között. Az AUKUS-megállapodás azért volt különösen fájó Európának, mert az egyezség részeként Ausztrália nukleáris meghajtású tengeralattjárókat szerez be az Egyesült Államoktól 50 milliárd dollár értékben. Ezzel önmagában még nem is lett volna gond, ha az amerikaiakkal megkötött üzlet miatt Ausztrália nem mondta volna fel a Franciaországgal kötött 40 milliárd dollár értékű megállapodását hagyományos, dízel-elektromos meghajtású tengeralattjárók beszerzésére. A lépés nagyon felbőszítette a franciákat, akik visszahívták canberrai és washingtoni nagykövetüket, mert elmondásuk szerint Ausztrália előzetesen nem tájékoztatta őket szándékairól.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (j) és Jens Stoltenberg NATO-főtitkár sajtótájékoztatót tart Brüsszelben 2020. december 15-én. Fotó: MTI/EPA/EFE/Francisco Seco

Erősebb európai autonómia

Az AUKUS-megállapodás az EU legfelsőbb szintjén is nagy felháborodást váltott ki, a lépést bírálta többek közt Charles Michel az Európai Tanács elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is.

A francia államfő pedig nemrég ki is jelentette, miután stratégiai megállapodást kötött Görögországgal a katonai együttműködésről, hogy

Európának fel kell hagynia a naivitással és le kell vonnia a következtetéseket az Egyesült Államok új stratégiáit illetően, amelyeket a Kínával való rivalizálás határoz meg.

Tény, hogy Európa már Trump idején felismerte azt, hogy többet kell költenie saját védelmére, 2017-ben létrehozták többek közt például az Európai Védelmi Alapot, amely évente 5,5 milliárd euró elkülönítését irányozza elő védelemmel kapcsolatos kutatási és fejlesztési tevékenységre, valamint beszerzésekre.

Sokan ugyanakkor egyre határozottabban követelik egy közös európai haderő létrehozását, köztük leginkább talán Emmanuel Macron francia elnök, azonban számos olyan tényező nevezhető meg, amely bizonytalanná teszi a kísérlet sikerét, mind operatív, mind pedig politikai szempontból. Az operatív jellegű akadályokkal alábbi cikkünkben foglalkoztunk részletesen.

Ami a politikai okokat illeti, talán a legfontosabb azt kiemelni, hogy a tagállamok nem igazán rajonganak az ötletért, hogy lemondjanak a haderejük fölötti ellenőrzés jogáról. Ez még akkor is így lenne, ha a mostani terveknek megfelelően nem szüntetnék meg a nemzeti hadseregeket, csupán létrehoznának egy közös, dedikált össz-európai haderőt az egyes államok hadseregei mellett. 1952-ben például kísérletet tettek egy Európai Védelmi Közösség névre hallgató összefogás tető alá hozására hat európai ország részvételével, Franciaország azonban végül nem ratifikálta az egyezményt, így az azóta sem lépett életbe és hozzájárult ahhoz, hogy elsősorban a NATO váljon domináns tényezővé Európában.

A jelenleg érvényben lévő európai közös biztonság- és védelempolitika (KBVP) azonban nem biztosít elegendő mozgásteret az EU számára egy közös haderő fejlesztésére, ugyanis a már létező közös európai egységek bevetése jelenleg csak békefenntartói tevékenységre korlátozódhat, illetve a KBVP módosításának feltétele mind a 27 tagállam egyhangú egyetértése, amely nem könnyű feladat.

Ha sikerrel is járna a kísérlet, az vélhetően annyi kompromisszumot igényelne, hogy könnyen kiüresíthetné az ambiciózus elképzeléseket.

Az Európai Unió boszniai békefenntartó erőinek(EUFOR) multinacionális zászlóalja gyakorlatozáson vesz részt Szarajevóban 2021. október 1-jén Fotó: MTI/EPA/Fehim Demir

A két főszereplő eltérő tervei

Fontos kérdés az is, hogy mely államok lehetnének egy közös haderő fő szekértolói. A NATO sikerét ugyanis nagyrészt a második világháborút követő jelentős mértékű amerikai dominancia biztosította mind gazdasági, mind pedig katonai és politikai értelemben, amely súlyából adódóan képest volt egy irányba terelni a szövetség tagjait. Bár Németország és Franciaország valóban fajsúlyos szereplők Európán belül, ami a katonai kapacitásokat illeti, egy közös európai haderő esetében azonban korántsem tudnák úgy fújni a passzátszelet, ahogy erre az Egyesült Államok képes. Főleg akkor, ha a két szereplő másképp vélekedik a közös európai védelmi politika jövőjéről.

Ezt támasztja alá, hogy a németek eddigi évek során képviselt álláspontjában mindig is a tagállamok közötti egyetértés és egység megerősítése, illetve a NATO-val folytatott szoros együttműködés fenntartása élvezett prioritást. Még abban az esetben is, ha ezek a tényezők és a szükséges kompromisszumok sok esetben éppen az ambiciózus közös védelmi célok elérését akadályozták.

Ez lényegében azt jelenti, hogy Németország egészen addig támogatja a KBVP mélyítését, amíg az nem jár a NATO-hoz fűződő viszony lazításával

Ebben igen nagy szerepe van annak, hogy még a mai napig számos amerikai katonai egység állomásozik Németország területén. Franciaország azonban már sokkal inkább hajlik arra, hogy a közös haderő oltárán lazítson a transzatlanti kapcsolatokon.

Angela Merkel kancellári ideje alatt is megfigyelhető volt, hogy a német kormánynak nem igazán fűlik a foga ahhoz, hogy új szintre emeljék a KBVP jogköreit, de még a német haderő, a Bundeswehr fejlesztését sem tekintették központi kérdésnek, így a védelmi célú beruházások volumene is elmarad a kívánatos szinttől. Ehhez társul még az a tényező is, hogy Németország, nem kis részben történelmi okokból kifolyólag ódzkodik attól, hogy haderejét más országok ellen használja. Példaként említhető, hogy nem vettek részt a 2011-es NATO vezette líbiai intervencióban sem.

A kelet-európai államok dilemmája

Van továbbá egy fontos tényező, amely miatt a NATO nyújtotta biztonsági potenciált egy esetleges európai haderő belátható időn belül biztos nem lesz képes felülmúlni, ez pedig az Egyesült Államok katonai potenciálja.

Az Egyesült Államok ugyanis még ma is többet költ haderejére, mint az utána következő tíz ország együttvéve, pedig a listán olyan államok foglalnak helyet, mint Kína, Oroszország, India vagy az Egyesült Királyság. Nem beszélve arról, hogy az amerikai védelmi költségvetés 2 és félszer nagyobb, mint az európai országoké összesen.

Ez pedig kritikus lehet például az Európai Unió keleti határán elhelyezkedő államok szempontjából, amelyek éppen Oroszország által érzik fenyegetve magukat. Példaként említhető Lengyelország vagy a balti államok.

Ezen országokat biztosan nehéz lesz meggyőzni arról, hogy egy közös európai hadsereg nagyobb garanciát jelent védelmükre nézve, mint például az Egyesült Államok katonai ereje.

Külön bizonytalan, hogy miként viszonyulnának azon EU-tagok a kérdéshez, amelyek magukat katonailag semlegesként határozzák meg, ezért még a NATO-hoz sem csatlakoztak. Ezen államok közé tartozik például Ausztria, Svédország vagy Írország.

A FENTIEK AZONBAN EGYÁLTALÁN NEM JELENTIK AZT, HOGY EGY KÖZÖS EURÓPAI HADERŐ FEJLESZTÉSÉNEK NE LENNE ÉRTELME, DE ÉRDEMES LESZÖGEZNI, HOGY EZ MINDENKÉPPEN EGY LASSÚ FOLYAMAT EREDMÉNYEKÉPPEN TUD CSAK MEGVALÓSULNI. ÉPPEN EZÉRT ÉRDEMES KÖVETKEZETESEN TÖREKEDNI A JELENLEGI EGYÜTTMŰKÖDÉS MIELŐBBI MÉLYÍTÉSÉRE.

Címlapkép forrása: Elyxandro Cegarra/NurPhoto via Getty Images