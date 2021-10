Félelmetes mesterlövész robotkutyán háborog az internet

Lőfegyverrel felszerelt katonai robotkutyát mutatott be a Ghost Robotics és a SWORD International egy amerikai hadsereg által megszervezett kiállításon. Az eszköz navigációját és a fegyver célzását most még emberi kezelő végzi távirányítással, később azonban a tervezők jelentősen növelni akarják a SPUR névre keresztelt robot autonómiáját. Annak ellenére, hogy nemzetközi egyezmények tiltják a teljesen önműködő fegyverek létrehozását és SPUR sem lesz az, az internet népe háborog a találmány miatt.

A héten katonai kiállítást szervezett az Egyesült Államok hadserege Washington DC-ben, ahol különféle következő generációs katonai eszközök bemutatása történt meg. A showt egyértelműen ellopta a Ghost Robotics és a SWORD International közös fejlesztése, a SPUR (Special Purpose Unmanned Rifle – Különleges Rendeltetésű Személyzet nélküli Fegyver) névre keresztelt robot, melyről számos eseményt látogató amerikai hírportál beszámolt.

SPUR egy úgynevezett Q-UGV, vagyis négylábú személyzet nélküli jármű – köznapi szóval élve robotkutya. Az ilyen önvezető járművek koncepciója egyáltalán nem újdonság, a General Electric már 1965-ben kísérletezett egy ilyen eszköz létrehozásával, az elmúlt években viszont új lendületre kaptak az ilyen projektek. Az egyik legismertebb robotkutya-prototípust a Boston Dynamics állította elő az elmúlt években, szigorúan civil alkalmazásra.

A négylábú robotokat elsősorban terepjáró képességük miatt kedvelik, de amúgy számos cég fejleszt katonai és civil célokra kétlábú és kerekes robotokat is. Egy ilyen projekt, a Rheinmetall Mission Master 4x4-es önvezető katonai járműve a magyar kormány célkeresztjében van jelenleg:

A szárazföldi robotok katonai alkalmazása szintén nem újkeletű dolog, hiszen gyakran használnak ilyen eszközöket például bombahatástalanításra, felderítésre és védelmi célokra szerte a világon. SPUR abból a szempontból alkotott újat, hogy a Ghost Robotics és a SWORD együttműködése előtt senki nem fegyverzett még fel egy Q-UGV-t, most viszont ez megtörtént.

SPUR egy 6,5 milliméteres Creedmoor-lőszert tüzelő lőfegyvert kapott - egyes forrásokban mesterlövész-puskaként, másokban gépkarabélyként emlegetik ezt. Az eszköz becsült hatékony lőtávolsága 1200 méter, ami körülbelül egy átlagos mesterlövész-puska képességeinek felel meg. Az nem derül ki egyértelműen, hogy a fegyver tűzgyorsasága milyen, de valószínűleg legalább félautomata, ha nem is automata.

Latest lethality 6.5 sniper payload from . Check out the latest partner payloads Wash DC. Keeping US and allied equipped with the latest innovations. #creedmoor — Felix (Woessner) October 11, 2021

A célazonosítást, célzást egy emberi kezelő végzi egy tableten keresztül, később várhatóan egy VR-headsettel is irányítható lesz az eszköz. A kezelő kamerákon keresztül látja, hogy SPUR pontosan merre mozog, a célra tartásban pedig automatikusan segíti az operátort a robot hidraulikája. A Ghost Robotics és a SWORD azt is tervezik, hogy képessé teszik az eszközt a későbbiekben arra, hogy önállóan keressen és kövessen célokat, csak a tűzparancsot kell majd emberi kezelőnek kiadnia.

A navigáció egyelőre szintén távirányítással történik egy tablet és kamerák segítségével, de nem kizárt, hogy később „waypoint-alapú” navigációs rendszert is fejlesztenek hozzá, mely esetben a kezelőnek csak ki kell adnia egy térképen, hogy hova menjen a robotjárműve és az kialakítja magának az útvonalat. SPUR egyébként már most is csak lábanként és másodpercenként 2000 matematikai műveletet végez el – ismertették a Drive-nak az eszköz készítői. A robot akkor is működőképes marad, ha sérülnek a szenzorai, lábai, azt viszont nem tudni pontosan, hogy mekkora SPUR tűréshatára.

A robotkutya-fejlesztés igencsak megosztja a közvéleményt. Vannak, akik úgy gondolják, a robotkatonák, járművek harctéri megjelenése előnyös, mivel csökkenti katonai konfliktusok során az emberi áldozatok számát. Mások viszont disztópikusnak tartják a gyilkos robotfegyverek fejlesztését, a brit Daily Mail egyből a Black Mirror egyik epizódját hozta fel, melyben robotkutyák vadásznak emberekre.

Jelenleg nemzetközi egyezmények tiltják az olyan robotok létrehozását, amelyek önállóan tudnak célokat likvidálni, emberi tűzparancs nélkül, úgyhogy egyelőre még nem kell tartanunk annak a gyakori filmes forgatókönyvnek a megvalósulásától, melyben a gépek öntudatra ébrednek és elkezdik legyilkolni megalkotóikat. Sokkal reálisabb veszély viszont, hogy a harctéri robotok megjelenésével olyan programok is készülnek, melyekkel illetéktelenek át tudják venni az eszközök irányítását és kezelőik, vagy rosszabb esetben akár ártatlanok ellen tudják őket fordítani.

Mindenesetre, a Twitteren nem aratott túl nagy sikert a Ghost Robotics által közzétett kép a fegyveres robotkutyáról.

A címlapkép egy fiktív robotkutyát ábrázol és nem a Ghost Robotics termékét. Fotó: Getty Images