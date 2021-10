Botrány: Trump nem kímélte az elhunyt külügyminisztert

Az Amerikai Egyesült Államok 45. elnöke felháborodást keltő sajtóközleményben búcsúzott az első afroamerikai külügyminisztertől, aki szerinte rengeteg hibát követett el.

Donald Trump közleményben búcsúzott a hétfőn elhunyt külügyminisztertől, a korábbi amerikai elnök azonban nem tartotta magát a „halottakról vagy jót, vagy semmit” közmondáshoz.

Trump gúnyosan megjegyezte, hogy az általa „Fake News Media”-nak hívott médiumok milyen szépen kezelték Colin Powell halálát,

aki nagy hibákat követett el Irak és az úgynevezett tömegpusztító fegyverek kapcsán.

A leváltott korábbi elnök hozzátette, reméli egy napon majd hozzá is így állnak ezek a sajtóorgánumok.

A kitérő után Trump azzal folytatta közleményét, hogy Powellt „RINO”-nak nevezte, ami a Republican in Name Only rövidítése. Trump szerint Powell mindig az elsők között támadta a republikánusokat, ezért gondolja, hogy az első afroamerikai külügyminiszter csak névleg volt republikánus.

Trump így zárta a búcsúzást:

Rengeteg hibát elkövetett, de amúgy nyugodjon békében!

