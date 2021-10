Nincsen fék: nem lesz sebességkorlátozás Németországban

Megbukott a balközép Szociáldemokraták (SPD), a Zöldek és a szocialista Baloldal (Die Linke) által támogatott sebességkorlátozás terve. A liberális Szabad Demokraták (FDP) miatt kerül le az asztalról.

A kormányzásra készülő balközép Szociáldemokraták (SPD), a Zöldek és a Szabad Demokraták (FDP) megegyeztek abban, hogy a felálló közlekedésilámpa-koalíció nem kíván általános sebességkorlátozást bevezetni a német autópályákon – számolt be az AutBild.de. Az SPD, a Zöldek és a Die Linke által is támogatott sebességkorlátozás az FDP elnöke miatt bukhatott meg. A liberális pártelnök, Christian Lindner köztudottan autórajongó, garázsában pedig egy Mercedes S500 és egy Porsche 911 is áll.

Az FDP szerint a sebességkorlátozások, a dízelek kitiltása, illetve a belsőégésű motorok gyártásának a leállítása szerintük nem progresszív és nem fenntartható. Linder azt is kijelentette, hogy nem ért egyet az elektromos meghajtás kizárólagossá tételével, és inkább az olyan technológiai megoldásokat támogatja, mint a szintetikus üzemanyag vagy a hidrogén.

Christian Lindner már a választások előtt hangsúlyozta, hogy nem szeretne tiltásokat az éghajlatvédelem ügyében sem, a sebességkorlátozás valódi környezeti előnyei pedig sokkal kisebbek, mint ahogy egyesek igyekeznek ezt beállítani.

A NÉMET KÖZSZOLGÁLATI TELEVÍZIÓ, AZ ARD KORÁBBI KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA SZERINT A MEGKÉRDEZETTEK 53 SZÁZALÉKA GONDOLJA ÚGY, HOGY AZ AUTÓPÁLYÁKON 130 KM/H-S SEBESSÉGKORLÁTOZÁST KELL BEVEZETNI, 44 SZÁZALÉKA PEDIG ELLENZI A KORLÁTOZÁST.

A Zöldek társelnöke, Robert Habeck elismerte, hogy kompromisszumot kötöttek a sebességkorlátozás ügyében, azonban kifejezte, hogy több más kérdés miatt elégedettek lehetnek. Az új szövetségi kormány az elektromobilitás vezető piacává kívánja tenni Németországot, és ennek érdekében mindent megtesz azért, hogy felgyorsítsák a töltőállomások számának a bővítését.

Miközben Németországban nem kerül bevezetésre sebességkorlátozás az autópályákon, addig az Európai Parlament állásfoglalása szerint a járművek biztonságos sebességszintjét 30 km/h-ra kéne mérsékelni a lakott területeken és ott, ahol sok a gyalogos és a kerékpáros. Az elfogadott állásfoglalásban a képviselők hangsúlyozták, hogy a változtatásra azért van szükség, mert halálos kimenetelű balesetek 30 százalékánál kulcsszerepet játszik a gyorshajtás.

