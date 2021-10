Lassan zöldre válthat a közlekedési lámpa, amely új irányt adhat Európa legerősebb országának

Új fázisba léptek a kormányalakítási kísérletek Németországban, miután mind a választást megnyerő SPD, mind az FDP, mind pedig a Zöldek rábólintottak a hivatalos koalíciós tárgyalások megindítására, amely még inkább növeli egy hárompárti "közlekedési lámpa koalíció" megalakulását, amelyben az SPD-s Olaf Scholz lehet a kancellár. A pártok azonban valójában már hetek óta folytatnak puhatolózó jellegű tárgyalásokat, amelyek eredményei kapcsán már le lehet vonni bizonyos következtetéseket egy majdani kormány irányvonalát illetően.

Összesen 22 munkacsoport fog dolgozni szakpolitikusokkal karöltve az elkövetkező hetekben azon, hogy a pártok megegyezzenek egy koalíciós szerződésről.

Ez akár több hetet is igénybe vehet, a most hivatalban lévő nagykoalíciós kormány felállásáig például hosszú hónapokat kellett várni, a pártok most azonban ennél optimistábbak. Eddig a hivatalos kommunikáció úgy szólt, hogy még karácsony előtt szeretnék, hogy hivatalba lépjen az új kabinet. Ennek ellenére tegnap a pártok képviselői közölték, hogy már november végével le kívánnak tenni egy koalíciós szerződést az asztalra, hogy Olaf Scholzot már december első hetében beiktathassák kancellárnak.

Természetesen rengeteg kérdés merül fel annak kapcsán, hogy miként vihető véghez egy sikeres kormányzás olyan pártok között, amelyek markánsan különböző világnézetet képviselnek számos témában.

Bizonyos kérdésekben már sikerült megállapodni, ilyen például a választói korhatár leszállítása 16 évre. Továbbá a pártok már hetek óta folytatnak előzetes, puhatolózó jellegű egyeztetéseket, amelyeknek keretein belül igen sok kérdést sikerült más rendezni, ezek pedig iránymutatásként szolgálhatnak a majdani kormány politikáját illetően is.

Fontos megjegyezni, hogy ezek még nem hivatalos vállalások, ez csupán egyfajta szándéknyilatkozatként értelmezhető, a konkrét program majd csak a koalíciós megállapodásban fog szerepelni.

Adózás és jóléti politika

Nem kérdés, hogy az adózás és a jóléti politika kérdésében húzódik meg a legtöbb ellentét a pártok között, ez pedig garantálja azt is, hogy ezen a téren kell számítani a legkevesebb radikális változtatásra, mivel a pártok igyekeznek mindenben az arany középutat megtalálni.

Alapvetően tehát maradni fognak a Schröder-kormány alatt meghozott munkaerőpiaci reformok és ugyan várható valamilyen szintű könnyítés a munkanélküli segélyek rendszerében, földcsuszamlásszerű változásokra nem kell számítani.

Olaf Scholz és az SPD legfőbb kampányígérete, miszerint 12 euróra emelik az óránként járó minimálbért, nagy valószínűséggel teljesül, azonban vélhetően csak egyszeri, kivételes intézkedésnek szánják a pártok. Ez lényeges abból a szempontból, hogy az utóbbi hónapokban egyre több európai országban ugrott meg az infláció, korrekció hiányában pedig csökkenhet a megemelt minimálbér vásárlóereje.

A nyugdíjrendszer átszabása is igen valószínűtlen forgatókönyv, csökkentés és emelés sem szerepel egyelőre a tervek között, azonban a demográfiai okokból kifolyólag lehet számítani a nyugdíjrendszer tőkefedezeti jellegének erősítésére. A pártok azonban megegyeztek abban, hogy felkarolják az SPD azon kezdeményezését, amely 400 ezer új lakás építésére irányul évente a lakhatási nehézségek orvoslása céljából.

Úgy tűnik továbbá, hogy a pártok nem lépik át a piacpárti FDP által meghúzott két vörös vonalat sem, azaz nem emelik az adókat – változatlan marad az általános forgalmi adó (17 százalék), a társasági adó (15 százalék) és a személyi jövedelemadó (14-42 százALÉK PROGRESSZíV JELLEGGEL) mértéke – illetve visszatérnek az adósságfékhez is a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében.



Olaf Scholz német pénzügyminiszter és a szeptember végi szövetségi parlamenti választáson gyõztes Német Szociáldemokrata Párt (SPD) kancellárjelöltje (k), Annalena Baerbock, a német Zöldek társelnöke (j) és Christian Lindner, a német Szabaddemokrata Párt, az FDP elnöke közös sajtótájékoztatót tart a kormányalakítás lehetõségeinek feltárását szolgáló megbeszélés után Berlinben 2021. október 15-én. A szeptember 26-i német szövetségi parlamenti választásokat a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) nyerte a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a Keresztényszociális Unió (CSU) szövetsége és a Zöldek elõtt. Fotó: MTI/AP/DPA/Kay Nietfeld

Kevés konkrétum a klímaválság kapcsán

A klímaválság, amely a választási kampány egyik legforróbb témája volt, nem kis részben a nyári áradások miatt, kapott ugyan figyelmet, azonban a konkrét vállalások egyelőre hiányoznak.

Nem sikerült elérni például azt, hogy egységes sebességkorlátozást vezessenek be a német autópályákon. Amiben egyetértés mutatkozik, az a párizsi klímacélok teljesítésének szükségessége, valamint a szén kivezetése az energiapiacról 2038-ig, de ideális esetben már 2030-ig.

Megállapodtak a pártok abban is, hogy támogatják azt, hogy minden új épületre szereljenek fel napelemeket, azonban ezt csak a kereskedelmi célú épületek esetében tennék kötelezővé.

Szerepelnek továbbá a programban olyan vállalások, amelyekre az Európai Bizottság már javaslatot tett, így ezek sokkal inkább tekinthetők az ezeknek történő megfelelésnek, semmint érdemi reformnak. Ilyen például a dízel- és benzinautók értékesítésének 2035-től történő tiltása.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a klímaválság ne kaphatna hangsúlyosabb szerepet a hivatalos koalíciós tárgyalások alkalmával. Ennek oka, hogy a majdani kormány programjában nagy szavuk lesz a Zöldeknek, akiknek a klímavédelem központi kérdés.

Abban például a pártok már most egyetértenek, hogy a kutatásra és fejlesztésre fordítandó forrásokat 3,5 százalékra kell emelni a GDP arányában.

Meglódulnak a beruházások

Ahogy várható volt a tárgyalást folytató pártok között egyetértés mutatkozik annak tekintetében, hogy növelni kell a beruházások mértékét, amelyet elhanyagoltak az utóbbi években. Ennek megfelelően évente 50 milliárd eurónak megfelelő összeget költenének főleg digitalizációs, klímavédelmi és képzési célokra.

Nagy kérdés azonban, hogy miként valósítható meg ez úgy, hogy az FDP-s politikusok ne ráncolják a szemöldöküket amiatt, hogy a beruházások okán megborul a költségvetési egyensúly.

Ennek kikerülésére valójában több eszköz is rendelkezésre áll, a teljesség igénye nélkül az alábbi opciók jöhetnek szóba:

A legkézenfekvőbb megoldás lehet az eddigi támogatási rendszer átgondolása , amelynek eredményeképpen bizonyos támogatási formákat megszüntetnének, vagy a vonatkozó támogatás feltételének környezetvédelmi beruházások indítását tennék.

, amelynek eredményeképpen bizonyos támogatási formákat megszüntetnének, vagy a vonatkozó támogatás feltételének környezetvédelmi beruházások indítását tennék. Természetesen ekkora volumenű beruházási programhoz plusz források is kellenek, állami költekezés helyett azonban lenne lehetőség arra is, hogy állami befektetési társaságok vagy szövetségi tulajdonban lévő vállalatok vegyenek fel hiteleket , amely így nem minősülne klasszikus adósságnak.

, amely így nem minősülne klasszikus adósságnak. Bár a pártok kitartanak a költségvetési fegyelmet felügyelő európai Stabilitási és Növekedési Paktum szabályai mellett, éppen a zöld átállás lehet egy olyan terület, amelynek kapcsán indokoltnak találhatják az olyan uniós szintű kezdeményezéseket, mint a koronavírus-járvány hatásait ellensúlyozandó újjáépítési program. Ezek ugyanis szintén nem hagyományos költségvetési tételek, amelyek meglódítják az államháztartási hiányt vagy az adósságot, tehát az adósságféken sem kellene módosítani.

Címlapkép forrása: Getty Images