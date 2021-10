Szintet lépett Magyarország: elindult az elektromos Mercedes-Benz EQB gyártása Kecskeméten

Pénteken rendkívül fontos eseményre került sor mind a magyar autógyártás, mind a kecskeméti Mercedes-Benz-gyár jövője szempontjából: elindult az első hazai, tisztán elektromos meghajtású modell, a Mercedes-Benz EQB sorozatgyártása.

A Daimler érezhetően ritmust váltott, rohamléptekben dolgozza le hátrányát az elektromos autózásban, ami nem véletlen. A tavaly meghirdetett hosszú távú stratégia sikere, a kitűzött célok elérése szempontjából ugyanis kiemelten fontos az elektromobilitásra történő minél gyorsabb átállás. A vállalat a tervek szerint 20 elektromos és 25 plug-in hibrid modellt dob majd piacra 2030-ig. A tisztán elektromos meghajtású modellek közül a kompakt EQA, a középkategóriás EQC SUV és az EQV személyszállító már jóideje elérhető a szalonokban. Áprilisban pedig bemutatkozott a Mercedes-Benz EQS, amellyel a vállalat egyértelművé tette, hogyan is képzeli el az elektromos autózásra épülő jövőjét, amelyben a minél magasabb értékesítési darabszámok hajhászása helyett a nyereségesebb működés elérése és a tehetős vásárlók igényeinek legmesszemenőbb kielégítése kap főszerepet.

Ebbe a sorba illeszkedik a Mercedes-Benz EQB, amelynek sorozatgyártása hosszas előkészítő munka után végre kezdetét vette Kecskeméten. Ez igazi mérföldkő a magyar autógyártás és a Mercedes-Benz hazai operációjának történetében, hiszen ez az első tisztán elektromos meghajtású modell, amelyet Magyarországon gyártanak.

Ahhoz, hogy az EQB gyártása megvalósulhasson hazánkban, mintegy 50 milliárd forintos beruházásra volt szükség Kecskeméten, amelyből akkori árfolyamon 35,5 milliárd forintot a Daimler állt, a fennmaradó 15 milliárd forintot pedig a magyar állam tette hozzá. Az új modell érkezése miatt a Mercedes-Benz egy karosszériaüzemet épített Kecskeméten, egyben megtörtént a magyar telephely technológiai felkészítése az EQB gyártására.

Mindezek eredményeként pénteken sor került a hazai gyártású elektromos Mercedes-modell bemutatójára. Az ünnepségen Christian Wolff, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, a kecskeméti üzem a világ egyik legmodernebb Mercedes-gyára. Hangsúlyozta, hogy nem egész tíz évvel a kecskeméti üzem indulása után eljutottak oda, hogy Magyarország történetében először tisztán elektromos meghajtású modell termelése indulhat el. Kiemelte, hogy a szériagyártásig rekordidő alatt érkezett el a hazai operáció, amely nem valósulhatott volna meg a nagyszerű kecskeméti munkavállalók nélkül. Rámutatott, a Mercedes-Benz EQB a kecskeméti gyár rugalmasságának szimbóluma, amely hosszú távon biztosítja az üzem fennmaradását, jövőjét.

Jörg Burzer, a Mercedes-Benz AG igazgatósági tagja, termelési és ellátási láncért felelős vezetője az eseményen elmondta, büszke a Mercedes-Benz EQB-ra, amely úgy vonul be a történelembe, mint Magyarország első tisztán elektromos meghajtású modellje. Hangsúlyozta, hogy a világban tapasztalható rendkívüli kihívások ellenére a kecskeméti csapat pontosan határidőre elkészült a Mercedes-Benz EQB sorozatgyártásával, amely hatalmas és rendkívül tiszteletreméltó teljesítmény. Kiemelte, hogy a Mercedes-Benz AG hosszú távon elkötelezett Magyarország mellett és határozottan fejleszteni kívánja a magyar operációt a jövőben.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédében kiemelte, hogy az elmúlt 1,5 év bebizonyította, hogy az a stratégia volt sikeres, amely az állami pénzügyi eszközöket a munkanélküliség megelőzésére fordította. Az a stratégia volt sikeres, amely azt hirdette, hogy lehet a kanyarban előzni, amely segítséget nyújtott a vállalatoknak a kapacitásaik bővítésében és technológiájuk modernizálásban a legnehezebb időszakban is.

Ezek alapján túlzás nélkül mondhatjuk, hogy Magyarország stratégiája a világjárvány gazdasági kezelésére egyértelműen sikeres volt

– jelentette ki Szijjártó Péter.

A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta, hogy az elmúlt tíz év világosan megmutatta, hogy az autóipar a magyar gazdaság gerincoszlopává vált: a teljes ipari kibocsátás 25 százaléka már a szektorból származik és több mint 95 százalékban exportra termelünk.

Az autóipar forradalmi megújuláson megy keresztül. A konvencionális meghajtástól eljutottunk az elektromobilitásig. Az elektromobilitásra történő technológiai átállás meghatározza a komplett autóipar jövőjét és az elektromobilitás a jövő iparágává teszi az autóipart

– hangsúlyozta Szijjártó Péter. Hozzátette, ez a technológiai átállás meghatározza azt is, hogy mely országok lesznek sikeresek a jövőben, az az ország, amelyik meg tudja nyerni az elektromos autóipari beruházásokért folyó nemzetközi versenyeket, az egészen biztosan sikeres lesz a jövőben is.

Ki kell emelni, hogy több szempontból is fontos a magyarországi Mercedes-üzem számára, hogy az új plug-in hibrid modellek után egy tisztán elektromos autó gyártása is elkezdődött. Egyrészt bizonyítja, hogy a kecskeméti operáció képes a legnehezebb szakmai kihívásoknak is megfelelni. Hangsúlyozni kell, hogy az új elektromos modell gyártásának előkészítése rendkívüli munkát, erőfeszítéseket igényelt a kecskeméti dolgozóktól, akik jól vizsgáztak.



Másrészt a most bemutatott Mercedes-Benz EQB jól mutatja, hogy a Daimler menedzsmentje valóban hosszú távon tervez a kecskeméti üzemmel. A részben vagy teljesen elektromos autók a szigorodó károsanyag-kibocsátási előírások miatt egyre fontosabb szerepet kapnak majd a gyártók értékesítési flottáján belül. Az egyes szereplők, így a Mercedes-Benz is, igyekszik a vásárlóit az alternatív meghajtású modelljeik irányába terelni annak érdekében, hogy sikerüljön faragniuk az átlagos flottaszintű szén-dioxid-kibocsátásukon. Ennek hiányában ugyanis jelentős büntetések megfizetésére kényszerülhetnek hamarosan.



Látni kell ugyanakkor azt is, hogy a világban hatalmas harc folyik az egyes gyártóbázisok között azért, hogy ki állíthat elő tisztán elektromos autókat a jövőben. Ez nem magától értetődő dolog, hanem kiváltság, amelyért a kecskeméti operáció keményen megdolgozott.



A Daimler döntésében, a Mercedes-Benz EQB hazai gyártásban, amellyel tovább erősödött a kecskeméti üzem pozíciója a globális gyártóhálózaton belül, több fontos tényező is szerepet játszhatott: egyrészt nálunk működik a világ egyik legmodernebb Mercedes-gyára, ahol a termeléshez kapcsolódó költségek szintje relatíve alacsony, ráadásul az adózási környezet is rendkívül kedvező. Másrészt a magyar operáció nagyon jól teljesített az utóbbi években, még a koronavírus-járvány, a kihívásokkal teli működési környezet sem vetette vissza érdemben a kecskeméti gyár pénzügyi eredményeit.



Természetesen mindez nagyon jó hír Magyarország számára, amelynek gazdaságában kiemelt szerepet játszik az autóipar, az autógyártás. A világban ugyanis brutális verseny folyik a gyártókapacitások újraelosztásáért, a Mercedes-Benz EQB gyártásának elnyerése pedig jól mutatja, hogy hazánknak megvannak az eszközei ahhoz, hogy fontos csatákat nyerjen ebben a kiélezett harcban.



A hazai Mercedes-gyár számára pedig az adhat okot az optimizmusra, hogy egy olyan elektromos modell előállítása vette kezdetét, amely jó eséllyel nagyon sikeres lesz a globális autópiacon, ahol a kompakt SUV-k valósággal tarolnak a vásárlók körében.



Jörg Burzer a vele folytatott korábbi beszélgetésünk során azt ugyan nem árulta el nekünk, hogy várakozásaik szerint hány EQB készülhet hazánkban jövőre, de azt elmondta, hogy szerinte nagyon sikeres modell lesz, amely iránt hatalmas kereslet mutatkozhat. A várhatóan magas vásárlói igényekre pedig rendkívül rugalmasan tudnak majd reagálni a gyártás tekintetében.



Nem szabad ugyanakkor arról sem megfeledkezni, hogy a globális chiphiány alaposan keresztül húzhatja az autóipar minden szereplőjének, így a Mercedes-Benznek is a jövő évre vonatkozó várakozásait. A világban ugyanis rendkívüli nehézségeket okoz a félvezetők hiánya, amely az autóipar legégetőbb problémájává nőtte ki magát néhány hónap leforgása alatt. Mostanra gyakorlatilag nem maradt olyan szereplő, amelynek működésére kisebb vagy nagyobb mértékben ne lett volna kedvezőtlen hatással a jelenség. A világban gyakorivá váltak a rövidebb-hosszabb ideig tartó ideiglenes gyárleállások 2021-ben, amelyek jelentős kiesést eredményeznek a vezető autógyártók termelésében. Ráadásul az előrejelzések szerint a globális chiphiány súlyos problémákat okozhat még 2022-ben is, amely akár hatással lehet az új modell, a Mercedes-Benz EQB termelésének felfuttatására, a legyártott darabszámokra is.

Mit tud Magyarország első elektromos autója?

A Mercedes-Benz EQB Európában már a piaci bevezetés kezdetekor elérhető lesz többféle hajtáslánc különböző teljesítménnyel, első- és összkerékhajtással és akár 272 lóerő feletti teljesítménnyel is a gyártó ígérete szerint.

Az európai piacon egy 66,5 kWh-s nettó kapacitású akkumulátorral szerelik majd a modellt, amely a Daimler kamenzi (Németország) és jawori (Lengyelország) gyárában készül. Később egy különösen nagy hatótávú verzió is érkezik az ígéretek szerint. Az európai EQB 350 4MATIC vegyes áramfogyasztása a valóságos felhasználáshoz közelebb álló WLTP norma szerint 16,2 kWh/100 kilométer, amellyel akár 419 kilométeres hatótáv megtételére is képes lesz egyszeri feltöltéssel.

Az új EQB hossza 4684 milliméter, szélessége 1834 milliméter, magassága pedig 1667 milliméter. Az EQA technológiájára épülő típus a GLB méreteivel rendelkezik majd. A hosszú tengelytávolság (2829 milliméter) különösen tágas és jól variálható belső teret biztosít, amelyben egy harmadik üléssor is helyet kaphat.

EZ A GYAKORLATBAN AZT JELENTI, HOGY A MERCEDES-BENZ EQB ELÉRHETŐ LESZ HÉTÜLÉSES VÁLTOZATBAN IS.

A csomagtér is kimondottan tágas: alaphelyzetben 495 vagy 465 (hét ülés esetén) literes, amelyet 1710 vagy 1620 literig lehet bővíteni. A második üléssor dőlésszögét már alapfelszerelésként több lépésben lehet állítani, opcionálisan pedig 140 milliméteres hosszirányú mozgathatóságot is kapunk. Ez lehetővé teszi a csomagtartó térfogatának 190 literes növelését.

A német mérnökök természetesen az EQB esetében is mindent megtettek annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb hatótávolságot biztosítsák. Ennek eredményeként az új modell esetében 0,28-as légellenállási együtthatót sikerült elérni, amelyhez 2,53 m2-es homlokfelület társul. Az aerodinamikát a felül zárt hűtőrendszer, az optimalizált lökhárítók, a szinte teljesen zárt alváz és az optimalizált Aero-kerekek erősítik.

Az EQB esetében a navigáció az alapfelszereltség része, a modell elektromos intelligenciája pedig hozzájárul a gondtalan autózáshoz. Az ECO Assist például a navigáció, a táblafelismerő asszisztens és a jármű többi érzékelőjének adatai alapján segíti az optimális rekuperációt, tovább növelve a hatótávot.

Az EQB tölthető otthon vagy a nyilvános töltőállomásokon a fedélzeti töltő segítségével, akár 11 kW-tal is váltóáramról. Egyenáramú (DC) gyorstöltéssel pedig a töltés sebessége jelentős mértékben fokozható:

AZ AKÁR 100 KW-OS TÖLTÉSNEK KÖSZÖNHETŐEN MINDÖSSZE 30 PERC ALATT FELTÖLTHETŐ 10-RŐL 80 SZÁZALÉKRA AZ AKKUMULÁTOR.

A Mercedes me Charge jelenleg a világ legnagyobb töltési hálózatát fogja össze: 31 országban több, mint 500 ezer töltőállomásról vételezhetnek a tulajdonosok áramot, integrált fizetéssel és egyszerű számlázással. A legzöldebb vásárlók igényeit kiszolgálva ráadásul a Mercedes-Benz garantálja azt is, hogy a felhasznált energia megújuló áramforrásból kerül vissza a rendszerbe.

Az EQB-ben a vezető előtt húzódó szélesvásznú képernyő egybeolvasztja a műszercsoportot és a központi rendszert, amelyen a Mercedes-Benz MBUX központi rendszere fut.

Címlapkép forrása: Mercedes-Benz