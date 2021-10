Újabb katasztrófa fenyegeti az európai autógyártást

Európa vezetőit egyre nagyobb aggodalommal tölti el, hogy a globális chiphiány után újabb sokk lassíthatja a koronavírus-járványból történő gazdasági kilábalást: a kínai magnézium hiánya, amely olyan meghatározó iparágak fontos alapanyaga, mint az autó- és repülőgépgyártás, valamint az elektronikai ipar.

Európa magnéziumának több, mint 95 százaléka Kínából származik, amely a teljes globális magnéziumpiac 85 százalékát birtokolja. Ez békeidőben nem jelentett problémát, az ázsiai országból a szállítások folyamatosak voltak. A Kínát is sújtó energiaválságnak viszont most a rendkívül energiaigényes magnéziumgyártás is áldozatául eset, a helyi vezetés ugyanis úgy döntött, ideiglenesen szabályozza a magnéziumtermelést, hogy biztosítani tudja a lakosság energiaellátását. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy számos kiemelten fontos magnézium öntödét leállítottak az év végéig, míg máshol korlátozták a termelést a Financial Times beszámolója szerint.

Mindez komoly probléma Európának és az olyan iparágaknak, mint például az autóipar, hiszen abban az esetben, hogyha végül leáll a magnéziumgyártás, akkor ellehetetlenülhet a különböző alumíniumötvözetek, alkatrészek termelése is, ez pedig végső soron magának az autógyártásnak a leállásához vezethet.

A Politico beszámolójából az is kiderült, hogy Kína túlsúlya a magnéziumgyártásban azért is jelentős probléma, mert az olyan kisebb szereplők, mint Oroszország és Izrael, nem lesz képes kielégíteni a teljes globális keresletet.

Angela Merkel leköszönő német kancellár az EU-csúcson arra hívta fel a hallgatóság figyelmét a beszámolók szerint, hogy Kína számára túlságosan költségessé vált a magnéziumgyártás az egekbe szökő energiaárak miatt és ez kedvezőtlen hatással lehet az európai autógyártásra is.

Andrej Babis cseh kormányfő sokkal keményebben fogalmazott, állítólag kijelentette:

katasztrófa előtt áll az autóipar.

Beszámolók szerint Babis azt is hozzátette, hogy a globális chiphiány után újabb válság fenyegeti az iparágat, a magnéziumhiány.

Címlapkép forrása: Getty Images