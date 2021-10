Már megint nem fog kiderülni a teljes igazság a Kennedy-gyilkosságról

A tervek szerint ezeket kedden hozták volna nyilvánosságra, de a Fehér Ház pénteken bejelentette, a publikálást december 15-ig elhalasztják, vagy akár tovább is, ha Joe Biden amerikai elnök úgy ítéli meg, hogy ez az ország érdeke.

A néhai elnök ugyancsak meggyilkolt öccsének, Robert Kennedynek a fia, ifjabb Robert Kennedy felháborítónak nevezte, hogy 58 évvel az eset után sem hozzák nyilvánosságra a dokumentumokat. Unokatestvére, Patrick Kennedy – John Kennedy fiatalabb öccsének, Ted Kennedynek a fia – pedig azt mondta, nem családja, hanem az amerikai állampolgárok miatt kellene nyilvánosságra hozni az aktákat, akiknek joguk van tudni, mi az, ami

olyan sebet ejtett a nemzet lelkén, hogy nemcsak egy elnököt vesztett el, hanem egy szebb jövő ígéretét is.

A dokumentumok titkosítását 2017-ben kellett volna feloldani, de Donald Trump akkori elnök ezt négy évvel elhalasztotta.

Biden döntése azért érte meglepetésként a történészeket, mivel a jelenlegi elnök a Szenátus tagja volt akkor, amikor a Kongresszus egyhangúan elfogadta azt a törvényt, amely egy független vizsgálóbizottságot hozott létre az összes olyan kormányzati akta összegyűjtésére és nyilvánosságra hozására, amely a merénylettel kapcsolatban állhat. A törvény válasz volt Oliver Stone 1991-es, JFK című filmjére.

A legtöbb iratot 1994 és 1998 között tették publikussá, csak a legszigorúbb titkos dokumentumok maradtak bizalmasak.

A Fehér Ház a Nemzeti Levéltár közlésére hivatkozott, amely szerint a koronavírus-járvány súlyosan akadályozza a minősített anyagok felülvizsgálatát, mert ezeket nem lehet távolról elvégezni, ezért ez több időt vesz igénybe.

Az iratok felülvizsgálata olyan, eddig megválaszolatlan kérdésekre vethet fényt, mint hogy a CIA Bill Harvey nevű ügynöke vajon titokzatosan Rómából Dallasba utazott-e a merénylet előtt, illetve hogy a hírszerző ügynökségnek milyen tervei voltak a néhai kubai diktátor, Fidel Castro meggyilkolására.

A kérdéses 15 ezer jegyzőkönyv nagy része a CIA-tól származik, egy kisebb része pedig az FBI-tól.

A Kennedy-gyilkosság, amelyet a hivatalos álláspont szerint egy magányos merénylő, Lee Harvey Oswald követett el, máig összeesküvés-elméletek tárgya. Az első, aki azt terjesztette, hogy az elnök meggyilkolása egy nagyobb konspiráció része, Robert Kennedy volt, akit 1968-ban gyilkoltak meg. Fia, az ifjabb Robert Kennedy ugyancsak osztja ezt a nézetet, emellett édesapja meggyilkolásáról is a hivatalostól eltérő a véleménye – emiatt családtagjaival is összekülönbözött. Robert Kennedy oltásellenes nézetei miatt is ellentmondásos személyiség a Kennedy-családban.

Címlapkép forrása: Robert Knudsen / Wikimedia Commons