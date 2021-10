Kitálalt a volt szaúdi hírszerző: súlyos vádak érték a koronaherceget

Pszichopatának nevezte Mohamed bin Szalmán szaúdi koronaherceget a szaúdi hírszerzés egyik korábbi magas rangú vezetője, aki egyéb súlyos vádakat is megfogalmazott a trónörökössel kapcsolatban – írja a CNN.

Szaad Aldzsabri egy jelenleg Kanadában élő korábbi hírszerző szerint a herceg veszélyt jelent népére, az amerikaiakra és az egész világra.

Aldzsabri ennek kapcsán egy állítólagos videóanyagot hozott fel példaként, amelyben Mohamed bin Szalmán beszélget unokatestvérével, Mohamed bin Najeffel, a közel-keleti ország hírszerzésének akkori vezetőjével még 2014-ben. Mohamed bin Szalmán Aldzsabri szerint közli unokatestvérével, hogy meg kívánja ölni I. Abdullah, akkori szaúdi uralkodót. Ehhez egy Oroszországból származó mérgezett gyűrűt használt volna, amellyel elméletben elég lett volna csak kezet fognia a királlyal, hogy sikeres legyen a merénylet.

Abdullah király végül 90 éves korában, 2015-ben hunyt el természetes úton, a trónon pedig féltestvére Szalmán követte. Az ő fia Mohamed bin Szalmán, akinek belső hatalmi harcok eredményeképpen a koronahercegi címet is sikerült megszereznie 2017-ben a fent említett Mohamed bin Najeftől, aki azóta is házi őrizetben van.

Alzsabri a fentieken túl azt is állította, hogy a szaúdi trónörökös egy kivégzőosztag bevetését tervezte az ő meggyilkolására, illetve kijelentette, hogy mindhárom fiát börtönbe zárták Szaúd-Arábiában. A volt hírszerző ennek kapcsán utalást tett Dzsamál Hasogdzsi esetére is, aki az isztambuli szaúdi követségre tért be még 2018-ban, de sosem jött ki onnan.

Szaúd-Arábia washingtoni nagykövetsége hiteltelennek nevezte Alzsabrit és állításait, szerintük csak anyagi haszonszerzés céljából tette nyilatkozatát.

Címlapkép forrása: Ralf Hirschberger/picture alliance via Getty Images