Sokáig elrejtették a világ elől, mostanra páratlan hatalommal bír - Kicsoda Kim Jodzsong, aki egyszer Észak-Korea diktátora lehet?

Szinte minden évben szárnya kelnek pletykák a rettegett észak-koreai diktátor, Kim Dzsongun egészségi állapotát illetően és sokan ilyenkor már egyenesen a kommunista vezető halálát vizionálják. Bár ezen hírek eddig mindig hamisnak bizonyultak, okkal merül fel a kérdés, hogy Kim Dzsongun esetleges halála esetén ki követhetné őt a „trónon”. Sokan a diktátor húgában, Kim Jodzsongban látják a lehetséges utódot, aki eddig szürke eminenciásként vett részt az államügyek intézésében. De ki ő valójában, akiből még akár Észak-Korea következő vezetője is lehet?

Gyerekkor és diákévek

Kim Jodzsong Észak-Korea legprominensebb családjába született, apja az ország teljhatalmú vezetője, Kim Dzsongil volt, nagyapja pedig Kim Ir szen, az istenként tisztelt államalapító.

Azt, hogy Kim Jodzsong pontosan mikor született, valószínűleg csak közvetlen családtagjai tudják, de nem kürtölték nyilvánosságra. Az Amerikai Egyesült Államok hivatalos szervei szerint 1989-ben, míg a dél-koreai titkosszolgálatok szerint 1987-ben látta meg először a napvilágot a diktátor-leány, konszenzus mindössze annyiban van, hogy a pontos nap szeptember 26-a lehetett.

Kim gyerekkorát a világtól elzártan töltötte az „uralkodócsalád” phenjani palotájának falai mögött. A család egyik szakácsának Beszámolója alapján alapján Kim Dzsongil gyakran dicsérte lányát okosságáért és sokszor csak Jodzsong hercegnőként vagy édes Jodzsongként hivatkozott rá.

Ahogy Kim Dzsongun, Kim Jodzsong is eltöltött néhány évet Svájcban tanulmányai során. A Liebefeld-Steinhölzli magániskolába járt testvéreivel, ő a Pak Mihjang álnevet vette fel, míg Kim Dzsongun Pak Csol néven vegyült el. Kim Jodzsong összesen 4 évet töltött Svájcban 1996 és 2000 közt, valószínűleg ez idő alatt alakult ki közte és bátyja közt szoros testvéri kötelék. Állítólag balettórákat is vett az iskolában, míg bátyját elsősorban a kosárlabdázás érdekelte.

Annak ellenére, hogy tanulmányaik alatt a pozíciójukhoz képest meglehetősen visszafogott körülmények között éltek, azt nem lehet mondani, hogy ne lettek volna kivételezett helyzetben. Rendelkeztek például saját szakáccsal, illetve sofőrrel és általában az Alpokban vagy a francia riviérán vakációztak.

Egyetemi tanulmányait egyébként az észak-koreai Kim Ir szen egyetemen végezte és számítástechnikából szerzett diplomát, illetve itt ismerkedett meg jövendőbeli férjével, Cshö Szonggal is, aki a veterán kommunista politikus, Cshö Rjonghe fia.

Út a hatalomig

Kim Jodzsong először 2009-ben jelent meg nyilvánosan édesapja oldalán, de 2011-ig, Kim Dzsongil temetéséig szinte semmilyen érdemi figyelmet nem kapott sem a helyi, sem a globális médiától. Az észak-koreai állami média először egyáltalán 2014-ben tett említést Kim Jodzsong létezéséről, amikor elkísérte bátyját, Kim Dzsongunt szavazni.

Kim Jodzsong az első hivatalos pozícióját 2014-ben kapta, amikor tagja lett az ország gyakorlatban súlytalan parlamentjének, a Legfelsőbb Népi Gyűlésnek, emellett felvételt nyert a Koreai Munkapárt központi bizottságába is.

2015 óta vezeti Észak-Korea propagandaminisztériumát (sőt, egyes források szerint a belbiztonsági szerveket is), nagyrészt ő felelős Kim Dzsongun személyi kultuszának kialakításáért és számos látványos, állami ünnepség lebonyolításáért is.

2018-ban Észak-Korea hivatalosan is részt vett a Dél-Koreában rendezett téli olimpiai játékokon, a delegációban részt vett Kim Jodzsong is, ezzel ő lett az első Kim-dinasztiatag, aki átlépte a demarkációs vonalat az 1953-as fegyvernyugvás óta. Kim Jodzsong találkozott Mun Dzsaeinnel, Dél-Korea elnökével is és a játékokon Mike Pence korábbi amerikai alelnök mögé ültették.

Korea-közi találkozó 2018-ban Mun Dzsein dél-koreai elnök, illetve Kim Dzsogun és Kim Jodzsong részvételével. Fotó: Cheongwadae / Blue House

Szintén 2018-ban bátyja követeként részt vett a Szingapúrban rendezett amerikai-észak-koreai csúcson, amelynek célja végső soron a félsziget atommentesítése volt. Itt találkozott személyesen Donald Trumppal is. 2019-ben pedig Hanoiba kísérte el bátyját az amerikaiakkal való újabb egyeztetésre, a találkozó azonban nem járt sikerrel.

Bár sokan feltételezték azt, hogy a Hanoiban tartott csúcs után Kim Dzsongun húga is kegyvesztett lett, de végül visszakerült az állampárt politikai bizottságába.

Egyre inkább a figyelem középpontjában

Sajnos a nagy békülési folyamatnak tavaly minden jel szerint vége szakadt, épp Kim Jodzsong utasítására. Kim Jodzsong az utóbbi időben látszólag számos funkciót átvett az ország vezetésében. A békülési kísérletek megakadásakor azonban egyre erősebben kezdte támadni a dél-koreai vezetést, Dél-Korea államfőjét például „Amerika papagájának nevezte”, akit „ostoba gondolkodás” vezérel.

Ő kezdte el fenyegetni katonai akcióval Dél-Koreát és az Egyesült Államokat, ő adott utasítást a keszongi összekötőiroda felrobbantására, miután „haszontalannak” minősítette az intézményt, és ő vezényelte le a legújabb propagandakampányt déli testvérországuk ellen is.

Az elmúlt hetekben azonban az észak-koreai vezetés és személyesen Kim Jodzsong is békülékenyebb hangot ütött meg a déli szomszéddal, amelynek eredményeképpen október elején helyreállították a rendszeres kapcsolattartást biztosító forródrótot is Szöul és Phenjan között. Könnyen lehet azonban, hogy a nyitást kevésbé a békülés őszinte óhaja, hanem sokkal inkább Észak-Korea zord gazdasági helyzete indokolta, amelyet már az ország vezetői is elismernek.

KIM JODZSONG AZONBAN EZZEL PÁRHUZAMOSAN TOVÁBBI POZÍCIÓVAL GAZDAGODOTT. FELVÉTELT NYERT PÉLDÁUL AZ ÁLLAMÜGYEKÉRT FELELŐS BIZOTTSÁGBA, AZ ORSZÁG EGYIK LEGFŐBB DÖNTÉSHOZÓ SZERVÉBE

A hűséges testvér

Kim Jodzsong jól láthatóan az a személy, akiben bátyja leginkább megbízik, amely egyrészt a vérszerinti kötődéssel magyarázható, másrészt pedig azzal, hogy Kim Jodzsong inkább a háttérből segíti a diktátort, aki így nem érzi azt, hogy fenyegetné pozícióját.

A kettejük kapcsolata leginkább apjuknak saját testvérével ápolt viszonyával hasonlítható össze. Kim Dzsongil ugyanis nagyon közel állt húgához, Kim Gjonghihez, aki szintén segítette bátyját az államügyek intézésében tanácsadóként. Kim Gjonghi sorsa azonban éppen Kim Dzsongun hatalomra kerülésével fordult nagyot, mivel férjét Csang Szongtheket Kim Dzsongun 2013-ban meghurcolta, bíróság elé állíttatta, majd kivégeztette.

Az észak-koreai lakosság minden bizonnyal még nincs hozzászokva ahhoz, hogy egy fiatal nő vezető közhivatalt töltsön be, tekintettel arra, hogy az észak-koreai vezetői grémium szinte kivétel nélkül idősebb férfiakból áll.

A bátyjával ápolt szoros viszonya miatt azonban Kim Jodzsong ki tudja vívni magának a tiszteletet az észak-koreai elit körében.

Jól mutatja ezt, hogy 2018-ban amikor a Legfelsőbb Népi Gyűlés Prezídiumának korábbi elnökével, Kim Jongnammal látogatást tett Dél-Koreában, a 89 éves veterán politikus látványosan és mélyen meghajolt előtte.

Kim Jodzsong találkozója Mike Pompeo korábbi amerikai külügyminiszterrel. Fotó: US Department of State/Wikimedia Commons

Észak-Korea következő vezetője?

Az észak-koreai utódlás kérdése állandó tárgya a spekulációknak. Kim Dzsongun egészségi állapotáról ugyanis időről időre felröppennek pletykák, és habár korábban már halálhírét is keltették, ezek egyszer sem bizonyultak megalapozottnak.

Azt nem tudni, milyen szabályok vannak az állampártban az utódlásra vonatkozóan. Észak-Korea első vezetője, Kim Ir szen még 1980-ban nevezte meg utódjául fiát, Kim Dzsongilt, aki 14 éven át, apja 1994-ben bekövetkezett haláláig volt „trónörökös”.

Kim Dzsongil ugyanakkor nem sietett megnevezni a maga örökösét: ezt csak azután tette meg, hogy bizonyossá vált, soha nem fog felépülni 2008 nyarán elszenvedett agyvérzéséből. Így is két év telt el a hivatalos bejelentésig, ezért fia, Kim Dzsongun mindössze egy évig volt hivatalos örökös a 2011-es hivatalba lépésig.

Jogosan vetődik fel a kérdés, hogy Kim Jodzsong átveheti-e egyszer a hatalmat bátyjától. Egyesek szerint erre jó esélye van tekintve, hogy a Kim-vérvonalhoz tartozik, amely már valódi dinasztiaként működik Észak-Koreában. Mellette szól az is, hogy Kim Dzsongun összes gyereke 18 év alatt van, így ők nem lennének alkalmasak a tisztség betöltésére, a család többi férfitagját pedig vagy kivégezték, vagy pedig háttérbe szorították.

Vannak azonban olyan tényezők is, amelyek halványítják a diktátor-húg esélyeit, ezek közé sorolható a neme és a kora is. Emellett ahhoz, hogy valaki valóban vasmarokkal tudja irányítani Észak-Koreát, befolyását három fontos területre is ki kell terjesztenie: a pártra, a hadseregre és a népre.

Ennek megfelelően mind Kim Ir szen, mind pedig Kim Dzsongil, valamint Kim Dzsongun is vezetője lett az észak-koreai állampártnak, illetve a fegyveres erőket felügyelő Nemzeti Védelmi Bizottságnak. A lakosság fölött hatalmukat pedig a nagy gondossággal kiépített személyi kultusz volt hivatott szolgálni.

Kim Jodzsong egyelőre csak a pártban jutott fontos pozícióhoz, emellett az észak-koreai lakosság is egyelőre inkább csak ismerkedik a személyével, így még nagyon korai lenne megítélni azt, hogy valóban őt szánják-e bátyja utódjának.

AZ MINDEN ESETRE ERRE UTALÓ JEL LENNE, HA A JÖVŐBEN Ő IS HELYET KAPNA A NEMZETI VÉDELMI BIZOTTSÁGBAN, AMELY EDDIG NEM LÁTOTT MÉRTÉKBEN ERŐSÍTHETI MEG POZÍCIÓJÁT A RENDSZEREN BELÜL.

Címlapkép forrása: Jorge Silva/Pool via Bloomberg