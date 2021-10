Csökken a vakcinák hatékonysága egy új tanulmány szerint

Új izraeli tanulmány jelent meg a New England Journal of Medicine című szaklap október 27-i számában arról, hogy egy ideig tartó „csend” után 2021 június közepétől miért robbant be az újabb COVID-19 hullám Izraelben. A lehetséges okok közé tartozik a Pfizer vakcina csökkent hatásossága a delta variáns ellen, illetve az idő függvényében csökkenő védettség, írja Dobson Szabolcs, gyógyszerengedélyezési szakértő friss bejegyzésében . A tanulmányban egy izraeli nemzeti egészségügyi adatbázisból végeztek elemzést.