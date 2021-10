Kína láthatatlan hajója nem is láthatatlan

Kína 82 darab 22-es típusú gyorsnaszádot rendszeresített a Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) kötelékében, ezek a viszonylag kis hajók a Popular Mechanics szerint „romboló szintű” fegyverzettel vannak felszerelve, hiszen megtalálható rajtuk egy 30 milliméteres gatling-gépágyú és nyolc YJ-83-as vízi célpontok semlegesítésére való rakétaindító.

A hajók kialakításából eddig arra lehetett következtetni, hogy a 22-es típus egy lopakodóhajó – egy olyan eszköz, melyet szinte lehetetlen észlelni radarok segítségével.

Egy blogger, H. I. Sutton, a Covert Shores blog szerzője egy műholdas radarral, a Synthetic Aperture-rel bebizonyította, hogy a 22-esek egyáltalán nem láthatatlanok, simán kiszúrta őket, ahogy Kína partjainál horgonyoznak.

How stealthy are Navy (PLAN) 'stealth' ships really? Ever wondered what they look like on radar? I did, so I got a high-res SAR satellite image of them. Nod to for the imagery. And for help in some of the analysis #Chinese