Megint a tűzzel játszanak a balkáni lőporos hordón

Már több mint 25 éves a boszniai háborút lezáró daytoni béke, amely rendezni kívánta Bosznia–Hercegovina sorsát, de a többnemzetiségű államot továbbra is etnikai konfliktusok feszítik. A két entitás egyikének, a Boszniai Szerb Köztársaságnak az elnöke, Milorad Dodik mostanában olyan mondatokkal és lépésekkel hívja fel magára a figyelmet, melyek mintha a szerb országrész elszakadását készítenék elő. Csakhogy az egy-egy kisebb régióban is vegyes nemzetiségi összetétel miatt lehetetlen tiszta etnikai határokat rajzolni, az egyik entitás függetlenedése ezért beláthatatlan folyamatokat indítana el. Sokan már úgy érzik, a hangulat a boszniai háború előestéjéhez hasonlítható. Az ország a nagyhatalmak játéktere is egyben, és miközben a Nyugat szerepvállalása csökken, a vucici Szerbiáé és a putyini Oroszországé folyamatosan nő.