Ilyen az, amikor bűnözők uralnak egy egész országot

Haitiben eluralkodott a káosz. Bűnözők irányítják a főváros egy részét, beleértve a kritikus fontosságú kikötőket. A kórházak, rádiótornyok áram nélkül maradtak. Mindennaposak az emberrablások, a bűnözőkkel összejátszanak a politikusok. Egyre súlyosabb az élelmezési krízis, az elnököt nemrég megölték és még a nyári trópusi vihar és földrengés hatásait sem sikerült kiheverni.

Idén augusztusban súlyos természeti katasztrófa sújtotta Haitit: szinte egyszerre csapott le a Grace trópusi vihar és egy 7,2-es erősségű földrengés a térségre. A földrengés nagyon súlyos károkat okozott: a természeti csapásnak mintegy 2250 halálos áldozata volt és 12 800 ember megsérült. Még ki sem heverte a sokkot az ország, amikor pár nappal a földrengés után partot ért a Grace, amely újabb egy tucat emberéletet kioltott és dollár százmilliókban mérhető anyagi kárt okozott.

A természeti csapások épp egy politikailag is igencsak instabil időszakban érték Haitit. 2021. július 7-én egy zsoldoscsapat megölte Jovenel Moïse elnököt. Mind az elnök uralkodásának jogosságát, mind pedig az utódlást heves belpolitikai vita övezte, hetekig tartott csupán az, hogy ügyvivő elnököt sikerüljön választani, Ariel Henry személyében.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 07. 07. Fegyveresek meggyilkolták Haiti elnökét

A kialakult káoszban igencsak megerősödtek a fegyveres bűnbandák, melyek komplett városrészek fölött vették át az uralmat, még a fővárosban, Port-au-Princeben is. A New York Times beszámolója szerint ezek a bűnbandák uralják a város kikötőit is, amely miatt kritikus fontosságú erőforrások, mint például az üzemanyag, nem jutnak el oda, ahol a leginkább szükség van ezekre. Haitiben a mai napig többnyire benzines aggregátorokkal termelik az áramot,

így nem csupán arról van szó, hogy nem tudnak tankolni az autósok, hanem veszélybe került az áramellátás is, még olyan kritikus helyeken is, mint a kórházak, az élelmiszeripar, vagy a mobiltelefonos kommunikációt biztosító átjátszó tornyok.

Mindezt tetézi az, hogy a bűnbandák aktívan vadászni kezdték az üzemanyag-szállító teherautókat is, a szállítmányokat lefoglalják, a sofőröket elkergetik, megverik vagy megölik. Emiatt a fuvarozók országos sztrájkba kezdtek, melynek eredménye az lett, hogy gyakorlatilag teljesen megbénult az üzemanyag-ellátás Haitiben.

Jimmy „Barbecue” Cherizier, Haiti egyik legrettegettebb bandavezére elismerte, hogy szándékosan szabotálják az ország üzemanyag-ellátását. Állítása szerint ez nem a nyerészkedés miatt történik és nem is örülnek annak, hogy a „kisembernek okoznak szenvedést,” mindössze azért öntik úgymond az olajat a tűzre, mert el akarják érni, hogy Ariel Henry ügyvivő elnök lemondjon, és szabad választások legyenek az országban. Cherizier ezzel a manőverrel egyesek szerint politikai karrierre készül. Haitiben nem lenne szokatlan dolog, hogy egy bűnöző a parlamentbe kerül, több vezető politikus is foglalkozott korábban állítólag kokainkereskedelemmel.

Miközben Cherizier igyekszik magát egyfajta modern Robin Hoodként feltüntetni, aki saját elmondása szerint „felelős vezetőként törődik az országával” és azt tervezi, hogy megnyitja az üzemanyag-szállítmányok útját a kórházak felé, nem ő az egyetlen bandavezér az országban, aki akadályozza az üzemanyag-szállítmányok útját, ezért a szállítmányozási szakszervezetek addig sztrájkot hirdettek, amíg a rendőrség nem kíséri a tartálykocsikat végig az útjukon.

A rendőrök viszont nem mernek egyes városnegyedekbe bemenni, mert nincsenek járműveik, nincsenek fegyvereik és nincsen üzemanyaguk, miközben a helyi bűnbandáknak mindez rendelkezésére áll.

Nem túlzás tehát azt mondani, hogy Haitiben már jobban felszereltek a bűnözők, mint a rendőrség, így a hatóságok semmit nem tudnak tenni azért, hogy visszaszerezzék a kontrollt a főváros kritikus fontosságú térségei felett.

Ez abból is látszik, hogy Haitiben rendszeresek az emberrablások: legutóbb akkor került a nemzetközi figyelem célpontjába az ország, amikor 16 amerikai és egy kanadai misszionáriust rabolt el egy bűnbanda és fejenként 1 millió dolláros váltságdíjat kezdtek el követelni értük. A rendőrség pontosan tudja, hol tartják fogva a túszokat, de nem mernek értük menni.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 10. 17. 17 amerikai állampolgárt raboltak el ismeretlen fegyveresek

Nem sokat segít a helyzeten, hogy Haiti politikai vezetése összejátszik a bűnözőkkel. Az ország igazságügyi minisztere egyes vádak szerint aktívan segíti az emberrablókat a váltságdíjért kapott részesedésért cserébe, olyannyira, hogy állítólag még járműveket is biztosított nekik.

Vidéken még a fővárosinál is cudarabb a helyzet.

Egyes településeken hetek óta nincs üzemanyag, a helyiek az áthaladó autókat próbálják feltartóztatni, aztán lecsapolni a benzintartályaikat, hogy üzemanyaghoz jussanak.

Vannak olyan falvak is, ahol a benzinkutakat támadták meg, azzal vádolva az üzemeltetőket, hogy szándékosan rejtegetik előlük az üzemanyagot.

Nem csoda tehát, hogy ezrével próbálnak menekülni az emberek Haitiből, többnyire az Egyesült Államokba, ahol nem éppen várják őket tárt karokkal. Néhány hete megrázó képsoroknak lehettünk tanúi, ahogy az amerikai-mexikói határon haitiből érkező bevándorlók tucatjait kergették lasszóval a határrendészek.

Joe Biden elnök a bevándorlási krízisre annyit mondott, hogy „urai leszünk a helyzetnek,” egyelőre viszont nem jelentettek be nagyobb segélyprogramot annál, mint amit az augusztusi földrengés következtében biztosítanak a viharvert országnak.

A 16 amerikai és egy kanadai túsz megmentésére viszont „számottevő eszközöket” mozgósítanak az Egyesült Államokból, Biden elnököt pedig minden nap tájékoztatják az aktuális szituációról.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 09. 22. Megszólalt Joe Biden a menekülteket lóháton kergető rendőrökről

Címlapkép: Port-au-Prince a 2010-es földrengés után. Fotó: US Department of Defense via Wikimedia Commons