Személyesen is figyelmeztette Kínát Joe Biden külügyminisztere

Személyesen is találkozott Antony Blinken amerikai külügyminiszter Vang Jível, Kína külügyminiszterével a G20-as csúcstalálkozón. Ez volt az első alkalom a márciusi alaszkai csúcs óta, hogy a két tisztségviselő személyesen találkozott.

A két külügyminiszter elsősorban Tajvanról egyeztetett: Blinken azt mondta Vang Jínek, hogy Amerika továbbra is fenntartja az „egy Kína” elvet, viszont „ellenzik a fennálló status quo” megváltoztatását Tajvan kapcsán.

Kína többször is arra figyelmeztette korábban Amerikát, hogy Tajvan kérdése a belügyük, az pedig, hogy fegyverrel támogatják a Kínai Köztársaságot, súlyos vétség Kína szuverenitásával szemben.

Blinken Tajvan mellett aggályát fejezte ki Kína olyan tevékenységeivel szemben, melyek „ellentétesek az értékekkel szemben,” mint például a hszincsiangi ujgurokkal szembeni bánásmód, a hongkongi demokrácia leépítése, Tibet vagy a Dél-kínai-tenger kérdése.

