A világ országai ismét megpróbálják megakadályozni a klímakatasztrófát - Valódi áttörés vagy üres ígérgetést hoz a glasgow-i klímacsúcs?

Vasárnap kezdődött el az ENSZ, COP26 névre hallgató klímakonferenciája, amelyen több mint 200 ország állam- és kormányfője vesz részt. A csúcsot nagy várakozások előzték meg, a világ országainak elsősorban arra kell választ találni, hogy miként érhető el a párizsi megállapodásban szereplő legfeljebb 1,5 Celsius-fokos hőmérséklet-emelkedésre vonatkozó célkitűzés megvalósítása. Ehhez minden országnak cselekvési tervet kellett kidolgoznia, azonban sokan, főleg a nagy szennyezők tartózkodtak az ambiciózus ígéretektől. Félő továbbá, hogy ismét fellángol az ellentét a világ fejlett és fejlődő országai között a klímabarát működésre való átállás miatt felmerülő költségek fedezését illetően. Éppen ezért sokan pesszimista várakozásokat fogalmaztak meg a csúcs eredményeinek vonatkozásában, abban azonban egyre többen értenek egyet, hogy azonnali cselekvésre van szükség a klímaváltozás megfékezése érdekében.

Lehet, hogy már most késő

A tegnap elrajtolt COP26, amely a „Conference of the Parties” kifejezés rövidítését takarja, az ENSZ által rendezett, évente tartandó klímacsúcsok résztvevőit fogja össze. Ennek megfelelően COP1-ként ismert az első, 1995-ben tartott konferencia, a Glasgow-ban futó jelenlegi csúcs pedig a 26. a sorban.

Annak ellenére, hogy évente megrendezik a konferenciát, a köztudatba csak kettő rögzült igazán. Az egyik ezek közül az 1997-es kiotói csúcs, amelyen a 2020-ban lejárt kiotói jegyzőkönyvet fogadták el, a másik pedig a párizsi konferencia 2016-ban, amelyen a jelenleg is hatályos klímaegyezményt szentesítették a világ országai.

A párizsi klímaegyezménynek két fő célja volt: egyrészt a világszintű átlagos hőmérsékletemelkedés jóval 2 Celsius-fok alatt tartása, másrészt pedig a törekvés arra, hogy ez az emelkedés 1,5 fokon tetőzzön.

A mostani klímacsúcs legfőbb célja pedig az, hogy életben tartsa a hitet abban, hogy továbbra is reális elképzelés a Föld átlaghőmérsékletének emelkedését 1,5 Celsius-fok alá szorítani. Ellenkező esetben ugyanis szakértők szerint cudar idők várnak ránk, amelyekben szinte megszokottá válnak majd az extrém viharok, a pusztító erdőtüzek, a hőhullámok és a szárazságok.

A glasgow-i klímacsúcs előtt éppen ezért minden országnak cselekvési tervet kell kidolgoznia, hogy bemutassa, miként tervezi felvenni a harcot a klímaváltozással szemben. Számos ország azonban még nem fogalmazott meg ambiciózus célokat, vagy célkitűzéseik elégtelenek.

Ráadásul az ENSZ jelentése szerint az üvegházhatású gázok kibocsátásának visszaszorítására tett jelenlegi vállalások mellett is átlagosan 2,7 Celsius-fokkal emelkedhet a bolygó hőmérséklete az ipari forradalom előtti szinthez képest.

Kettészakadt a világ

Mint ahogy az eddigi összes klímacsúcson a legnagyobb vita ezúttal is a tehetős és a fejlődő országok között folyik. A fejlett, többségében nyugati országok ugyanis éppen a fejlődő országokat vádolják azzal, hogy elsősorban az ő magas károsanyag-kibocsátásuk miatt emelkedik ilyen drasztikusan a bolygó hőmérséklete.

Ezek közé tartozik Kína vagy India, amelyek kétségkívül a világ legnagyobb szennyezői és a légkörbe jutó üvegházhatású gázok 30 százalékáért felelnek. Ezen államok ugyanakkor azt róják fel a nyugati világnak, hogy nem támogatják őket kellően a környezetbarát technológiákra történő átállás terén. Ez természetesen érthető, hiszen az ebbe a csoportba tartozó országok sem akarnak lemondani a fejlődésről, főleg annak fényében, hogy a nyugati világban is többek közt a fosszilis energiahordozók teremtették meg a manapság általánosnak vett jólétet.

Ennek kapcsán a tehetős országok még a párizsi klímaegyezmény keretein belül ígéretet tettek arra, hogy évente 100 milliárd dollárral segítik meg a szegényebb országok harcát a klímaváltozással szemben 2020-ig, ez a cél vélhetően azonban csak 2023-ra teljesül.

Addig pedig nemigen lehet számítani arra, hogy a támogatásra igényt tartó országok érdemben visszafogják majd a kibocsátásukat.

Ambiciózus, de kérdéses vállalások

Az Európai Unió például még nyáron letette az asztalra a „Fit for 55” névre keresztelt klímacsomagját, amelynek célja, hogy a közösség 2050-ig elérje a karbonsemlegességet. Ennek eléréséhez 2030-ig legalább 55 százalékkal csökkentenék a károsanyag-kibocsátást az 1990-es referenciaszinthez képest. A korábbi tervekben még 40 százalékos csökkentés szerepelt, de az EU döntéshozói úgy ítélték meg, hogy ennél ambiciózusabb célokra van szükség ahhoz, hogy elkerülhetőek legyenek az éghajlatváltozás súlyosabb következményei.

Az ugyan szintén optimizmusra ad okot, hogy Boris Johnson brit miniszterelnök nemrég ígérte meg, hogy országa 2035-re már csak tiszta energiát fog használni, illetve Joe Biden is egy ambiciózus zöld csomaggal érkezett a klímacsúcsra, azonban még ezen országok vonatkozásában is alapos kételyek merülnek fel a megvalósíthatóság kapcsán.

A britek esetében az északi-tengeren található olaj- és gázmezőkről kellene lemondani ehhez, amelyre egyelőre nem mutatkozik hajlandóság, főleg mivel egy ilyen lépés könnyen energiafüggőségbe taszíthatná a szigetországot, amelynek veszélyeiről éppen a mostani energiaválság árulkodik. Az amerikaiak tekintetében pedig még az sem biztos, hogy az elnöknek sikerül-e átütni a Kongresszuson a klímatervet, ahol a demokraták épphogy többségben vannak.

Scott Morrison, ausztrál miniszterelnök is bejelentette, hogy Ausztrália, amely a világ egyik legnagyobb kibocsátója lakosságarányosan az üvegházhatású gázok tekintetében, illetve jelentős exportőrnek számít a fosszilis energiahordozók piacán, 2050-re tervezi elérni a zéró károsanyag-kibocsátás állapotát. Szeptemberben pedig Recep Tayyip Erdogan is leszögezte, hogy Törökország is ratifikálni fogja a 2015-ös párizsi klímavédelmi egyezményt, a G20-csoportból utolsóként.

Sok múlik a nagy szennyezőkön

Az azonban jelzésértékű és aggodalomra adhat okot, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök, Vlagyimir Putyin orosz elnök, illetve Jair Bolsonaro brazil államfő nem vesznek részt személyesen a konferencián.

Ami a kínai vállalásokat illeti, az ázsiai nagyhatalom a tervek szerint 2030-ig eléri a csúcsot a szén-dioxid kibocsátás terén, ezt követően fokozatosan csökkenni fog az emisszió, és az ország 2060-ra, Szaúd-Arábiához hasonlóan, elérheti a karbonsemlegességet, ennek részletei ugyanakkor nem ismertek. A nemzetközi közösség továbbá igyekezett rávenni Kínát arra, hogy egy 2025 körüli időpontra hozza előre a belengetett szén-dioxid-csúcsot, ez azonban nem járt sikerrel. Ugyanakkor Kína ígéretet tett arra, hogy többé nem finanszíroz külföldön olyan projekteket, amelyek szénerőművek építésére irányulnak.

India azonban nem hajlandó egyelőre célul kitűzni a nettó zéró emissziót, helyette inkább azt szeretné, ha a világ országai kollektíven létrehoznának egy keretrendszert, mely mentén „csökkenteni lehet a károsanyag-kibocsátást”, elkerülve ezzel a globális hőmérséklet veszélyes növekedését.

A fentiek miatt sokan gondolják úgy, hogy a mostani klímacsúcson sem sikerül majd átütő sikert elérni és többen tartanak attól, hogy ezzel csak tovább tolódik egy érdemi megállapodás elfogadása. Az idő azonban szorít és ez egyre több ország számára világos.

Ez a félelem jogos abból a szempontból, hogy a hat évvel ezelőtt elfogadott párizsi konferecia céltudatos elképzeléseit sem sikerült megvalósítani, a legnagyobb szennyezők részéről pedig, ha nőtt is a hajlandóság a kibocsátás visszafogásának irányába, ennek mértéke még korántsem elegendő.

Éppen ezért könnyen lehet, hogy a következő, Sarm es-Sejkben tartandó konferenciára tolják majd át a felek a nagy várakozásokat, ahogy ez a múltban már többször megtörtént. Természetesen ennek nem feltétlenül kell így történnie, az azonban világos, hogy a patthelyzet feloldásához leginkább a módos és szegényebb országok közötti tartós kiegyezésre lenne szükség a klímaváltozás költségeinek finanszírozását illetően.

Címlapkép forrása: Jeff J Mitchell/Getty Images