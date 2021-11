Történelmi vereségből próbál felállni a brit Munkáspárt – Tényleg Keir Starmer hozza el az áhított megváltást?

Keir Starmert 2020 áprilisában választották meg a brit ellenzék vezető ereje, a Munkáspárt új elnökévé.

A párt elnökválasztási procedúráját lezáró győzelmet a brit Guardian a Corbyn-korszak, az éles balratolódás végeként írta le.

Jeremy Corbyn azután mondott le, hogy a Munkáspárt a 2019-es előrehozott parlamenti választáson a várakozásoknál jóval nagyobb, történelmi vereséget szenvedett.

A konzervatívok 48-cal több mandátumot szereztek, mint korábban, és az összes szavazat 43,6%-át gyűjtötték be, ami 1979 óta a legmagasabb százalékarány. Ezzel szemben a Munkáspárt elveszített 60 parlamenti helyet, és a szavazatok mindössze 32,1%-át szerezte meg.

A Konzervatív Párt tehát több mint három évtizede nem látott mértékű győzelmet aratott, így a Boris Johnson vezette konzervatívok az addigi kisebbségi kormányzás helyett kényelmes többséggel rendelkeznek a Parlament alsóházában. A győzelemben hatalmas szerepe volt három szónak: get brexit done.

Chris Bryant, a walesi Rhondda munkáspárti képviselője akkor így írta le a vereséget:

A Munkáspárt legrosszabb estéje 1935 óta.

A képviselő úgy nyilatkozott a BBC Wales-nek, hogy az éjszaka „katasztrófa” volt, és kiemelte, hogy a párt most egymás után négy választást veszített el, akárcsak 1979 és 1992 között. A traumaként megélt időszakban rendre a konzervatívok, előbb Margaret Thatcher, majd John Major vezetésével szereztek többséget.

Most az az igazi félelmem, hogy ha mi a Munkáspártban nem végezzük el az önvizsgálatot, mint ahogy tettük az 1992-es választások után, akkor még tovább tart ez az állapot.

A választást követően a Sky News-nak adott interjújában Jeremy Corbyn kifejezte szomorúságát, és bejelentette, hogy valamikor 2020 elején nyújtja be lemondását. Corbyn elmondta, hogy még mindig büszke a Munkáspárt programjára, de elismerte, hogy a 2019-es parlamenti választás a Brexitről szólt.

2020 elején meg is kezdődött a Munkáspárt vezető-castingja, amely során a végső győzelemhez szükséges jelöltség útja is szigorú feltételekkel volt kikövezve.

A jelöléshez egy jelöltnek a párt parlamenti és európai parlamenti képviselőinek legalább 10%-ának (ez akkor 22 képviselőt jelentett) támogatásával kellett rendelkeznie. Maximum 9 jelölt juthatott tovább, akiknek a választókerületi pártszervezetek legalább 5%-ának (ez akkor 33 pártszervezetet jelentett), vagy pedig legalább három társult szervezet (szakszervezet vagy szocialista társaság) ajánlásával kellett rendelkeznie, úgy hogy az a társult szervezeti tagság legalább 5%-át lefedje, és a támogatók közül legalább kettőnek szakszervezetnek kellett lennie.

Az elnökválasztási procedúra keretében végül Rebecca Long-Bailey, Lisa Nandy és Keir Starmer kerültek a szavazólapokra, míg Emily Thornberry nem tudta összegyűjteni a szükséges ajánlásokat.

Jeremy Corbyn hangos kritikusa, a birminghami Jess Phillips és Clive Lewis már a procedúra korábbi szakaszában visszaléptek a jelöltségtől.

Sokak számára az a Rebecca Long-Bailey tűnt a leginkább esélyesnek a Munkáspárt vezető posztjára, aki az árnyékkormány üzleti ügyek tárcavezetője volt, és John McDonnell akkori árnyékkancellár közeli szövetségesének számított. Long-Bailey-t nemcsak a média, hanem saját maga is a Corbyn-korszak képviselőjeként és lehetséges folytatásaként pozicionálta, amelyet jól mutat, hogy egy interjúban Long-Bailey tízből tízesre értékelte Jeremy Corbyn teljesítményét. A párttagság jelentősen megnövekedett Jeremy Corbyn elnöksége alatt, így a Corbyn-párti Momentum mozgalom támogatása mellett a korábban Corbyn miatt csatlakozó és hozzá hűséges tagok aránya is Rebecca Long-Bailey esélyeit növelte.

Jess Phillips visszalépése után Lisa Nandy volt a Corbyn-elnökséggel leginkább kritikus jelölt. Nandy nem volt tagja az árnykékkabinetnek sem, backbencherként, vagyis hátsósoros képviselőként foglalt helyet a brit Parlament alsóházának munkáspárti frakciójában. Ennek ellenére Nandy sem kívánta visszahozni a Tony Blairhez kötött New Labour-féle centrizmust, amelyet a párt balszárnya jobboldali elhajlásnak tekint. A politikus határozottan kiállt a monarchia megszüntetése, illetve a gazdagok megadóztatása mellett is. Lisa Nandy főként Corbyn pártvezetői alkalmatlanságát kritizálta, kiemeltképp a párton belüli antiszemitizmussal szembeni fellépés elmaradását, illetve a Brexit kérdésének kezelését. Wigan parlamenti képviselője emellett túlságosan London-központúnak látta a pártot, amely már nem képes megszólítani a régi iparvidékeket. A pártelnök-jelöltek vitáján Nandy úgy fogalmazott, mivel radikális változásra van szükség az országban, nem vinné középre a szervezetet, ellenben szeretné „északra vinni a Munkáspártot”.

Keir Starmer 1962-ben született Londonban, nevét a Munkáspárt alapítója és első parlamenti vezetője, a skót Keir Hardie után kapta. Korábban emberi jogi és szakszervezeti ügyvédként, majd ügyészként is tevékenykedett, amely során öt évig dolgozott az észak-írországi helyzeten. Az igazságszolgáltatásban végzett munkájáért 2014-ben lovagi címet kapott II. Erzsébet brit királynőtől, de Starmer vonakodik a „Sir” megnevezés használatától. Starmer a 2015-ös parlamenti választáson szerzett képviselői mandátumot, majd 2016-ban Jeremy Corbyn árnyékkormányának Brexit-ügyi tárcavezetője lett. Korábban támogatta a második népszavazás ügyét, ám a választási vereséget követően egyértelműen kijelentette, hogy lezártnak tekinti a kérdést. Starmer mérsékelt és integratív jelöltként mutatkozott meg a kampányban, aki egységet akar teremteni, és meg akarja reformálni a pártot, hogy az ismét kormányzóképesnek tűnjön a választók számára.

A 2020 FEBRUÁRJÁBAN KEZDŐDŐ VÁLASZTÁSON KICSIVEL TÖBB MINT 490 EZREN VETTEK RÉSZT, AMELYNEK EREDMÉNYÉT 2020. ÁPRILIS 4-ÉN HIRDETTÉK KI. KEIR STARMER MÁR AZ ELSŐ FORDULÓBAN GYŐZELMET ARATOTT, A LEADOTT SZAVAZATOK 56,2%-ÁT MEGSZEREZVE. A MÁSODIK HELYEN REBECCA LONG-BAILEY VÉGZETT 27,6%-KAL, A HARMADIK LISA NANDY a szavazatok 16,2%-áT kapta meg.

A koronavírus-járvány miatt elmaradt a szokásos ünnepség, ezért Keir Starmer csak online győzelmi beszédet tartott. A frissen megválasztott elnök beszédében megtisztelőnek nevezte, hogy a Munkáspárt vezetője lehet, emellett konstruktív ellenzékiséget ígért, és határozottan kiállt a párton belüli antiszemitizmussal szemben, bocsánatot kért amiatt.

It’s the honour and privilege of my life to be elected as Leader of the Labour Party. I will lead this great party into a new era, with confidence and hope, so that when the time comes, we can serve our country again – in government. pic.twitter.com/F4X088FTYY