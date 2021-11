2022-ben megvalósulhat a horrorforgatókönyv, amitől rettegtek Joe Bidenék

Több fontos választás, népszavazás is lezajlott tegnap az Egyesült Államokban; a Republikánus Párt emberei váratlanul jól szerepeltek, míg a demokraták aránylag gyengébben teljesítettek. Elemzők szerint a mostani eredmények előre jelezhetik a 2022-es időközi választások eredményét, mely során visszaszerezhetik a többséget a republikánusok a Kongresszus alsó- és felsőházában, illetve jelzik Joe Biden elnök népszerűségének gyors kopását is.

Több izgalmas fordulatot is hoztak a tegnapi választások

A 2020-as amerikai elnökválasztás nagy meglepetése volt, hogy Joe Biden demokrata elnökjelölt több billegő államban is győzött; többek közt olyan államokat is behúzott, amelyek hagyományosan inkább a republikánus jelöltek felé húznak, mint például Arizona.

Tegnap több választás is lezajlott az Egyesült Államokban, melyek közül talán a legfontosabb Virginia kormányzóválasztása volt. Az államot a 2020-as elnökválasztás során fölényesen, a szavazatok 54,11%-ával behúzta Joe Biden elnök, most viszont a lakosság egy Republikánus kormányzójelöltet, Glenn Youngkint választott meg az állam első emberének. Az üzletemberből lett politikus a szavazatok 50,7%-át szerezte meg, szemben demokrata kihívójával, Terry McAuliffe-fel, aki a voksok 48,6%-át kapta csak meg.

Virginia mellett kormányzót választott a hagyományosan demokrata bástyának tartott New Jersey lakossága is. A választásnak még nincsen végeredménye, de 88%-os feldolgozottság mellett Jack Ciattarelli republikánus jelölt vezet – a voksok 49,5%-ával, miközben Philip Murphy demokrata kormányzójelölt 49%-os eredménnyel a második.

Jelenleg a levélszavazatok feldolgozása folyik, melyekkel Murphy szinte biztosan fordítani fog, ettől függetlenül figyelemreméltó, hogy mennyire megszorongatta a demokrata jelöltet republikánus kihívója. New Jerseyt 2020-ban 57,3%-os eredménnyel húzta be Joe Biden elnökjelölt, Donald Trump 41,4%-ával szemben. Biden anno több olyan vidéki megyében is Trumpnál népszerűbb jelöltnek bizonyult, ahol évtizedek óta nem volt demokrata többség.

Megbukott tegnap egy progresszív demokraták által szponzorált kezdeményezés is, amely arra irányult, hogy egy úgynevezett „Közbiztonsági hivatal” váltsa fel a minneapolisi rendőrséget, szűk másfél évvel azután, hogy a város egyik rendőre, Derek Chauvin intézkedett George Floyd ellen, mely intézkedés közben Floyd életét vesztette. Az incidens után világszerte erőre kaptak a faji egyenlőtlenség és a rendőri brutalitás kérdésével foglalkozó mozgalmak.

Ezen kívül számos másik városban és államban folytak választások, köztük New York Cityben, ahol Eric Adams, egy mérsékelt, ex-rendőr demokrata jelöltet választott meg a lakosság. Az, hogy demokrata polgármestere lesz NYC-nek, nem volt kérdés, érdekes viszont, hogy Adams legyőzte még a jelölésért Kathryn Garcia progresszív hulladékgazdálkodási biztost és Andrew Yang, alapjövedelemmel kampányoló elnökjelöltet is.

Megválasztották még többek közt a mérsékelt demokrata Shontel Brownt Ohio 11. kongresszusi körzetének képviselőjévé is, aki még korábban győzelmet aratott a progresszív Nina Turner felett.

Megvalósulni látszik a demokraták horror-forgatókönyve

A mostani eredmények azért fontosak, mert előképet festhetnek a 2022. november 2-án esedékes időközi választások eredményéről is. Ekkor az Egyesült Államok választópolgárai a Képviselőház 435 képviselőjét (vagyis a teljes Házat), illetve a 100 szenátor közül 34-et választanak majd meg. Jelenleg az alsó- és felsőházban is szűk demokrata többség van, de

a mostani eredmények alapján reális esély van arra, hogy a Republikánus Párt megszertzi jövőre a többséget a kongresszusban mindkét kamarájában.

A tegnapi (rész-)eredmények kiértékelésével több amerikai elemzőportál is foglalkozott; többnyire a Politico, a Hill és a CNN is levonta a számukra értékes konklúziókat. Ezeket nagyjából a következőképpen összegezhetők:

Joe Biden elnök népszerűsége radikálisan visszaesett és ez kihatással van a Demokrata Párt jelöltjeinek szereplésére is. Jelenleg a FiveThirtyEight aggregált polljai szerint a választók alig 42,8%-a elégedett az elnök teljesítményével, miközben 50,8% már elutasító. Ezek a számok nagyjából összhangban vannak a virginiai népszerűségi számokkal is, ahol ugye most kormányzóváltást szavaztak meg a választók. Úgy tűnik, nem lesz igaza azoknak, akik úgy gondolták, hogy az, hogy Joe Biden tavaly fordított pár billegő államot, megyét, tartós demokrata uralomhoz vezet ezekben a szavazókörzetekben. Ismét Virginiában látványos ez a jelenség: Youngkin több olyan megyét is visszafordított a republikánus oldalra, melyeket Joe Biden tavaly behúzott. Erre példa Chesterfield, Chesapeake és Virginia Beach városai is. Elemzők szerint tehát változatlanul fontos lesz a billegő államok, billegő szavazók megszólítása, amely mérsékeltebb politikai retorikát támogathat. Megcsappant a progresszív demokraták népszerűsége. Egy-két kivétellel mérsékelt demokraták győztek azokban a körzetekben is, ahol borítékolható volt a demokrata fölény (pl. New York City), illetve leszavazták a minneapolisi rendőrség feloszlatását is. Eric Adams, NYC következő polgármestere is a bűnözéssel szembeni fellépéssel ért el fölényes győzelmet, ami szintén bizonyítéka annak, hogy a rendőrellenes retorika, amely tavaly életre hívta többek közt a CHAZ nevű anarchista kommünát Seattle közepén, nem talált széles körű támogatottságra. Virginiában pedig többek közt a „kritikus fajelmélettel” riogatva szereztek fölényes támogatásra a republikánusok. Donald Trump befolyása is gyorsan apad – így a „királycsináló” szerepe kezd eltűnni republikánus oldalon, míg a demokraták körében a Trumppal való riogatás már nem elég a győzelemhez. Youngkin például nem kampányolt Donald Trumppal közösen egy eseményen sem és így is győzni tudott, miközben az, hogy McAuliffe Trumphoz hasonlítgatta Youngkint, látványosan nem vezetett eredményhez.

Így tehát az elemzők szerint a Demokrata Pártnak fel kell kötnie a gatyát 2022 novemberére, hiszen az inkumbens elnökök hagyományos népszerűség-kopása mellett számos egyéb, olyan tényezővel is meg kell küzdeniük majd, melyek veszélyeztetik uralmukat a Kongresszuson belül. A legtöbb elemző azt jósolja, hogy hevül majd a párton belüli „kulturális háború” a Demokrata Párt progresszív és centrista frakciója közt: a centristák azzal érvelnek majd, hogy szükség a mérsékelt politika a billegő szavazók megszólításához, miközben a progresszívek arra mutatnak majd, hogy a pártnak nincs egyértelmű üzenete, jövőképe, a Biden-féle egyensúlyi politika pedig látványosan nem vezet eredményre.

Közben a republikánusok egyre több muníciót kapnak, ahogy a kaotikus afganisztáni kivonulás után ismét felfutóban van a koronavírus-járvány az Egyesült Államokban, a határon humanitárius krízis kezd kirobbanni, Joe Biden elnök pedig egyszerűen elaludt a hétvégi klímacsúcson. Nem kell már Trump sem, hogy nagyot mondjon a győzelemhez, így a demokratáknak sem elég, ha a populista ex-elnök visszatérésével riogatnak.

