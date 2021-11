Ilyen az, amikor nagyhatalmak harapófogójába kerül egy ország

Hosszas huzavona után végül sikerült nyélbe ütnie Moldovának az új, ötéves gázszerződést az orosz Gazprommal, amely korábban azzal fenyegetett, hogy elzárja a gázcsapokat, ha az ország nem egyezik bele a feltételeibe. Hogy az 1000 köbméterenkénti 450, majd 400 dolláron felül milyen árat kért Oroszország az üzletért cserébe Európa legszegényebb országától, az egyelőre találgatások tárgya, de Moszkvának feltűnően nem tetszik az új moldovai vezetés EU-barát irányvonala, és ismét szorosabb kapcsolatokat építene ki a volt szovjet tagköztársasággal. Az Európai Unió viszont azonnali pénzbeli segítséget nyújtott az országnak, és támogatásáról biztosította a nyugatbarát vezetést. Közben az oroszbarát szakadár Dnyeszter Menti Köztársaság kérdése még mindig megoldatlan, holott Maia Sandu moldovai elnök sürgeti, hogy rendezzék végre az orosz befolyási övezetbe tartozó terület státuszát.

Hosszú tárgyalások után új gázszerződés

Múlt hét pénteken egyezségre jutott a moldovai kormány és az orosz állami gázipari vállalat, a Gazprom arról, hogy újabb öt évvel meghosszabbítják a szeptember végén lejárt gázszállítási szerződést. A Gazprom közleményében „kölcsönösen előnyös feltételekről” beszélt. A megállapodás értelmében Moldova 450 dollárt fog fizetni 1000 köbméter gázért idén novemberben, ami decembertől 400 dollárra csökkenthet. (Összehasonlításul: Fehéroroszország jelenleg 150 dollárt fizet 1000 köbméterért.) A kialkudott megállapodás abból a szempontból valóban előnyös Európa legszegényebb országának, hogy a jelenlegi nagyon magas világpiaci összegeknél jóval alacsonyabb áron juthat földgázhoz. A mérleg másik serpenyőjében viszont az áll, hogy Moldova eddig 250 dollárt fizetett a Gazpromnak minden 1000 köbméter után – igaz, a Gazprom eredetileg 1000 köbméterenként 790 dollárra emelte volna az árat. Moldova miniszterelnök-helyettese, Andrei Spinu hétfőn azt is bejelentette, a következő öt évben az ország 3 milliárd köbméter gázt fog kapni évente.

A megállapodást többhetes tárgyalási folyamat előzte meg, ez idő alatt pedig a Gazprom több mint egyharmaddal csökkentette gázszállításait, sőt azzal fenyegetőzött, hogy teljesen elzárja a gázcsapokat, ha decemberig nem írják alá az új szerződést. A moldovai kormány ezért kénytelen volt 30 napos szükségállapotot kihirdetni, mivel az ország gázszükségletének 100 százalékát az orosz gázóriás biztosítja. A Gazprom annak a több mint 700 millió dolláros adósságnak a rendezését is követelte, amellyel állítólag a moldovai gázvállalat, a Moldovagaz tartozik neki. Csakhogy a Moldovagaz a Gazprom 100 százalékos tulajdonában áll – Moldova erre hivatkozva tagadta, hogy adósságai lennének a Gazprom felé.

Miközben a Gazprommal folytak a megbeszélések, Moldova tárgyalásokat kezdett arról, hogy más országokból is szerezzen gázt, és az Energocom állami energiavállalat 1,5 millió köbméternyi földgázt vásárolt október 28-i szállítással a DXT Commodities és a PGNiG energetikai cégektől, melyek Ukrajnán és Románián keresztül juttattak gázt az országba.

Moldova ezzel történetében először kapott gázt nem orosz forrásból, és a moldovai kormány további 5 millió köbméternyi gáz vásárlását tervezte október végéig.

Ha azonban ezt a 6,5 millió köbméter gázt a Gazprommal kialkudott évi 3 milliárd köbméterrel vetjük össze, látható, hogy a más forrásokból megszerezni kívánt gáz elhanyagolható az Oroszországból érkező gázmennyiséghez képest.

A moldovai kormány joggal tartott attól, hogy ha nem érkezik megfelelő mennyiségű gáz az országba, vagy több mint a háromszorosát kell érte fizetni, mint eddig, az súlyos társadalmi elégedetlenségekhez vezethet. „Ez mindenképpen recesszióhoz vezetne, és természetesen politikai következményekkel járna” – nyilatkozta Natalia Gavrilita miniszterelnök a német Der Spiegelnek. A megállapodás ezért sürgető volt az Európa-barát kormány számára, így nem meglepő, hogy pénteken Moldova végül beadta a derekát, és újabb öt évre elkötelezte magát az orosz gázóriás mellett.

Kompország

A látszólag a gáz áráról szóló vita mögött komoly geopolitikai feszültség húzódik meg, jelesül az a kérdés, hogy

Moldova a nyugati szövetségi rendszerekkel fűzze-e szorosabbra a kapcsolatát, vagy maradjon meg Oroszország érdekszférájában.

Erre a kérdésre Moldova népe a tavaly novemberi elnökválasztáson adott egyfajta választ, amennyiben a nyugatpárti Maia Sandut választotta meg államelnöknek a Moszkva által támogatott Igor Dodonnal szemben. Dodon, aki a moldovai mellett orosz állampolgár is, a Moldovai Köztársaság Szocialista Pártjának (PSRM) jelöltjeként 2016 és 2020 között állt az ország élén. A moldáv mellett román állampolgársággal is bíró, az Akció és Szolidaritás Párt (PAS) által delegált Sandu 2019-ben egy pár hónapig betöltötte a miniszterelnöki tisztséget, miután 2016-ban kis különbséggel elvesztette az elnökválasztás Dodonnal szemben. Tavaly azonban meggyőző fölénnyel lett Moldova elnöke: a voksok csaknem 58 százalékát gyűjtötte be a 42 százalékkal kikapó Dodonnal szemben. Ráadásul idén júliusban Sandu pártja abszolút többséget szerzett a parlamenti választásokon, így már a miniszterelnököt is ők adják Natalia Gavrilita személyében. Ezt a két győzelmet sokan úgy értékelték, hogy Moldova lakossága nem kér többé Moszkva gyámkodásából, inkább az Európai Unió felé közeledne.

Moldova a történelmi Besszarábia területén található, amely már a XIX. században is az orosz és a román érdekek ütközőzónájában helyezkedett el. 1812-ig az egyik török vazallus román fejedelemség, a Moldvai Fejedelemség része volt, amikor is az Orosz Birodalom megszállta. 1856-ban a krími háborút lezáró párizsi béke értelmében a déli területek visszakerültek Moldvához, amelyek aztán az újonnan alakult Románia része lettek Moldva és Havasalföld 1862-es egyesülése után. 1878-ban azonban Oroszország újra visszahódította Besszarábia teljes területét, mígnem az I. világháborút követő versailles-i békeszerződés értelmében 1920-ban Romániához került a sokat megélt régió. Az 1939-es Molotov–Ribbentrop-paktum értelmében aztán a sztálini Szovjetunió 1940-ben megszállta Besszarábiát, és létrehozta a Moldáv Szovjet Szocialista Köztársaságot, amely a Szovjetunió egyik tagköztársasága lett. A németek és szövetségeseik Szovjetunió elleni 1941-es támadása után újra Románia szerezte meg, hogy aztán az előrenyomuló Vörös Hadsereg 1944-ben újra megszállja és területéhez csatolja.

Moldova egészen 1991-ig a Szovjetunió egyik tagköztársasága maradt, amikor is kikiáltották a független Moldovai Köztársaságot. Csakhogy még ezelőtt, 1990-ben a területből kiszakadt a Dnyeszter folyón túli terület, amely Dnyeszter Menti Köztársaság néven önálló állammá nyilvánította magát. A Transznisztriának is nevezett – csaknem egyenlő arányban moldávok, oroszok és ukránok lakta – régió függetlenségét azonban egyetlen ENSZ-tagállam sem ismeri el, hivatalosan ma is Moldova része. 1992-ben kisebb fegyveres konfliktus alakult ki Moldova és a szakadár terület között, melynek során Oroszország a szakadárok oldalán avatkozott be, az orosz hadsereg pedig a mai napig jelen van Transznisztriában, holott nemzetközi egyezmények szerint már 2002-ben ki kellett volna vonulnia onnan. A Dnyeszter Menti Köztársaság tehát de facto orosz befolyási övezetnek tekinthető, hasonlóan a hivatalosan Grúzia (Georgia) részét képező Abháziához és Dél-Oszétiához.

Moldova népességének több mint 80 százaléka a moldáv vagy moldován etnikumhoz tartozik, de a moldávok valójában a román nyelv moldvai dialektusát beszélik, így nyelvileg románoknak tekinthetők. Moldáv nyelvről legfeljebb annyiban beszélhetünk, hogy a hosszú orosz/szovjet uralom idejéből számos orosz jövevényszó került be a moldovaiak nyelvébe, melyeket a romániai románok nem használnak. A moldovaiak több mint egyharmada támogatna egy Romániával való újraegyesülést, aminek Romániában is sok híve van. A szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetségnek (AUR), amely tavaly óta a román parlamentben is rendelkezik frakcióval, elsődleges célja a két ország egyesítése, a párt a moldovai politikában is jelen van.

Moldova 2,7 milliós lakosságának körülbelül egynegyede, több mint 600 ezer moldovai lakos román állampolgár is egyben. A román állampolgárság különösen kelendő lett Románia 2007-es uniós csatlakozása óta, hiszen ez uniós állampolgárságot jelent. Ennek köszönhetően is a moldovai lakosság jelentős része él és dolgozik az EU-ban; Európa legszegényebb országában ezért egyre nagyobb probléma a kivándorlás és a népességfogyás. A román álampolgárság, amelyet csak román nyelvismerettel lehetne megszerezni, a moldovai ukrán és orosz lakosság körében is népszerű, sőt, abszurd módon a szakadár Transznisztria elnökének, Vagyim Krasznoszelszkijnek a felesége is megkapta.

Politikai sakkjátszma a háttérben

Miközben az államelnök, Maia Sandu azt hangsúlyozza, hogy jó viszonyra törekszik Oroszországgal, több olyan nyilatkozatot is tett, ami kiválthatta Moszkva rosszallását. Így például a transznisztriai konfliktus lezárását és a terület státuszának rendezését követeli, illetve szolidaritását fejezte ki az orosz agresszió által érintett Grúzia és Ukrajna irányába. A három ország májusban egy közös memorandumot is aláírt, amelyben kifejezték az Európai Unióhoz való csatlakozási szándékukat. Sandu nyilatkozatait Moszkva sem hagyta megválaszolatlanul: Valentyina Matvijenko, az orosz Szövetségi Tanács, vagyis a felsőház elnöke, Oroszország de jure harmadik embere nemrég úgy nyilatkozott, a moldovai elnök

durva oroszellenes nyilatkozatai kihatással lesznek a két ország kétoldalú kapcsolataira.

Hogy zárt ajtók mögött milyen (politikai) feltételek mellett köttetett meg a megegyezés Moldova és a Gazprom, vagyis lényegében Moldova és Oroszország között, nem tudni. A Financial Times október 26-án mindenesetre azt írta, hogy a Gazprom az új gázszerződés aláírásának feltételéül szabta, hogy

Moldova módosítsa az EU-val 2016-ban kötött szabadkereskedelmi egyezményét, illetve hogy halassza el azoknak az uniós szabályoknak a végrehajtását, melyek a gázpiac liberalizációját írják elő.

A liberalizáció ugyanis hátrányosan érintené a Gazpromot, illetve az annak 100 százalékos tulajdonában lévő Moldovagazt, mivel jelenleg ők egyedül birtokolják az ország gázhálózatát, illetve kereskednek földgázzal Moldovában. A Financial Times szerint Moszkva végső soron azt szeretné, hogy Moldova lépjen ki az EU-val kötött szabadkereskedelmi egyezményből, és csatlakozzon az Eurázsiai Gazdasági Unióhoz, ami azonban Moldovának gazdaságilag sem érné meg, tekintetettel arra, hogy exportjának 70 százaléka az EU-ba irányul.

Bár Vlagyimir Putyin orosz elnök tagadta, „teljes képtelenségnek, mesebeszédnek és politikai indíttatású pletykának” nevezte, hogy Oroszország a gázellátáson keresztül szeretne nyomást gyakorolni Moldovára, nagyon valószínű, hogy valójában az EU- és Oroszország-párti erők, illetve az EU és Oroszország közötti hatalmi vetélkedés áll a gázvita háttérében. A vitában az Európai Unió sem maradt tétlen: Maia Sandu múlt csütörtökön bejelentette, hogy országa 60 millió eurós támogatást kap az Uniótól a gázválság hatásainak csökkentésére. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke múlt szerdán az EU „teljes támogatásáról” biztosította Moldovát. Az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Josep Borrell pedig a Natalia Gavrilita kormányfővel tartott brüsszeli sajtótájékoztatón azt mondta, bár a gázárak mostani világszintű emelkedése nem annak következménye, hogy a gázellátást fegyverként használják, de Moldova helyzetében ez a helyzet. A Financial Times szerint az EU azt szerette volna elérni, hogy Moldova ne kössön hosszútávú gázszerződést a Gazprommal, csakhogy az Oroszországtól független gázellátás kiépítése hosszú időbe telne, és Moldovának egyszerűen nincs ideje megvárni azt. Egyetlen lehetősége maradt tehát: a Gazprommal kötött szerződés, amit végül nyélbe is ütöttek.

Az is feltűnő – amint arról a német Deutsche Welle beszámolt –, hogy orosz részről az egyik tárgyalófél Putyin kabinetfőnök-helyettese, Dmitrij Kozak volt, moldáv részről pedig Andrei Spinu miniszterelnök-helyettes mellett az a Vlad Kulminski, aki a kormányban a transznisztriai konfliktusért felel. Kozak volt annak a 2003-as memorandumnak a szerzője, amely Moldova föderalizálását és a Dnyeszter Menti Köztársaság hivatalos elismerését irányozta elő. Mikor ezt 2005-ban az akkori moldovai elnök vonakodott aláírni, a Gazprom elkezdte a gázcsapok elzárását – akkor is gazdasági okokra hivatkozva.

Az orosz gáz egyébként a transznisztriai szakadár területen keresztül érkezik Moldovába, ráadásul a szakadár köztársaságban található az az orosz tulajdonú erőmű, amely Moldova áramszükségletének 80 százalékát biztosítja. A Dnyeszter Menti Köztársaság egyébként semmit nem fizet az orosz gázért – Oroszország ezzel támogatja nem hivatalosan az érdekkörébe tartozó régiót. A moldáv miniszterelnök-helyettes ugyanakkor tagadta, hogy a tárgyalásokon bármilyen módon szóba került volna a Dnyeszter menti régió kérdése. Egyelőre tehát nem tudjuk, mit kért Oroszországért a gázért cserébe, de nem lenne meglepő, ha hamarosan olyan politikai lépések történnének, amelyeket nem lenne nehéz visszavezetni a Szentpéterváron tartott tárgyalásokra.

