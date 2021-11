Let’s go, Brandon! – Miért háborog Amerika egy látszólag teljesen ártalmatlan szlogenen?

Új szlogent találtak maguknak az Egyesült Államokban Joe Biden elnök politikai ellenfelei: ellepte a köztereket, lelátókat és a közösségi médiát a „Let’s go, Brandon!” – vagyis „Hajrá, Brandon!” jelmondat. A látszólag ártalmatlan szlogen mögött egy igencsak vulgáris politikai állásfoglalás húzódik meg.

Október elején interjút készített az NBC News Brandon Brown NASCAR-versenyzővel, közben a lelátóról azt kiabálta a közönség, hogy „Fuck Joe Biden,” vagyis „B*ssza meg Joe Biden.”

A riporter félreértette, amit mondanak és megjegyezte Brandon Brownnak, hogy milyen lelkes a közönség, hiszen „Let’s go, Brandon” szlogenekkel szurkolnak neki, pedig valójában az Egyesült Államok 46. elnökét szidták vulgáris kifejezésekkel.

Az interjú gyorsan virálissá vált és felkapták Joe Biden politikai ellenfelei, élükön regnáló republikánus tisztségviselőkkel. Bill Posey republikánus képviselő és Greg Abbott, Texas kormányzója is nyilvánosan használta már a „Let’s go, Brandon!” kifejezést, Joe Biden elleni kritikaként, miközben Jeff Duncan képviselő egy ilyen feliratú arcmaszkkal ment be a Capitoliumba.

A Biden-ellenes szlogen végigsöpört az Egyesült Államokon: megjelent mémekben, plakátokon, hirdetőoszlopokon, pólókon és kirakatokban is. A Southwest Airlines egyik pilótája felszállás után mondta be a hangosbeszélőn, hogy „Let’s go, Brandon!” – az incidens miatt vizsgálatot indítottak ellene és veszélybe került az állása is.

A „Let’s go, Brandon!” szlogent le is rövidítették már LGB-re, Ben Shapiro, jobboldali politikai híresség ezzel a kifejezéssel gratulált Virginia lakosságának is, amiért republikánus kormányzót választottak a napokban.

„Üdv az LGB-klubban, Virginia!” – írta a közösségi médiában.

A regnáló elnök ilyen vulgáris kifejezésekkel való gyalázása egyáltalán nem szokatlan az Egyesült Államokban: a „Fuck Donald Trump” vagy „FDT” kifejezés széles körben használt volt az előző elnök hivatali ideje alatt, készült még ilyen című rap-szám is, árultak ilyen bögréket, pólókat, molinókat, Trump ellenfelei átírták nevüket Twitteren erre a kifejezésre, készültek ilyen című videók és rengeteg mém is.

Joe Biden elnök népszerűsége egyébként mélyrepülésben van az Egyesült Államokban, ami látszik a napokban lezajlott regionális választások eredményén is:

Címlapkép: Brandon Brown NASCAR-versenyző autójával. Fotó: Sean Gardner/Getty Images