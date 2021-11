Fabiola Attorri a Mercedes-Benz Hungária Kft. új ügyvezető igazgatója, aki a márka irányítását 2021. november 1-től vette át Reinhard Münstertől.

A vállalat közleményéből kiderül, hogy Fabiola Attorri több mint 30 éve dolgozik a Mercedes-Benz-nél, 1989-ben csatlakozott a cégcsoport olaszországi képviseletéhez. Ez idő alatt számos pozíciót töltött be a márkánál, és jelentős nemzetközi tapasztalatokat szerzett a szülőhazájában, Olaszországban, illetve Németországban, Észak-Amerikában és Ausztráliában.

Munkái során sokrétű szakmai hátterét – értékesítés-menedzsment és IT – valamint a nagy- és kiskereskedelem terén szerzett tapasztalatait is kamatoztatta, többek között például informatikai vezetőként a Mercedes-Benz Italy és a Mercedes-Benz Financial Services Italy cégeknél. 2008-tól a kiskereskedelmi hálózat üzletfejlesztési és képzési igazgatója volt, majd 2014-től a Mercedes-Benz stuttgarti központjában folytatta munkáját, ahol a Mercedes-Benz és smart személyautók kereskedői hálózatának igazgatója lett az európai régióban.

Nagy tapasztalattal rendelkezik az autóipari kereskedelmi hálózatok menedzsmentje terén - legutóbbi pozíciójában fontos szerepet töltött be a dealerhálózatok új stratégiai irányainak kialakításában, amelyek a megváltozott üzleti környezetre és az autóipar olyan új trendjeire adnak választ, mint például a digitalizáció, az elektromobilitás és a konnektivitás.

Fabiola Attorri a Mercedes-Benz Hungária ügyvezetői pozícióját Reinhard Münstertől veszi át, aki Svájcban folytatja munkáját a Mercedes-Benz Cars értékesítési vezetőjeként.

Az új ügyvezető a prémium személyautó szegmensben 2020-ban ötödik éve piacvezető (4051 regisztrált Mercedes-Benz személyautó) vállalat irányítását veszi át, amelynek árbevétele 2020-ban 119,8 milliárd forint volt.

