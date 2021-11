Románia kilátástalan harcot vív, hogy növelje a kritikusan alacsony átoltottságot

Románia legfeljebb 50 százalékos átoltottságot érhet el az év végéig a jelenlegi immunizációs ütemben, ettől pedig nem lehet azt remélni, hogy jelentősen visszaszorítaná a koronavírus-járvány következő hullámaiban a súlyos esetek és a halálozások számát - állapította meg keddi sajtóértekezletén Valeriu Gheorghita katonaorvos, a romániai oltási kampány koordinátora.

Az oltásparancsnok két héttel korábbi optimista becslését kényszerült kiigazítani, október 26-án ugyanis - az akkori kiugróan magas oltakozási kedvre alapozva - még azt mondta: a román hatóságok célkitűzése az, hogy Románia az év végéig elérje a nyájimmunitást, vagyis a felnőtt lakosság átoltottsága haladja meg a 70 százalékot.

Romániában azonban, amilyen hirtelen megugrott, olyan gyorsan vissza is esett az immunizáció üteme. Gheorghita rámutatott: az utóbbi hét napon fele annyian kérték az első oltást, mint a megelőző héten, amikor számuk a félmilliót is meghaladta.

Az oltásparancsnok egy korábbi televíziós interjújában az uniós digitális Covid-igazolvány bevezetésével és a zöld igazolvány alkalmazási körét érintő politikai döntésekkel magyarázta a romániai oltási hajlandóság felívelését és visszaesését.

Romániában október közepén háromszorosára ugrott az immunizáció üteme, amikor a zöld igazolvány felmutatásához kötötték az ügyfelek bejutását a nyilvános zárt terek többségébe. Két héttel ezelőtt azonban - amikor már a százezret is meghaladta az egy nap alatt beoltottak száma - nem kapta meg a román szenátus támogatását az a törvényjavaslat, amely szerint a közalkalmazottak és a nagyobb magáncégek dolgozói is csak uniós Covid-igazolvánnyal járhatnának be munkahelyükre,

ezt követően pedig az immunizáció üteme visszaesett.

Gheorghita szerint bebizonyosodott, hogy nincs esély az oltakozás felpörgetésére a zöld igazolvány munkahelyi bevezetése nélkül, Románia lakossága ugyanis - a nyugati és északi országokétól eltérően - nem tartja természetesnek, hogy megelőzésképpen beoltassa magát. Az oltásparancsnok rámutatott: a nyugati országokban is megtorpant az oltakozás üteme 50-60-70 százalék körül, és csak akkor sikerült tovább emelni az immunizációs szintet, amikor bevezették a zöld igazolványt.

Romániában a kétkamarás parlament képviselőháza hozza majd meg a végső döntést a zöld igazolvány munkahelyi megkövetelésére vonatkozó törvénytervezet ügyében. A 19,3 milliós országban eddig 7 millió 320 ezer ember, a beoltható - 12 év feletti - lakosság 43 százaléka kapott legalább egy adag koronavírus elleni oltást. Az utóbbi héten átlagosan napi 37 ezerrel emelkedett a beoltottak száma, míg két hete még a napi 82 ezer számított átlagosnak.

Közben a fertőzések üteme tovább csökkent: kedden 7589 új fertőzést jelentettek, ami csaknem 25 százalékkal elmarad az utóbbi két hét átlagától. A halálesetek száma azonban továbbra is a tetőzési értékek körül mozog: kedden is újabb 462 koronavírusos beteg haláláról számoltak be a hatóságok, ami több mint tíz százalékkal meghaladja az utóbbi két hét (immár enyhén csökkenő) átlagát.

Címlapkép: Getty Images