Megint elképesztő húzással jött Irán: ezt a feltételt szabja, hogy beszálljon a klímaváltozás elleni küzdelembe

Ali Salajegheh szerint a szankciók akadályozzák Iránt például a megújuló energiák területén tett erőfeszítéseiben.

A 80 milliós Irán a világ nyolcadik legnagyobb szén-dioxid-kibocsátója, és azon kevés országok egyike, amely nem ratifikálta a párizsi klímaegyezményt. Kibocsátásai az utóbbi években jelentősen nőttek, mivel megszűntek a megújuló energiába történő külföldi befektetések.

Bár az iráni elnök, Ebrahim Raiszi nem vett részt a most zajló glasgow-i klímacsúcson, egy iráni képviselet jelen van a skóciai városban, hogy a gazdasági blokád enyhítését kérje.

Salajegheh elmondta, Iránra ugyanúgy hatással van a klímaváltozás, mint a világ bármely más országára. Példának hozta fel az éves csapadékmennyiség csökkenését, illetve hogy folyóik vízhozama mintegy 40 százalékkal visszaesett, ami hatással van a mezőgazdaságra és a vízellátásra.

Eközben Iránt azzal vádolják, hogy több mint egymillió kút fúrásával és mintegy 700 gát építésével károsítja saját vízellátását. Az országban nemrég tiltakozások is voltak a vízhiány miatt, amelyeket a kormány erőszakosan elfojtott.

Salajegheh most azt mondta, ha megszüntetik a szankciókat, akkor Irán elkötelezettséget fog mutatni a nemzetközi közösség felé kibocsátása csökkentésére. Azonban amint a BBC cikke megjegyezte, Irán korábban azt mondta, akkor is csökkenteni fogják szén-dioxid-kibocsátásukat, ha maradnak a szankciók, ehhez képest 2015 óta nem nyújtott be kibocsátási tervet. Szakértők szerint Irán 2030-ig 50 százalékkal növelheti károsanyag-kibocsátását.

Címlapkép: Ali Salajegheh Irán képviseletében a glasgow-i klímacsúcson 2021. november 9-én. Forrás: Getty Images