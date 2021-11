Fel akarták akasztani az amerikai alelnököt, Trump megvédte őket

Mike Pence volt alelnök felakasztásáról szóló rigmusokat skandált a Capitolium épületét ostromló tömeg, végül a politikust mindössze egy perccel azelőtt evakuálták a Szenátus terméből, hogy a rendbontók odaértek volna. A megbukott Donald Trumpot nem érdekelte alelnökének biztonsága.

Egy pénteken közzétett hangfelvétel arról tanúskodik, hogy bukott republikánus elnök védelmébe vette a Capitolium január 6-i ostroma során Mike Pence akkori alelnököt halálosan fenyegető tömeget – írja a CNN.

Nos, az emberek nagyon dühösek voltak

– hallható a felvételen Trump, amint az ABC News-nál dolgozó Jonathan Karlnak adott interjút Karl új könyvéhez, amelynek címe "Betrayal: The Final Act of the Trump Show", vagyis Árulás: a Trump Show utolsó felvonása.

A korábbi elnök, akinek kudarcot vallott nyomásgyakorlása Pence-re, hogy állítsa le a 2020-as elektori kollégium szavazatainak kongresszusi hitelesítését, azt mondta, hogy szerinte alelnöke „jól védett” volt, amikor Trump-párti tüntetők százai rohamozták meg a Kongresszus termeit.

A tömegben akkor sokan ezt kiabálták:

Akasszák fel Mike Pence-t!

Pence aznap a Capitoliumban volt, és a szenátus szavazatszámlálásán elnökölt.

Nem, úgy gondoltam, jól védett, és úgy hallottam, hogy jó állapotban van

– mondta Trump Karlnak arra a kérdésre, hogy aggódott-e Pence miatt az ostrom alatt.

Trump a felkelés kibontakozása alatt nem vette fel a kapcsolatot Pence-szel, hogy meggyőződjön biztonságáról, és a két politikus végül napokig nem beszélt, miután a rendőrség megtisztította az épületet, és a Kongresszus megkezdte a választási eredmények hitelesítését – a folyamatot, amelyet Pence felügyelt. Pence szóvivője nem kívánt nyilatkozni a CNN-nek.

Noha Trump megpróbálta nyomást gyakorolni Pence-re, hogy blokkolja a választások hitelesítését, Pence közölte vele, hogy nincs ilyen felhatalmazása erre – mondták források akkor a CNN-nek.

A The Washington Post szerint Pence-hez veszélyesen közel került a zavargók egy csoportja a január 6-i támadás során.

Csupán egy perccel azelőtt evakuálták a Szenátus terméből, hogy a rendbontók elérték a Szenátus bejárata előtti lépcsőfordulót, kevesebb mint 100 méterre attól a helytől, ahol Pence és családja tartózkodott – írja a Post.

Címlapkép forrása: Getty Images