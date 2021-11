Eltűnt a híres teniszező, aki szexuális erőszakkal vádolta meg a korábbi kínai vezetőt

Peng szexuális erőszakról szóló posztját a kínai cenzorok levették, de így is elterjedt. Az ezzel kapcsolatos későbbi bejegyzések és reakciók, illetve még az olyan kulcsszavak is, mint a „tenisz”, szintén blokkoltnak tűntek, és számos Pengre való találatot eltávolítottak a kínai internetről – írja a brit Guardian.

A kínai feminista csoportokat és nemzetközi teniszsztárokat is magában foglaló mozgalom aggodalmát fejezi ki az egykori kínai teniszezőnő, Peng Suaj holléte miatt.

A Női Tenisz Szövetség (WTA) elnöke és vezérigazgatója, Steve Simon „teljes, tisztességes és átlátható” vizsgálatra szólította fel a kínai kormányt.

Peng 2013-ban Wimbledonban, majd 2014-ben a francia nyílt teniszbajnokságon nyert páros címet, és ezt követően a világranglista élén is állt.

A holléte miatti növekvő aggodalom közepette kínai aktivisták olyan szöveget vetítettek ki épületekre, mint például hogy „Hol van Peng Suaj?”.

Peng Shuai has vanished from the public eye ever since she came forward and made her claims. Chinese feminists and activists are deeply concerned about her safety. #Metoo

Peng Shuai's accusations of Zhang Gaoli, the retired Chinese leader, has powerfully shaken the society; and yet she and her story are being erased in China. Chinese feminists projected Peng Shuai's portrait on a building and demanded Peng Shuai's safe return. #WhereIsPengShuai