Magyarország szomszédai sorra vezetik be a kötelező oltást: nekünk is lépnünk kéne? Szavazz!

Mindenki számára kötelező koronavírus elleni oltást néhány ázsiai, autoriter berendezkedésű országon kívül még sehol sem vezettek be, de már a demokratikus országokban is egyre többen mozdulnak el ebbe az irányba. Legutóbb például Szlovákia tett egy nagy lépést a kötelező védőoltások felé. Magyarországon a döntéshozók egyelőre a kötelezővé tehető oltás jogi lehetőségét teremtették meg, és bizonyos munkakörökben követelik csak meg azt. A cikkünkben azt kérdezzük az olvasóktól, hogy mit gondolnak, be kéne-e itthon is vezetni a koronavírus elleni oltások kötelezővé tételét.

A jelenlegi átoltottsági szint nem volt elég arra, hogy megfékezze a koronavírus-járvány terjedését, a teljes lakosság 60%-ának átoltottsága mellett is gyorsan terjed a járvány Magyarországon, az egészségügyi rendszer túltelítődése valós forgatókönyv. Nem magyar jelenség ez, más nyugati országokban is gyorsan terjed a járvány magas átoltottság mellett – de az is látszik, hogy ahol kiemelkedően magas az átoltottság, ott a járvány lefolyása is enyhébb, és a halálozások jelentős része is az oltatlanok közül kerül ki.

Több ország lépett már az oltások kötelezővé tétele felé: Franciaországban a köz- és magánszolgáltatások széles körének igénybevételét kötötték a koronavírus elleni oltás felvételéhez, Olaszországban pedig a munkavállalás feltétele lett a COVID-oltás megléte. Az Egyesült Államokban a közszféra alkalmazottai számára tették kötelezővé az oltás, továbbá a 100 főnél nagyobb cégek alkalmazottait is kötelezték rá, de ez utóbbi döntést a a bíróság egyelőre felfüggesztette - döntés később várható.

A legutóbb épp két szomszédunk lépett nagyon keményen: kötelező oltást ugyan egyik sem vezetett be, de az oltatlanoknak nagyon cudar élete lesz ezentúl.

Ausztriában például kijárási korlátozást rendeltek el az oltatlanok számára, az esetszámok ugyanis meredeken emelkednek. Ezzel tehát az osztrák kormány ösztönzi a lakosságot az oltakozásra, hiszen az oltottak, akik sokkal kevésbé veszélyeztetettek, szabadon járhatnak-kelhetnek az országban.

Szlovákia ennél is tovább ment, gyakorlatilag teljesíthetetlen követelményt vezettek be azok számára, akik nincsenek beoltva. A friss jogszabályban foglalt megoldás szintén nem tette kötelezővé az oltást, de nagyon erős nyomást helyeznek az oltatlanokra: aki nincs beoltva, annak a legfertőzöttebb járásokban a munkába járás során koronavírus elleni negatív tesztet kérnek, vagy oltási igazolást - ha ezt nem teszi, nem kap fizetést. Aki tehát nem akarja minden munkába járás során teszteltetni magát, az oltást kell választania. Erre egyébként az új törvény értelmében a munkáltató is kötelezheti az alkalmazottakat – ez is egyfajta ösztönzés, hiszen ha a munkaadó nem akar a tesztek biztosításával bíbelődni, egyszerűen kiírja a kötelező oltást a dolgozók számára. Ha a munkaadó nem teszteli az oltatlan alkalmazottakat, 30 napra bezárhatják a szolgáltatóközpontot.

Magyarországon egyelőre ennél lazább a szabályozás: itthon a munkaadók számára tették lehetővé a koronavírus elleni védőoltás kötelező tételét, valamint egyes munkakörökben (például az egészségügyben) kötelezik az alkalmazottakat a védőoltás felvételére.

A nemzetközi trend ugyanakkor egyértelmű: egyre inkább elmozdulnak a kormányok a kötelező védőoltás előírása felé.

A koronavírus-védőoltás kötelezővé tétele ellen egyelőre politikai érvek szólnak: a már oltottakat kevéssé érdekli, hogy mennyien vannak beoltva, az oltatlanok pedig mereven elzárkóznak. Azaz a kötelező oltás előírása a kormányok számára népszerűségvesztést hozna, hiszen míg az oltatlanokat felháborítaná, addig az oltottak már – személyes védettségük után – egyelőre kevésbé mutatnak lelkesedést az oltásokkal kapcsolatban. Azaz a két érintett tábor reakciója aszimmetrikus.

Az alábbi szavazás során olvasóinkat kérdezzük, hogy mit gondolnak a kötelező oltásokról. Több válaszlehetőséget is megadtunk, így mindenki kiválaszthatja a szerinte legelfogadhatóbb megoldást. (A „mindenki számára kötelező oltás” opció alatt persze csak azokat értjük, akik számára engedélyezték a védőoltást. Így például a 12 év alattiak nincsenek benne.) A szavazás során érdemes figyelembe venni, hogy egyes vakcinák már végleges, azaz nemcsak vészhelyzeti jóváhagyást kaptak, de ez nincs külön megadva a válaszlehetőségek között, a kötelező oltás viszont leginkább ezekkel a vakcinákkal történne.

Szerinted kötelezővé kéne tennie az államnak a koronavírus elleni védőoltást?

Címlapkép: Getty Images