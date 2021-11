Moszkva beszállna a migrációs válság rendezésébe

Oroszország a Fehéroroszország és az EU közötti tárgyalások közvetítőjeként elősegíthetné a lengyel-fehérorosz határon kialakult migrációs válság megoldását - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn újságíróknak.

Adott esetben kizárólag közvetítőként (lépne fel Oroszország), ami részben meg is történt - mondta.

Emlékeztetett arra, hogy Vlagyimir Putyin elnök az ügyben már tárgyalt Angela Merkel ügyvezető német kancellárral és Aljakszandr Lukasenka fehérorosz államfővel is, majd kifejezte reményét, hogy Brüsszel és Minszk közvetlen kapcsolatba lép egymással. Azt is mondta, hogy Moszkva kész minden lehetséges módon segíteni a migrációs helyzet megoldását a fehérorosz-uniós határon, ha bármi is ezen múlik.

"Hibás értelmezésnek" minősítette és elvetette azt az amerikai külügyminiszteri állásfoglalást, amely szerint Minszk a migrációs válsággal megosztottságot próbál teremteni, hogy elterelje a figyelmet az ukrán határ mentén kifejtett orosz katonai tevékenységről.

Idézte Putyint, aki visszautasította azt a feltételezést, hogy Oroszországnak köze lenne a fehérorosz-lengyel határon kialakult migrációs konfliktushoz.

A Peszkov által kifejtett álláspont szerint nem Lukasenkát kell hibáztatni a kialakult helyzet miatt, mert az európai menedék elnyerésében reménykedő migránsok arra számítottak, hogy Lengyelországba érkezve ugyanolyan vendégszeretettel fogadják majd őket, mint a sorstársaikat más uniós országokban. Nehezményezte, hogy "az összeurópai humanizmus eszméi" Nyugaton senkinek sem jutnak eszébe, amikor pedig ezrek fagyoskodnak már csaknem egy hete a határvidéken.

Peszkov leszögezte, hogy Oroszország az Északi Áramlat-2 vezeték üzembe helyezése után sem kívánja majd csökkenteni az EU-ba a Fehéroroszországon át irányuló gázexportját.

Emlékeztetett: Putyin kifejezte meggyőződését, hogy Oroszország teljesíti az európai gázfogyasztók iránti kötelezettségeit, miután Lukasenka a gáztranzit elzárásával fenyegetőzött újabb európai szankciók bevezetésének esetére.

