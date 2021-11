Robbantás Liverpoolban: terrortámadást előzhetett meg egy bátor taxis

Négy férfit tartóztattak le az Egyesült Királyságban a terrorizmusról szóló törvény értelmében, miután felrobbant egy taxi a liverpooli nőgyógyászati kórház előtt, az autóban tartózkodó ember pedig meghalt – írja a BBC.

A BBC szerint Az utast, akit a helyszínen halottnak nyilvánítottak, még nem azonosították. A taxisofőrt – akit David Perrynek hívnak – kórházba szállították, állapota stabil.

A taxisofőr barátja így mesélt a történtekről a Daily Mail-nek:

David észrevette, hogy a férfinak valami világító van a ruháján, és azzal vacakol, ami egyáltalán nem nézett ki jól.

Az utakat lezárták, ezért nem tudtak az utas által célként megjelölt Anglikán Katedrálishoz jutni, ahol 1200 fő, veteránok és az elesettek családtagjai gyűltek össze, hogy megemlékezzenek az első világháború végéről.

A férfi meggondolta magát, és először kérte, hogy menjenek inkább a városközpontba, majd amikor a nőgyógyászati kórház mellett haladtak el, azt mondta, hogy húzódjanak le ott.

Nem tudom, hogy csinálta ezt a másodperc töredéke alatt, de David kiugrott, és bezárta az autót ezzel a sráccal hátul. Amint megtette, az felrobbant. Ha ez a fickó bejut a kórházba, Isten tudja, mi történhetett volna. David a legszerencsésebb ember Nagy-Britanniában, egyben a leghősiesebb is.

– mondta a taxis büszke barátja.

Az eset éppen 11 óra körül történt, amikor a britek országszerte kétperces csenddel emlékeznek meg a világháború hőseiről.

Joanne Anderson, Liverpool polgármestere a BBC Radio 4 Today című műsorában megerősítette, hogy az érintett taxisofőr hősies tettekkel akadályozott meg egy "iszonyatos katasztrófát".

Nick Aldworth, a terrorelhárítás korábbi koordinátora azt mondta, hogy a nyomozók arra fognak összpontosítani, hogy mi történt a járműben.

Azt kell mondanom, hogy a látottak alapján nagyon kevés a robbanás okozta kár – sok a tűz, de nagyon csekély a robbanás okozta kár. Tehát bármi is volt abban a járműben, az vagy alacsony erősségű volt, vagy nem működött megfelelően, vagy esetleg egy gyújtóbomba volt.

– jelentette ki Aldworth.

Carl Bessant, akinek élettársa éppen szült, bent volt a kórházban a robbanás idején.

A párom nagyon megrendült, hogy őszinte legyek. Annyira közel voltunk, és ő etette a babát, amikor ez történt. Hangos csattanást hallottunk, és kinéztünk az ablakon. Láttuk, hogy az autó kigyullad, és valaki kiugrott... sikoltozva, és valaki volt a kocsiban

– írta le a férfi.

Az ügy kapcsán elfogott négy – 29, 26, 21 és 20 éves – férfit a terrorizmus elleni törvény értelmében tartóztatták le, miután őrizetbe vették őket a város Kensington körzetében. A terrorelhárítás északnyugati tisztjei vezetik a nyomozást, a Merseyside-i rendőrség, illetve a biztonsági szolgálat, az MI5 támogatásával. A terrorizmusról szóló törvény értelmében fogva tartott személyeket vádemelés nélkül 28 napig tarthatják fogva.

Boris Johnson brit miniszterelnök a Twitteren szólt „a szörnyű liverpooli incidens” érintettjeihez, illetve megköszönte a hivatásos szervek gyors reakcióját.

My thoughts are with all those affected by the awful incident in Liverpool today.I want to thank the emergency services for their quick response and professionalism, and the police for their ongoing work on the investigation.