A republikánusok erős emberei, akik kihívhatják Bident és a demokratákat 2024-ben

A 2021-es választások véget értek, ami azt jelenti, eljött az ideje annak, hogy a 2024-es elnökválasztásról beszéljünk, legalább egy kicsit – vezeti fel 10-es listáját a The Washington Post

A 2021-es választás megnehezítette az utat, amely a demokraták előtt áll Washington egységes ellenőrzése, vagyis a Fehér Ház és a Kongresszus megőrzése érdekében. A Fehér Ház megtartása most Biden elnök támogatottságának csökkenése miatt is hatalmas kihívásnak tűnik 2024-ben.

Az amerikai lap megjegyzi, hogy a 2024-es republikánus elnökjelöltségért folyó verseny ettől függetlenül már régen elkezdődött.

Az alábbi rendkívül korai rangsor kapcsán ki kell emelni, hogy amennyiben a listán első helyezett elindul, valószínűleg a többi szereplő nagy része vagy egyikük sem indul. A sorrend a jelölés valószínűsége alapján állt fel.

10. Mike Pompeo: Kevesen tették olyan nyilvánvalóvá esetleges elnökválasztási tervüket, mint Trump egykori külügyminisztere, a CIA korábbi igazgatója. Pompeo azzal töltötte utolsó napjait, mint az ország legrangosabb diplomatája, hogy hivatali idejének sikerességét hangsúlyozta. Pompeo hivatala a közelmúltban azt hangoztatta, hogy a volt külügyminiszter csak viccelt, amikor azt mondta, indulása független attól, hogy Donald Trump elindul-e. A Washington Post szerint azonban ez is csak azt bizonyítja, hogy Pompeo szeretne indulni, játszik ennek gondolatával. A lap szerint nagy kérdés Pompeo kapcsán, hogy mennyire volna lehengerlő mint jelölt.

9. Greg Abbott: A texasi kormányzó egyike annak a két nagy állam kormányzójának, a floridai Ron DeSantis mellett, akik mindent megtettek azért, hogy megerősítsék a „Trump-korszak-konzervatív” pozíciót a hagyományosan konzervatívabbakkal szemben. Ez azt jelenti, hogy tovább mennek bizonyos kérdésekben, mint az átlagos republikánusok szoktak; folyamatosan támadják a kormányzati hatalmat a koronavírus-korlátozások miatt, illetve beszállnak a Big Tech elleni küzdelembe. Egyelőre azonban DeSantis a mozgalom „nem-Trump” üdvöskéje.

8. Chris Christie: Nagyon kevés jel utal arra, hogy a Republikánus Párt a trumpizmus ellen fordulna a közeljövőben, de ha van országos szinten ismert politikus, aki ezt az üzenetet viheti, az a volt New Jersey-i kormányzó lehet. Christie egyre többször emelt szót a volt elnök ellen, akinek 2016-ban még segített; és a lap szerint azt is bebizonyította, milyen jó tud lenni politikailag, amikor a dolgok igazodnak hozzá.

7. Donald Trump Jr.: A Washington Post szerint, ha az idősebb Trump nem indul, és a GOP bázisa továbbra fontosnak tartja a liberálisok cikizését, akkor gyakorlatilag senki más nem rendelkezik ekkora képességgel a listán. Trump Jr. teljesen teszteletlen mint jelölt, de korábban egy bizonyos családtag is az volt.

6. Ted Cruz: A liberálisok megtrollkodása terén Cruz is egyre kiemelkedőbb, miután a texasi szenátor egyre erőltetebben próbálta betölteni azt az űrt, amelyet az egykori elnök távolléte hagyott maga után a Twitteren. A kérdés – mint Cruz esetében mindig – az, hogy szereti-e őt bárki is eléggé, és hogy megbízik-e benne valaha is a Trump-bázis azok után, amit a 2016-os konvención tett – vagy nem tett. Cruzt akkor kifütyülték Trump szimpatizánsai, mivel a texasi politikus a jelöltállító-gyűlésen tartott beszédében nem állt ki egyértelműen Trump mellett.

5. Mike Pence: A korábbi alelnök esélye, hogy a Trump-korszak után favorit legyen a jelölésre, januárban komoly lökést kapott. Pence akkor visszautasította Trump és John Eastman ügyvéd azon tervét, hogy megpróbálja megakadályozni a választási eredmény hitelesítését január 6-án. Pence hűségesen és gyakran kiállt Trump mellett négy éven keresztül, miközben nem feltétlenül igazodott Trumphoz a vitatottabb kérdésekben. Úgy tűnt, ez bevált neki – egészen addig, amíg Trump támogatói nem kezdték azt skandálni az árulónak bélyegzés miatt, hogy „Akasszák fel Mike Pence-t!”. Pence volt alelnökként képes lehet arra, hogy új lapot kezdjen a párt életében, amelyre Christie-nek is szüksége van.

4. Tim Scott: Szinte senki sem repült úgy a radar alatt, és szerzett elismerést emlékezetes pillanatok által, mint a dél-karolinai szenátor. A 2020-as konvención való felszólalása az egyik legjobban fogadott beszéd volt, anélkül, hogy sokat beszélt volna Trumpról, vagy túlzottan belemélyedt volna a napi megosztó kérdésekbe. Scott nagyobb eséllyel volna képes a saját üzeneteivel elindulni a 2024-es megmérettetésen, ahelyett, hogy régi csatákat vívna meg újra. Scott hátránya a reflektorfény súlya volna, amelyben a szenátornak még nincs annyi tapasztalata.

3. Nikki Haley: Haley a legnagyobb rejtély ezen a listán. Egyszerre tett tanúbizonyságot képességeiről a nehéz politikai vizeken való eligazodásban – a Wahington Post itt a Konföderációs zászlóval kapcsolatos vitát emeli ki Dél-Karolinában, amikor Haley az állam kormányzója volt –, és egyszerre tűnik úgy, fogalma sincs, hogyan szándékozik továbbhaladni. Az idei évben vegyes megnyilvánulásai voltak annak kapcsán, mit gondol valójában Trumpról, és arról, hogy a pártnak alkalmazkodnia kell-e Trump elképzeléseihez. Haley minden irányba való megfelelni akarása furcsa képet mutat, ettől eltekintve viszont Trump ENSZ-nagykövetként az adminisztráció legnépszerűbb tisztviselői közé tartozott, és hatalmas előnyt jelenthet.

2. Ron DeSantis: Ha nincs Trump, és van igény a trumpizmusra Trump nélkül (és egy másik Trump nélkül), akkor DeSantis lehet az az ember, aki képviseli ezt. A floridai kormányzói pályafutása nagyjából mindent megad ennek a mozgalomnak, amit akar: olyan politikus, akinek nagy állambeli végrehajtói tapasztalata van, szeret a baloldallal viaskodni, és a média folyamatos érdeklődése övezi. A Washington Post úgy látja, jelenleg a szintjének megfelelő pozícióban van, de néha nem nehéz megállapítani a nyilvános szereplései alapján, hogy pár éve még hátsósoros képviselő volt az Egyesült Államok Képviselőházában.

1. Donald Trump: Ha ő indul, ő az elsöprő favorit, és a fentiek többsége vagy egyike sem indul ellene, mert nem lenne értelme. A republikánusok nagy többsége azt szeretné, ha újra indulna, és körülbelül a fele azt mondja, hogy a kezdetektől támogatná őt.

Az amerikai lap szerint 2020 után valószínűleg 2024-ben is előfordulnak majd olyan esetek, hogy valamilyen szinten ismert és elismert emberek bedobják a nevüket a kalapba, bízva abban, hogy berobbanhatnak.

