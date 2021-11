Donald Trump: Amerika egy radikalizált zűrzavar!

Donald Trump republikánus politikus közleményében azt írta, hogy soha nem tette még meg ország senkivel azt, amit Steve Bannonnel megtettek „és most másokkal is meg akarják ezt tenni.”

Hozzátette: inkább Oroszországgal és Kínával, illetve a „világgal, amely többé nem tisztel minket” kellene keménynek lenni, így „nem vallana olyan szinten kudarcot az ország, mint ami most történik.”

A volt elnök ezen kívül kritizálja az afganisztáni csapatkivonást, melyet eleinte ő is támogatott, a „nyitott határokat,” melyek amúgy nem nyitottak, az inflációt és a „woke mindent.”

„Az Amerikai Egyesült Államok egy radikalizált zűrzavar!” – írja az elnök nyilatkozatban, akinek terminusa azzal ért véget, hogy radikális támogatói megostromolták az amerikai szövetségi törvényhozás épületét.

Trump is defending Bannon - whom he pardoned on his last full day in office - while saying little that could effect the ruling on exec privilege pic.twitter.com/Jf2ORShgHQ