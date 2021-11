Így nézne ki a negyedik hullám Magyarországon, ha majdnem mindenki be lenne oltva

"Növelni kéne az átoltottságot, hogy elkerüljük a szigorú lezárásokat, ellenkező esetben túltelítődik az egészségügy" - szól egyre hangosabban az érvelés. A kórházak leterheltsége valóban meredeken nő Magyarországon, egyes régiós országokban pedig már el is érték a kapacitások határát. De tényleg meg lehetne ezt akadályozni, ha az átoltottság 10-20-ponttal magasabb lenne? Nem elméleti kérdésről van szó, több gyakorlati tapasztalat is hozható ugyanis olyan országokból, ahol a magyarral egy időben, hasonló vakcinákkal történt az oltás, de sokkal több embert - majdnem mindenkit - beoltottak. Ezeket a példákat nézzük meg, és összehasonlítjuk őket a magyar és a kelet-közép-európai helyzettel. A járványhelyzetet részletesen kibontjuk, de annyit már most elárulhatunk, hogy a helyzet teljesen egyértelmű.

A tudomány és a mindennapi egészségügyi gyakorlat szilárd álláspontja, hogy a magas átoltottsággal hatékonyabban lehetne fékezni a járvány terjedését, és összességében enyhébb lenne a járvány lefolyása. Végső érvként az is előkerül, hogy amennyiben magasabb lenne az átoltottság, és emiatt enyhébb a járvány, nem kéne ismét korlátozásokról dönteni. A korlátozásokat célszerű lenne elkerülni: egyrészt tovább forgácsolná az ellátási láncok válságban megroggyant állapotát, másrészt a lakosságnak is rosszabb kedve lesz tőle. Ha az oltatlanok magas aránya miatt ismét általános korlátozásokról kell dönteni, az az oltottakat és oltatlanokat egyaránt hátrányosan érinti, ésszerűnek tűnik tehát az a törekvés, hogy növeljük az átoltottságot.

Persze csak akkor ésszerű, ha a magasabb átoltottság valóban enyhébb lefolyást eredményez a járványban.

Az elméleti modellek szintjén a járvány terjedése és az átoltottság közötti összefüggés természetesen fennáll, de már gyakorlati példákon is megnézhetjük, működik-e a kapcsolat, hiszen több országban is nagyon magas az átoltottság. Az Oxfordi Egyetem alábbi ábrája a legmagasabb átoltottságú országokat mutatja globálisan (a nagyon kis területű és népességű országok elhagyásával).

Mindebből mi arra akarunk rájönni, hogy a magyar átoltottság növelése milyen hatást fejtene ki a járványgörbéken. A lehető legpontosabb becsléshez így azokat az országokat kell megvizsgálnunk, amelyekben az oltási program nagyjából egy időben zajlott, és ugyanazokkal a vakcinákkal, mint idehaza. Ezért a magas átoltottságú európai, főleg EU-s országokat kell megvizsgálnunk, mert ezekben az országokban a vakcinaelosztás lakosságarányosan történt azonos tempóban, és nagyjából ugyanazokat a vakcinákat használták, mint mi (döntően Pfizert, AstraZenecát, Modernát és Johnson&Johnsont - ebben a mennyiségi sorrendben) - persze itthon majdnem kétmillió azoknak a száma, akiket keleti (Sinopharm és Szputnyik V) vakcinákkal oltottak, amelyeknek a pontos hatékonysága a kevésbé átlátható adatok miatt nem ismert, de az oltottak nagy többsége nyugati vakcinát kapott.

Mire volt elég a magas nyugati átoltottság?

Ha megnézzük a nyugati (mi most az egyszerűség kedvéért ide soroljuk a déli Spanyolországot, Olaszországot és Portugáliát is) járványgörbéket, akkor a magas, 70% feletti teljes (két oltással történő), és 80%-ot közelítő összátoltottság (teljes+részleges) eddig valamelyest lassította csak az esetszámok felfutását. Pontos összehasonlítási alapunk nincs, mert a delta variáns okozta negyedik hullám esetszámai nyáron futottak fel, amikor a nyugat-európai országok átoltottsága a jelenleginél 10-20%-ponttal alacsonyabb volt, így teljesen pontos értékelést majd év vége felé tudunk adni. Sokkal később már nem lesz érdemes, mert a vakcinák hatékonysága is folyamatosan csökken.

Az eddigi adatokból viszont azt látjuk, hogy az országok többségében az őszi járványhullámok eddig messze nem olyan meredekek, mint a korábbiak. Kivételt képez az Egyesült Királyság, ahol a megfertőződések száma a korábbi hullámok szintjén van, de a brit példa több okból is egyedi, a sok ok közül mi csak kettő lényegeset emelünk ki:

Az országba a legtöbb vakcinát az AstraZeneca szállította, amely már a vuhani vadvírussal való megfertőződéstől is alacsonyabb hatékonysággal védtek, mint az mRNS (Moderna, Pfizer) vakcinák.

A britek az EU-s országoknál jóval korábban elkezdték tömegesen oltani a lakosságot, így a vakcinák hatékonysága (5-6 hónap) hamarabb kezdett elfogyni.

Egyébként a felfelé görbülő esetszám-görbék önmagukban nem meglepőek, hiszen még a fent sorolt országoknak is van 10-20%-os oltatlan rétege (ezek nagy része nem is oltható, mert még a korcsoportban nem tesztelték a lakosságot, főleg a nagyon fiatalokat). A vakcinák hatékonysága egyébként sem 100%-os, így teljes átoltottság esetén is lesznek felfutó esetszámok.

A vakcinák járvány elleni harcban elért eredményét így nem is érdemes az esetszámokkal mérni,

ehelyett azt kell megnézni, hogy a járvány súlyosságára milyen hatást gyakoroltak. Ezt egy életszagú példán keresztül a legkönnyebb belátni: a magas esetszámok nem zavaróak akkor, ha a teljes átoltottság mellett a megfertőzött oltottak 95%-a influenzaszerű, vagy enyhébb tünetekkel átvészeli a betegséget. Az influenzához hasonló súlyosságú betegségekkel pedig a társadalom együtt tud élni.

A fenti ábra a kórházba került koronavírus-fertőzöttek napi számát mutatja a vizsgált országokban. Jól látszik, hogy az őszi hónapokban a kórházban kezeltek száma némileg megnőtt, de aztán vagy lefordult, vagy relatíve alacsony szinten stagnál, de messze nem hasonlítható a korábbi hullámok során látott szinthez a kórházak leterheltsége.

Azaz minden jel szerint a magas átoltottság erőteljesen csökkentette a járvány súlyosságát.

Azt is fontos elmondani, hogy a legtöbb országban a kórházban kezeltek közt többségben vannak az oltatlanok. Oltottak is bekerülnek a kórházba, ami szintén azzal magyarázható, hogy a vakcinák eleve nem 100, hanem nagyjából 90-95%-os eséllyel védtek a súlyos lefolyással szemben, és hatékonyságuk idővel csökken (nem véletlen, hogy a többségében kevésbé hatékony vakcinával oltó és az oltási programot korábban kezdő Egyesült Királyságban nőtt meg a legnagyobb mértékben lakosságarányosan a kórházban kezeltek száma, de a kórházak leterheltsége így is messze elmarad a korábbi hullámoktól). A legfontosabb tény pedig az, hogy a kórházba került oltottak döntő többsége nem kerül intenzív osztályra, és sokkal alacsonyabb százalékban hal meg, mint az oltatlan kórházban kezeltek száma. Ezt bizonyítja az alábbi ábra:

A koronavírus következtében elhunytak száma mindegyik vizsgált országban az oltási program megkezdése óta bőven elmaradt a korábbi hullámoktól. Vagyis ha nőtt is a kórházak leterheltsége, a halálozás arányaiban nem nőtt olyan mértékben - azaz ma olyan betegeket is el tudnak látni kórházban, akik korábban otthon vészelték át, mert a kórházban a súlyosabb állapotú betegekkel voltak tele. Mindezt úgy, hogy közben a járványügyi korlátozások enyhébbek voltak, a társadalom a korábbi hullámokhoz képest nagyobb szabadságban élte az életét. (Az alábbi ábrán a francia és olasz szigor megugrása a bevezetett kvázi-kötelező oltások miatt van, az Oxfordi Egyetem szigort mérő módszertanába ugyanis beépítette az oltások kötelezővé tételét is.)

Mindebből az látszik, hogy a magas átoltottság a teljes társadalom szintjén jelentős mértékben csökkentette a járvány súlyosságát.

Természetesen ahogy múlik a vakcinák hatékonysága, úgy fogy majd a nyugati országok társadalmi védettsége is, de erre is van megoldás - az újraoltás. Az adatokból arra következtethetünk, hogy a teljes társadalom folyamatosan 70-90% között tartott védettsége viszonylag fenntartható járványhelyzetet eredményez, ahol az esetszámok magasak és a kórházi leterheltség nő, de a kórházi kapacitások végét nem érjük el, miközben a halálozások száma is relatíve alacsony. Vagyis azt gondolhatjuk, hogy a jelenleg oltatlanok beoltása, és a több mint fél éve oltottak újraoltása jelentős mértékben javíthatja a kilátásainkat. Természetesen még kevesebb súlyost lefolyással járna, ha már a legkisebb gyerekeket is be lehetne oltani (azaz 100% lenne az átoltottság), vagy még hatékonyabb vakcináink lennének, de egyelőre erre várni kell. Addig viszont nem sok észérv szól amellett, hogy a társadalom 40-50%-át átoltatlanul hagyjuk, mert az a most következő példák szerint nem tudja megfékezni a járványterjedést..

Mi a helyzet a KKE-régióban?

"Hagyjuk az oltásokat a hanyatló Nyugat ópiumának" - mondhatnánk kis módosítással Virág elvtárs híres kijelentését a jelenlegi helyzetre, annyi megjegyzéssel, hogy most nem Gogolák elvtársnő szoknyája kurta, hanem a volt szocialista országok átoltottsága.

A régióból kiemelkedik a magyar átoltottság, de fontos elmondani, hogy a régió átlagához képesti többletet itthon a kevésbé hatékony keleti vakcinákkal oltottuk át (a Sinopharm bizonyosan enyhébb hatásfokkal bír, mint a nyugati vakcinák, a Szputnyikról csak a régebbi technológiai és a kórházi beszámolók alapján sejtjük ezt). Az 45-50% körüli teljes (két oltásos), és 55-60%-os összátoltottság (teljes+részleges) önmagában sajnos nem elegendő arra, hogy fékezzük a járvány terjedését. Az esetszámok messze meghaladják a korábbi hullámok csúcsait.

Persze az esetszámok emelkedése még Nyugaton sem okoz önmagában problémát, a kórházi kezeltek száma ugyanis ott nem nőtt olyan mértékben, mint a korábbi hullámok során. Itthon és a régióban ez sajnos nem igaz - vagyis a delta variáns és enyhe korlátozások mellett rohamosan közelítenek a régió országai a kórházi kapacitások végéhez, egyik másik ország sajnos el is érte azt. Végeredményben pedig Kelet-Közép-Európában a halálozások görbéje is meredeken emelkedik.

Magyarországon és a többi országban tehát két megoldás jöhet szóba, hogy az országok elkerüljék az egészségügyi rendszer összeomlását, amikor már nemcsak az elektív műtéteket, de semmilyen beavatkozást nem lehet elvégezni, és már több koronavírus-fertőzöttet sem lehet ellátni:

vagy általános maszkviselést hoznak és szigorúan korlátozzák a lakosság mobilitását, a határátlépéseket, bevezetik a boltzárakat, tömegrendezvények tilalmát, esetleg kijárási korlátozást - mindezeket akár csak részlegesen, az oltatlanokra vonatkozóan, vállalva ennek gazdasági jellegű költségeit, vagy

a populáció eddig oltatlan hányadát a kormányok ráveszik az oltás felvételére (akár törvényben deklarált kötelező oltásokkal, vagy az eddig helyenként alkalmazott erőteljes ösztönzőkkel), hogy a nyugati szintre emeljük az átoltottságot - vállalva a politikai jellegű költségeket,

a harmadik út a lakosság átfertőződésének végignézése, ám ez a kórházak telítődésének kockázata miatt biztosan a legtöbb emberéletet követelő megoldás.

