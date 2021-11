Szocializmust akar Amerikában a republikánusok vádjai szerint Biden jelöltje, akit lopásért tartóztattak le

Joe Biden elnök jelöltjét 1995-ben tartóztatták le a rendőrök. Négy pár cipőt, két üveg kölnit, két övet és zoknit lopott el 214 dollár értékben – derült ki szerdán. A Cornell Egyetem professzora elleni vádakat később ejtették, az első bűnelkövetés Wisconsin állam általi toleranciája miatt.

A Fehér Ház a vádak ellenére megvédte a jelöltet a brit Daily Mail-nek adott nyilatkozatában. Megjegyezték, hogy a jelölt egész pályafutása során teljesen nyíltan beszélt erről az incidensről, akkor is, amikor a pénzügyminisztériumnál dolgozott a Bush-kormány idején.

Saule Omarova kiválóan képzett, a szabályozás terén szerzett komoly tapasztalataira és erős tudományos bizonyítványaira tekintettel jelölték a pozícióra. A Fehér Ház határozottan támogatja ezt a történelmi jelentőségű jelölést

– jelentette ki a Fehér Ház egyik illetékese a jelölés kapcsán, miután Omarova volna az első nő, az első színes bőrű, illetve az első bevándorló, aki betölti a hivatalt.

Omarova 2017-ben a bankirányítás alapvető strukturális átalakítását szorgalmazta, azzal a javaslattal, hogy a szövetségi kormánynak minden rendszerszinten fontos bankszervezet igazgatótanácsában helyet kéne biztosítani.

Omarovának heves ellenállással kellett szembenéznie a republikánusok részéről a Szenátus bankbizottságának csütörtöki meghallgatásán, ahol kemény kérdéseket tettek fel a maga által is "radikális" jelzővel illetett nézeteiről. A napokban már asztalra kerültek Omarova azon megjegyzései, amelyek a Szovjetuniót dicsérik az Egyesült Államokkal szemben a nőkkel való bánásmód terén.

Amíg az Egyesült Államokba nem jöttem, nem tudtam elképzelni, hogy a mai világban még léteznek olyan dolgok, mint a nemek közötti bérszakadék. Mondj, amit akarsz a régi Szovjetunióról, ott nem volt nemek közötti bérszakadék. A piac nem mindig „tudja a legjobban”

– írta a Twitteren 2019-ben.

Until I came to the US, I couldn't imagine that things like gender pay gap still existed in today's world. Say what you will about old USSR, there was no gender pay gap there. Market doesn't always https://t.co/vvnx9DZICN

Később némileg kihátrál megjegyzéséből, de fenntartotta az Egyesült Államokról szóló kritikáját:

Soha nem állítottam, hogy a nők és a férfiak abszolút egyenlő bánásmódban részesültek a szovjet élet minden területén. De az emberek fizetését nemre való tekintet nélkül állapították meg (az állam). És minden nő nagyon nagyvonalú anyasági ellátásban részesült. Mindkét dolog még mindig csak egy álom a társadalmunkban!

Fair enough. I never claimed women and men were treated absolutely equally in every facet of Soviet life. But people's salaries were set (by the state) in a gender-blind manner. And all women got very generous maternity benefits. Both things are still a pipe dream in our society!